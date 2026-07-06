Cala-se a música, termina a última dança. As seis histórias de Cristiano Ronaldo no Mundial

Termina a última dança de Cristiano Ronaldo em Mundiais, depois da eliminação diante da Espanha, por 1-0, esta segunda-feira. Vale, pois, recordar as participações de CR7 em Campeonatos do Mundo.

São seis Mundiais, de 2006 a 2026, com cinco treinadores diferentes. Só repetiu Fernando Santos, que orientou a seleção nacional na Rússia e no Qatar.

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A história de Ronaldo no Campeonato do Mundo não goza do mesmo sucesso que a dos Europeus — mesmo não contando com a vitória em 2016, as jornadas europeias da seleção portuguesa, desde a estreia do avançado, tendem a durar mais tempo.

No fim, Cristiano despede-se com 11 golos, um só na fase a eliminar, e tornou-se o jogador mais velho a marcar num Mundial e o único a marcar em seis edições.

Mundial 2006

Até hoje, o melhor Mundial de Cristiano Ronaldo foi o primeiro.

Inserido no Grupo D, Portugal tinha como adversários Angola, Irão e México.

A equipa das "quinas" venceu os três jogos: primeiro com os angolanos, por 1-0, golo de Pedro Pauleta; depois, derrotou os iranianos, por 2-0, golos de Deco e de Cristiano Ronaldo (grande penalidade), que tinha conquistado a titularidade dois anos antes, no Euro 2004, em que Portugal chegara à final; e terminou com um triunfo por 2-1 sobre os mexicanos, construído com golos de Maniche e Simão Sabrosa.

Seguiu-se, nos oitavos de final, o jogo que ficaria conhecido como a “Batalha de Nuremberga”. Ainda hoje é o encontro de um Mundial com mais cartões exibidos nos 90 minutos: foram 16 amarelos e quatro vermelhos. Ronaldo não foi admoestado.

Nos “quartos”, mais um reencontro de dois anos antes. Portugal e Inglaterra não desataram o nó e o nulo durou até ao desempate por grandes penalidades. Ricardo voltou a ser herói, tendo defendido os remates de Frank Lampard, Paul Scholes e Jamie Carragher, e Cristiano Ronaldo converteu o penálti decisivo.

Nas meias-finais, os portugueses foram mais perigosos, remataram mais, fizeram mais remates enquadrados com a baliza, no entanto, não conseguiram bater Fabien Barthez. Marcou a França, pelos pés de Zinédine Zidane, a castigar grande penalidade cometida por Ricardo Carvalho, que tão bem estivera até aí.

Portugal seguiu para o jogo de atribuição do terceiro lugar. Todavia, perdeu por 3-1 com a anfitriã Alemanha e não conseguiu igualar a prestação de 1966. Ficou na quarta posição.

Mundial 2010

Cristiano Ronaldo já era jogador do Real Madrid quando pisou os relvados da África do Sul, mas vinha de uma onda de lesões. Não estava no seu melhor momento — a "explosão" no Santiago Bernabéu viria apenas na época seguinte, com José Mourinho no banco dos "merengues" e o número 7, outrora de Raúl González, às costas.

Na seleção, o treinador era Carlos Queiroz. A relação entre CR7 e o selecionador começou bonita, ainda no Manchester United, quando Queiroz era adjunto de Alex Ferguson, mas terminou de forma azeda. Já lá vamos, no entanto.

Por agora, a fase de grupos, que começou com um nulo frente à Costa do Marfim. Depois, a goleada por 7-0 à Coreia do Norte: marcaram Raul Meireles, Simão, Hugo Almeida, Tiago, Liédson e, mesmo a fechar, Cristiano. Um lance um tanto quanto caricato, mas já dizia Dadá Maravilha: "Não existe golo feio, feio é não fazer golo."

Apesar do "ketchup" de golos diante da Coreia do Norte — foi precisamente neste Mundial que Ronaldo celebrizou a frase "os golos são com o ketchup", ainda antes da estreia —, Portugal ficou em branco nos restantes jogos. Inclusive no nulo diante do Brasil, na última jornada da fase de grupos, que deixou a equipa em segundo lugar.

O segundo posto importa, porque ditou um cruzamento com a Espanha logo nos oitavos de final. E num jogo muito fechado, e apesar das muitas defesas de Eduardo, foram os espanhóis a vencer, por 1-0, com um golo de David Villa.

Voltamos ao azedume. A meio do jogo, Ronaldo foi "apanhado" a debater com Queiroz. No final, quando os jornalistas lhe perguntaram como explicava a eliminação da seleção, o capitão respondeu: "Falem com o Carlos Queiroz."

Assim terminou a segunda passagem do treinador, que em 1994 falhara o apuramento para o primeiro Mundial nos Estados Unidos, na seleção.