Cala-se a música, termina a última dança. As seis histórias de Cristiano Ronaldo em Mundiais

Termina a última dança de Cristiano Ronaldo em Mundiais, depois da eliminação diante da Espanha, por 1-0, esta segunda-feira. Vale, pois, recordar as participações de CR7 em Campeonatos do Mundo.

São seis Mundiais, de 2006 a 2026, com cinco treinadores diferentes. Só repetiu Fernando Santos, que orientou a seleção nacional na Rússia e no Qatar.

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A história de Ronaldo no Campeonato do Mundo não goza do mesmo sucesso que a dos Europeus — mesmo não contando com a vitória em 2016, as jornadas europeias da seleção portuguesa, desde a estreia do avançado, tendem a durar mais tempo.

No fim, Cristiano despede-se com 11 golos, um só na fase a eliminar, e tornou-se o jogador mais velho a marcar num Mundial e o único a marcar em seis edições.

Mundial 2006

Até hoje, o melhor Mundial de Cristiano Ronaldo foi o primeiro.

Inserido no Grupo D, Portugal tinha como adversários Angola, Irão e México.

A equipa das "quinas" venceu os três jogos: primeiro com os angolanos, por 1-0, golo de Pedro Pauleta; depois, derrotou os iranianos, por 2-0, golos de Deco e de Cristiano Ronaldo (grande penalidade), que tinha conquistado a titularidade dois anos antes, no Euro 2004, em que Portugal chegara à final; e terminou com um triunfo por 2-1 sobre os mexicanos, construído com golos de Maniche e Simão Sabrosa.

Seguiu-se, nos oitavos de final, o jogo que ficaria conhecido como a “Batalha de Nuremberga”. Ainda hoje é o encontro de um Mundial com mais cartões exibidos nos 90 minutos: foram 16 amarelos e quatro vermelhos. Ronaldo não foi admoestado.