Mundial 2026

Antes de Trump e Balogun, houve Garrincha: o polémico perdão da FIFA que mudou um Mundial

06 jul, 2026 - 19:55 • Diogo Camilo

No Campeonato do Mundo de 1962, uma decisão polémica da FIFA permitiu que Garrincha disputasse a final pelo Brasil apesar de ter sido expulso na meia-final. O caso envolveu pressões diplomáticas dos presidentes do Chile e do Peru, um árbitro que admitiu não ter visto o lance da expulsão e um árbitro auxiliar que desapareceu misteriosamente antes da audiência disciplinar.

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Quando os Estados Unidos enfrentarem a Bélgica na madrugada desta terça-feira, é quase certo que Folarin Balogun estará em campo. Mas isso só acontecerá graças à intervenção direta da FIFA — e um apelo dos EUA, com direito a uma chamada de Donald Trump e contactos da Casa Branca —, depois do avançado ter visto um cartão vermelho frente à Bósnia e Herzegovina, no jogo dos 16 avos de final.

Em jogos de Mundial, só existe um exemplo semelhante a este e o caso foi ainda mais polémico: aconteceu em 1962 e envolveu o Brasil, os presidentes do Chile e do Peru e uma das estrelas desse Campeonato do Mundo e da canarinha, Garrincha.

Até 1974, não havia cartões vermelhos em Mundiais, e uma expulsão não implicava suspensão automática para o jogo seguinte. Quem decidia se o jogador jogava ou não o jogo seguinte era a FIFA, analisando caso a caso, com base num comité de disciplina no qual eram ouvidos os intervenientes.

No jogo da meia-final entre o país organizador, o Chile, o campeão em título, o Brasil, Garrincha foi o grande protagonista, pelos bons e maus motivos: depois de marcar os dois primeiros golos da partida, que terminou 4-2, Garrincha viria a ser convidado a sair do campo aos 83 minutos, depois de pontapear o chileno Eladio Rojas.

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Num Brasil já sem Pelé, que se lesionou no segundo jogo do Mundial, uma final sem Garrincha significava uma final sem a maior estrela do Mundial — até ali, Garrincha tinha 4 golos em 5 jogos e terminou a competição como um dos melhores marcadores da competição.

De imediato, a Federação Brasileira de Futebol lançou um recurso que incluiu intervenções diplomáticas do presidente do Chile, Jorge Alessandri, e do presidente do Peru, Manuel Prado, país de onde era originário o árbitro que expulsou Garrincha, Arturo Yamasaki.

Na audiência perante o comité da FIFA, Yamasaki admitiu que não viu claramente o lance que motivou a expulsão e quem viu, o árbitro auxiliar uruguaio Esteban Marino, misteriosamente deixou o Chile antes da audiência disciplinar e a FIFA perdeu-lhe o rasto.

Por quatro votos a favor e três votos contra, Garrincha pôde jogar a final, contra a Checoslováquia, que terminou 3-1 para o Brasil. A estrela canarinha, no entanto, não teve influência direta em nenhum dos três golos brasileiros.

Relatos posteriores, já depois da final, avançaram que tanto o árbitro como os auxiliares dessa partida receberam 10 mil dólares americanos (o equivalente a quase 100 mil euros agora).

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