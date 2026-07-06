Antes de Trump e Balogun, houve Garrincha: o polémico perdão da FIFA que mudou um Mundial

Quando os Estados Unidos enfrentarem a Bélgica na madrugada desta terça-feira, é quase certo que Folarin Balogun estará em campo. Mas isso só acontecerá graças à intervenção direta da FIFA — e um apelo dos EUA, com direito a uma chamada de Donald Trump e contactos da Casa Branca —, depois do avançado ter visto um cartão vermelho frente à Bósnia e Herzegovina, no jogo dos 16 avos de final.

Em jogos de Mundial, só existe um exemplo semelhante a este e o caso foi ainda mais polémico: aconteceu em 1962 e envolveu o Brasil, os presidentes do Chile e do Peru e uma das estrelas desse Campeonato do Mundo e da canarinha, Garrincha.

Até 1974, não havia cartões vermelhos em Mundiais, e uma expulsão não implicava suspensão automática para o jogo seguinte. Quem decidia se o jogador jogava ou não o jogo seguinte era a FIFA, analisando caso a caso, com base num comité de disciplina no qual eram ouvidos os intervenientes.

No jogo da meia-final entre o país organizador, o Chile, o campeão em título, o Brasil, Garrincha foi o grande protagonista, pelos bons e maus motivos: depois de marcar os dois primeiros golos da partida, que terminou 4-2, Garrincha viria a ser convidado a sair do campo aos 83 minutos, depois de pontapear o chileno Eladio Rojas.