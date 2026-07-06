O marcador de Petar Musa em Dallas é português. Álvaro Augusto foi de Portimão para os EUA

E gostava de regressar a Portugal, se surgisse essa oportunidade?

Caso venha uma proposta que seja interessante e boa para mim, não teria problema nenhum em regressar, claro.

Mas para jogar na Primeira Liga ou na Segunda, certo?

Sim. Eu acho que o tempo que tive lá foi um tempo bom. Foi um tempo que me agradou muito. O futebol português foi um futebol que me agradou. Acho que não teria problemas em regressar, mas mais para a frente. É um país que eu tive sempre no coração. É um país que eu acho lindo, a temperatura, as paisagens, as pessoas. Sempre me trataram muito bem lá.

E agora lançando um dilema: imaginando que um dia o convidavam a representar uma seleção. Qual das duas é que preferia representar: Portugal ou Brasil?

Eu acho que essa é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, porque eu carrego essas duas seleções no meu coração. Acho que ficaria muito feliz se fosse para representar qualquer uma delas.

Agora que o Brasil foi eliminado, vai torcer unicamente por Portugal. Quais são as suas expectativas para a seleção?

Eu sou um fã do 'robozão' [Cristiano Ronaldo], não é... e eu sei que vai ser o último Mundial dele. Para mim, a minha expectativa seria ver Portugal a chegar o mais longe possível. E, se Deus quiser, ganhar a "Copa".

E vai ver o jogo ao estádio?

Não consegui arranjar bilhete... mas há um barzinho perto da minha casa que passa os jogos, acho que vou assistir ao jogo lá.

E como é que se sente por receber Portugal na sua cidade?

É um orgulho. Um dos meus ídolos é o Cristiano Ronaldo. Para mim, ele é uma máquina. Não tem há outra forma de o descrever que não seja essa. Quer seja em mentalidade, disciplina... não há palavras para descrever. É um exemplo.

Já tentou dar ali um saltinho ao hotel, para tentar vê-lo?

Não, até porque não sabia em que hotel que é que eles estavam. Agora que já sei, talvez tente ir lá espreitar. Ontem [sábado] também não pude porque tive jogo.

Ai sim? Como correu?

Ontem foi um jogo incrível. Ganhámos por 3-0. Foi contra uma equipa que está muito bem posicionada na classificação, os Saint Louis City. Foi maravilhoso. Ainda por cima foi a estreia no estádio novo, que é o Mansfield Stadium. E foi incrível.

E o estádio? É bom?

É perfeito, é lindo. A relva é um tapete. É maravilhoso.

O que é que pode dizer aos portugueses e à seleção sobre Dallas? Vamos ter muitos por cá nestes dias...

Eu cheguei a Dallas há um ano e três meses. Posso dizer que é bastante quente, ainda mais nesta altura do ano. Eles têm de ter bastante cuidado com o calor, se bem que o estádio é fechado e têm as pausas para hidratação. Mas o calor aqui é muito diferente das outras cidades, aqui é bastante seco.

A seleção tem treinado aqui nos últimos dias. Como é que é treinar com este calor?

No início é muito complicado até te habituares. Eu cheguei numa época de frio, por isso habituei-me aos poucos. Fui do frio para o calor e isso ajudou-me bastante. Mesmo assim, acho que demorei uns dois meses para me acostumar.

Mas tem algum truque para poder treinar bem neste tempo tão quente?