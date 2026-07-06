Entrevista Bola Branca

O marcador de Petar Musa em Dallas é português. Álvaro Augusto foi de Portimão para os EUA

06 jul, 2026 - 09:35 • André Maia, em Dallas, nos EUA

O destino colocou-o no sítio certo à hora certa em Portimão. Luso-brasileiro, criado no Porto, Álvaro Augusto tem o "robozão" CR7 como referencia, mas não vai poder vê-lo na cidade onde joga. Mas sabe que vai torcer por Portugal: "Tenho-o no coração".

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Em plena Pioneer Plaza, parque conhecido pelas dezenas de estátuas de touros que invadem o jardim, foi fácil reconhecer Álvaro Augusto. O luso-brasileiro do Dallas FC tem 1,93 e via-se bem ao longe. Correção: "Já não tenho 1,93, agora já cresci um pouco mais, devo estar nos 1,95", diz-nos mal chega.

A crescer também numa espécie de equipa B do clube, nos North Texas SC, Álvaro só perdeu uns centímetros por estar ligeiramente cabisbaixo: tinha vindo de uma tarde com dezenas de brasileiros para ver o Brasil-Noruega, mas o resultado não foi simpático.

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Ainda assim, o português do Dallas FC manteve o sorriso e falou a Bola Branca da Renascença.
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Álvaro, obrigado por nos receber aqui. Acabou de vir do jogo do Brasil, não foi?

Sim, estive a ver pela televisão.

Lamento pela eliminação... o que achou do jogo?

Foi difícil, foi difícil. Ainda mais porque eu gosto muito do Neymar. E pensar que é o último Mundial dele e vê-lo a perder assim, desta forma... foi difícil, claro.

Estava à espera que o Brasil fosse mais longe?

Ah, eu queria que eles fossem, claro. Mas é o que é.

Mas ficou desiludido com a seleção brasileira em termos de jogo jogado?

Eu até acho que hoje estivemos muito bem na primeira parte. Na segunda talvez tenhamos começado a jogar muito recuado. Foi uma pena, mas é assim, é o futebol.

Então falemos de coisas mais alegres. O Álvaro tem nacionalidade portuguesa, apesar de ter nascido no Brasil. Como é que foi ter a Portugal?

Eu fui com dois anos para Portugal, para a cidade do Porto. Os meus pais vieram à procura de melhores condições de vida e eu fui com eles, claro. Fiquei até aos meus seis anos e meio.

E foi em Portugal que começou a paixão pelo futebol?

Ah, isso eu acho que tenho desde sempre. Eu nasci prematuro. E desde sempre que gostava de chutar as coisas, de jogar. Desde que nasci que a minha mãe já me punha a bola nas mãos, foi quase natural. Eu cresci juntamente com ela.

Eu noto um brilhozinho nos seus olhos quando fala de Portugal.

É, Portugal é um país e uma seleção que eu tenho no coração. Eu amo-os.

E a sua família também tem essa relação com o nosso país?

A minha mãe amou sempre Portugal. E morou no Brasil, morou em França também. Mas Portugal é o amor dela.

Mas ela é brasileira?

Ela é brasileira também, sim. É como eu, luso-brasileira, tem dupla nacionalidade. Também já veio aqui várias vezes para os EUA também, mas diz que Portugal não tem igual. Os portugueses trataram-nos sempre com muito carinho, sentimo-nos sempre em casa. E eu acho incrível, é um país incrível.

E qual é a primeira memória que tem de jogar futebol?

Nossa, são muitas. Há uma memória de que eu gosto muito: quando tinha 10 anos, fui a Espanha para jogar uma espécie de "copinha do mundo". Isso foi incrível.

Mas isso foi quando ainda estava em Portugal?

Não, já foi depois. Em Portugal comecei a jogar numas escolinhas do FC Porto. Eu morava na cidade do Porto na altura. Também morei em Setúbal, mas a maior parte do tempo fiquei no Porto.

Depois, com seis anos, fui para França. Fiquei lá dos seis aos dezesseis. Aí, voltei ao Brasil e fiquei um ano e meio lá. Com dezoito anos, voltei para a França, onde joguei uma temporada na equipa onde já tinha estado [USM Saran]. Joguei na Liga Sub-19 Nacional, e até fui capitão o ano inteiro. Foi muito bom. Só depois disso é que apareceu um teste lá no Portimonense, em Portugal. E voltei para lá.

E como é que surgiu esse convite do Portimonense?

Foi através do meu empresário. Ele tinha contatos lá, mandou o meu perfil, eles ficaram interessados e chamaram-me.

Mas ficou lá pouco tempo, não foi?

Sim, eu fiquei no Portimonense por oito meses. Depois apareceu logo o Dallas FC e a maneira como isso aconteceu é uma grande história [risos].

Eu acredito muito em Deus, e para mim foi um milagre de Deus. Eu estava no Portimonense, a meio da temporada 2024/2025. E o Dallas FC estava a fazer a pré-época em Portugal, no Algarve. Até que um central deles, o Nkosi Tafari, recebe uma proposta para ir jogar para Los Angeles.

Eles tinham planeado fazer um jogo teste interno, mas com a saída do Tafari faltava-lhes um defesa. Então pediram ao Portimonense um central, só para aquele treino. E eu lá fui. Era só para um treino, mas graças a Deus que treinei bem. Correu tão bem, que depois disso pediram-me para voltar, ficar com eles até ao final da pré-temporada, e acabaram por me contratar.

No Portimonense eu tinha um contrato de dois anos, mas fiquei lá oito meses e mudei-me para Dallas.

Mesmo assim, como é que foi a experiência no Portimonense?

Foi curta, mas foi bem rica em emoções. Nos primeiros jogos em casa, estivemos invictos. Fora de casa foi um pouco mais difícil, mas mantivemos sempre a paixão.

E na altura tinha a expectativa de chegar à equipa principal do Portimonense?

Quando eu cheguei ao Portimonense, fiz a pré-época toda com a equipa profissional, a principal. E na minha cabeça tinha essa expectativa de integrar a equipa definitivamente.

E como é se reage a isso? De repente salta-se de uma equipa de juniores em França para se treinar com uma equipa profissional em Portugal...

Para mim foi incrível, porque é um sonho desde criança, foi chegar onde queria... não tenho palavras para explicar. É lindo. E ainda tenho o contato de alguns deles, ainda falamos. Às vezes reagimos aos stories um dos outros no Instagram, é bom.

E gostava de regressar a Portugal, se surgisse essa oportunidade?

Caso venha uma proposta que seja interessante e boa para mim, não teria problema nenhum em regressar, claro.

Mas para jogar na Primeira Liga ou na Segunda, certo?

Sim. Eu acho que o tempo que tive lá foi um tempo bom. Foi um tempo que me agradou muito. O futebol português foi um futebol que me agradou. Acho que não teria problemas em regressar, mas mais para a frente. É um país que eu tive sempre no coração. É um país que eu acho lindo, a temperatura, as paisagens, as pessoas. Sempre me trataram muito bem lá.

E agora lançando um dilema: imaginando que um dia o convidavam a representar uma seleção. Qual das duas é que preferia representar: Portugal ou Brasil?

Eu acho que essa é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, porque eu carrego essas duas seleções no meu coração. Acho que ficaria muito feliz se fosse para representar qualquer uma delas.

Agora que o Brasil foi eliminado, vai torcer unicamente por Portugal. Quais são as suas expectativas para a seleção?

Eu sou um fã do 'robozão' [Cristiano Ronaldo], não é... e eu sei que vai ser o último Mundial dele. Para mim, a minha expectativa seria ver Portugal a chegar o mais longe possível. E, se Deus quiser, ganhar a "Copa".

E vai ver o jogo ao estádio?

Não consegui arranjar bilhete... mas há um barzinho perto da minha casa que passa os jogos, acho que vou assistir ao jogo lá.

E como é que se sente por receber Portugal na sua cidade?

É um orgulho. Um dos meus ídolos é o Cristiano Ronaldo. Para mim, ele é uma máquina. Não tem há outra forma de o descrever que não seja essa. Quer seja em mentalidade, disciplina... não há palavras para descrever. É um exemplo.

Já tentou dar ali um saltinho ao hotel, para tentar vê-lo?

Não, até porque não sabia em que hotel que é que eles estavam. Agora que já sei, talvez tente ir lá espreitar. Ontem [sábado] também não pude porque tive jogo.

Ai sim? Como correu?

Ontem foi um jogo incrível. Ganhámos por 3-0. Foi contra uma equipa que está muito bem posicionada na classificação, os Saint Louis City. Foi maravilhoso. Ainda por cima foi a estreia no estádio novo, que é o Mansfield Stadium. E foi incrível.

E o estádio? É bom?

É perfeito, é lindo. A relva é um tapete. É maravilhoso.

O que é que pode dizer aos portugueses e à seleção sobre Dallas? Vamos ter muitos por cá nestes dias...

Eu cheguei a Dallas há um ano e três meses. Posso dizer que é bastante quente, ainda mais nesta altura do ano. Eles têm de ter bastante cuidado com o calor, se bem que o estádio é fechado e têm as pausas para hidratação. Mas o calor aqui é muito diferente das outras cidades, aqui é bastante seco.

A seleção tem treinado aqui nos últimos dias. Como é que é treinar com este calor?

No início é muito complicado até te habituares. Eu cheguei numa época de frio, por isso habituei-me aos poucos. Fui do frio para o calor e isso ajudou-me bastante. Mesmo assim, acho que demorei uns dois meses para me acostumar.

Mas tem algum truque para poder treinar bem neste tempo tão quente?

Ah, eu acho que a hidratação é tudo. É beber água o máximo que conseguirem, assim que der. Eu gosto de ir molhando a cara, para refrescar a mente.

E como é que estão as suas perspetivas para ficar na equipa principal do Dallas FC? Essa oportunidade vai chegar?

Eu já me estreei com o Dallas FC na época passada. Aliás, cheguei a fazer três jogos como titular. No total já fiz sete jogos pela equipa principal. Foi uma experiência incrível. E foi muito inesperado, houve um central que se lesionou, outro levou um vermelho e, de repente, de quarto central passei a primeiro do nada. Mas tenho treinado sempre com o Dallas, treino com eles e jogo com o North Texas [equipa B do Dallas FC].

Como é que recebeu a notícia de que ia ser titular pela equipa principal?

Bem, eu vi a sequência das coisas a acontecer, já sabia que podia acontecer. No início dessa semana o treinador veio falar comigo e disse-me: "Álvaro, prepara-te que deves ser titular". Então lá fiz a minha preparação. No dia do jogo, o mister chamou-me e disse: "Álvaro, agora é contigo, está no teu colo, agora é abraçar a oportunidade".

E estava nervoso?

Muito. Dizer que não estava seria mentir. Estava bastante nervoso.

Conta que equipas é que foram esses jogos, lembra-se?

O primeiro jogo foi contra o Kansas. O segundo jogo foi contra o San José. E o terceiro contra o Saint Louis.

E que avançados é que teve de marcar? Há algum mais conhecido?

Há um que é bastante conhecido no Brasil, que é o João Klauss, que jogou no Grêmio.

Já teve certamente é de marcar o Petar Musa nos treinos... como é a sua relação com ele? Falam do Benfica?

Sim, sim, bastante. Ele é incrível também. É uma pessoa que no início parece meio assustadora, porque ele é muito cara fechada, sabe? Quando não conhece as pessoas, não é muito de se envolver, de interagir. Mas, quando aprendes a conhecê-lo, ele abre-se e gosta de brincar bastante.

O que é que falaram do Benfica? Foram acompanhando esta época?

Nós gozamos bastante com ele, brincamos muito com ele sobre isso [risos]. Mas ele sabe que é tudo só na brincadeira.

E costumas marcá-lo nos treinos?

Sempre. Em todos os treinos.

E como é que corre? É fácil?

É assim... eu sou um central agressivo e ele é um avançado que não se pode se lesionar. Então, nos treinos, tentamos sempre conversar bastante para ter cuidado um com o outro. E eu acho que ele me faz progredir bastante, porque é bastante inteligente. A mentalidade dele, quando entra dentro de campo, eu acho que é diferente. Quando ele entra, já não está para brincadeiras. Aí é só o foco mesmo, e eu acho isso incrível.

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