Análise
Portugal-Espanha: os onzes prováveis, as dúvidas e as maiores ameaças do outro lado
06 jul, 2026 - 12:30 • Diogo Camilo (gráficos) Francisco Sousa*
O que vai Roberto Martínez fazer contra a Espanha de Lamine Yamal, tentar roubar a bola ou morder o espaço nas costas da defesa? Francisco Sousa, comentador Bola Branca, traça os cenários e as possibilidades para esta noite.
Dezasseis anos depois, Portugal e Espanha voltam a encontrar-se num jogo de oitavos de final de um Campeonato do Mundo. Na altura, a ‘roja’ superiorizou-se em termos territoriais, gerou mais oportunidades e aproveitou um golo de David Villa, num fora de jogo milimétrico (era pré-VAR).
Cristiano Ronaldo, na altura ainda à procura de se assumir como a referência maior do balneário, saiu-se com um “falem com o Carlos Queiroz”, à altura selecionador nacional, quando lhe pediram explicações na zona mista para a derrota frente à futura campeã do mundo.
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Este tempo todo depois, Cristiano por cá continua e agora certamente menos em desencontro com o timoneiro da equipa. Uma vez mais, e apesar da entrada triunfante de Gonçalo Ramos no desafio frente à Croácia, é expectável que seja de novo CR7 + 10 na composição inicial de Roberto Martínez.
Como vai jogar Portugal?
Na verdade, há outros jogadores que por estes dias têm estatuto próximo do absolutamente indiscutível, também. Diogo Costa é um desses casos, de forma totalmente justificada, depois de duas exibições monstruosas, que o colocam como um dos guarda-redes mais decisivos deste torneio.
Na linha defensiva, é possível que João Cancelo possa cair do onze, sobretudo depois de ter sido claramente superado no lance do 0-1 croata. A dúvida está em perceber se Martínez quererá manter a capacidade criativa e de cruzamento do jogador do Barça, se prefere caminho de maior segurança (Nélson Semedo) ou um jogador de ida e volta que deu boa resposta na 2ª parte frente à Colômbia (Dalot).
A dupla Rúben Dias-Renato Veiga parece ter vindo para ficar no centro da defesa (mesmo com a irregularidade defensiva do segundo), e Nuno Mendes, unidade responsável pelos melhores passes de Portugal nos primeiros 45 minutos face aos croatas, irá começar na faixa esquerda.
Dúvidas ao meio. Na final da Liga das Nações, disputada há pouco mais de um ano, entre portugueses e espanhóis, Martínez iniciou a partida com João Neves a partir da direita, incorporando-se mais por dentro com bola e tendo Bernardo Silva e Vitinha a partir da zona intermediária.
Esse cenário não deverá ocorrer desta feita, mas não é totalmente descartável que Bernardo possa ir a jogo de forma que a equipa procure roubar algum protagonismo com bola à Espanha – tarefa difícil, sim. Entrar para o lugar de Pedro Neto pode vir a ser solução, sendo que a estrutura ofensiva portuguesa não deve mudar nas restantes posições: Bruno Fernandes como médio-ofensivo que até efetua mais movimentos de segundo atacante, Cristiano Ronaldo ao centro e Rafael Leão novamente a partir da esquerda, para tentar rentabilizar 1x1 e espaço nas costas de Pedro Porro.
O que esperar do lado espanhol e o que fazer para competir melhor?
Luis de la Fuente deve apostar no mesmo onze que começou o duelo com a Áustria nos 16 avos de final: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena.
A base é essa, 4-3-3, com construção bem trabalhada a partir dos dois centrais, com Pedri a gerir a batuta a partir da zona intermediária, acompanhado de Rodri e com Dani Olmo mais projetado nas entrelinhas, em combinação e dar passos em frente até à área.
É uma equipa que domina os conceitos clássicos do jogo posicional espanhol, sem estar completamente agarrada à virtude da gestão da posse e à construção mais pachorrenta: tem variantes distintas face à geração de ouro 2008-2012, buscando as variações do centro para a esquerda com Cucurella a tomar protagonismo ofensivo (em combinação com Baena), tem Lamine Yamal a desequilibrar a partir da largura, sabendo gerar conexão dentro e atacando cada vez melhor zonas de definição e um atacante móvel, em jeito de ‘falso 9’, com agressividade a cair no espaço centro-esquerda e boa definição na área (Oyarzabal).
Sem bola, a ‘roja’ mostra princípios bem desenvolvidos, para rapidamente quebrar a saída rival, com atacantes e médios preparados para a pressão e recuperação e centrais muito aptos nas coberturas, garantindo argumento para defender alto de forma constante. Mas por aqui podem também nascer alguns problemas, desde logo quando os laterais se adiantam, sobretudo Pedro Porro, em movimentos pela meia-direita, que podem deixar aquele flanco exposto na recuperação defensiva.
Portugal deverá prolongar mais os ataques perante uma equipa que gosta de ter a iniciativa nos jogos. Um meio-campo que prefere controlar com bola pode parecer contraproducente perante um adversário com tamanhos recursos em posse, mas será fundamental que a equipa lusa consiga alternar entre essa troca de bola mais sustentada e um jogo mais vertiginoso.
Logo, Vitinha, João Neves, quem sabe Bernardo, ou um Bruno Fernandes mais associativo como médio têm de ser mais valorizados. A aposta em cruzamentos para a zona do segundo poste, a bola parada ofensiva e uma busca por uma proximidade mais notória entre setores no momento sem bola, evitando a tentação de recorrer a uma marcação individualizada e não dando os espaços de que adversários anteriores beneficiaram em dose excessiva, serão igualmente chaves para ultrapassar o obstáculo mais duro até aqui nesta prova.
*é comentador de futebol na Renascença