Portugal-Espanha, a crónica: acabou o Mundial do travão de mão, o futebolista português pede mais

Aqui a questão não é beliscar o profissionalismo ou o aparente ego desmedido do jogador, mas sim procurar entender porque não há a intenção de dar algo diferente à equipa. Se um treinador ou uma equipa estão reféns de alguém, estão a competir realmente? Se Gonçalo Ramos, Éder, Paulinho, Edinho, Postiga, Hugo Almeida e Liedson se tivessem exibido a um nível vulgar, sem oferecerem bolas aos colegas ou corridas utéis, seriam substituídos ou não? Ser exigente com Cristiano Ronaldo é respeitar a lenda, toda a reverência cega castiga a lenda.

Em Dallas, a Espanha foi Espanha, como sempre tentou ser apesar do desconforto gerado pela teia portuguesa. Fabián Ruiz encontrou Rodri, que tocou para Ferran Torres à entrada da área. Com dois toques, tac-tac, isolou Merino. A canhota do futebolista do Arsenal superou a mancha de Diogo Costa, provavelmente o melhor jogador de Portugal no Mundial, o que diz coisas sobre a prestação da seleção nacional nos Estados Unidos e no Canadá.

Com João Félix por Rafael Leão no 11, Portugal entrou com a mentalidade certa. Tentou discutir a bola, mostrou os dentes, mordeu, não dançou demasiado perante a troca de bola alheia, apesar de alguns arrastamentos que anunciavam catástrofes. A Espanha teve sempre mais veneno e encolhia os ombros perante fundamentalismos, era vertical quando o mapa pedia. Oyarzabal surgiu isolado, logo aos 8’, e a bota desafinada deu mais uma vida a Portugal. Dani Olmo, um vagabundo ameaçador, descobriu o avançado da Real Sociedad.

Lamine também tentou, bloqueado por Renato Veiga. Diogo Costa parou duas bolas na mesma jogada, primeiro Yamal e depois Baena. E outra vez quando Pedri meteu na área e Cubarsí ameaçou chegar lá, valeu Diogo Costa. Na recarga, Olmo atirou ao lado.

O jogo de espelhos foi interessante, as vigilâncias e os arrastamentos, a forma de defender este jogo que foi bloqueando as intenções feiticeiras de Pedri, substituído aos 85’. As travessuras mais esperadas viviam nas botas de Lamine Yamal. E o rapaz viveu outra vez uma película de terror perante Nuno Mendes, que foi secando o criativo do Barça e também Pedro Porro. Convém dizer que João Félix foi muitíssimo generoso e comprometido a defender e com a bola foi excelso (infelizmente, longe da baliza). Especial. Ter saído, a não ser que estivesse esgotado fisicamente, é incompreensível.