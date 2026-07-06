​Portugal-Espanha: os onzes prováveis, as dúvidas e as maiores ameaças do outro lado

Sem bola, a ‘roja’ mostra princípios bem desenvolvidos, para rapidamente quebrar a saída rival, com atacantes e médios preparados para a pressão e recuperação e centrais muito aptos nas coberturas, garantindo argumento para defender alto de forma constante. Mas por aqui podem também nascer alguns problemas, desde logo quando os laterais se adiantam, sobretudo Pedro Porro, em movimentos pela meia-direita, que podem deixar aquele flanco exposto na recuperação defensiva.

Portugal deverá prolongar mais os ataques perante uma equipa que gosta de ter a iniciativa nos jogos. Um meio-campo que prefere controlar com bola pode parecer contraproducente perante um adversário com tamanhos recursos em posse, mas será fundamental que a equipa lusa consiga alternar entre essa troca de bola mais sustentada e um jogo mais vertiginoso.

Logo, Vitinha, João Neves, quem sabe Bernardo, ou um Bruno Fernandes mais associativo como médio têm de ser mais valorizados. A aposta em cruzamentos para a zona do segundo poste, a bola parada ofensiva e uma busca por uma proximidade mais notória entre setores no momento sem bola, evitando a tentação de recorrer a uma marcação individualizada e não dando os espaços de que adversários anteriores beneficiaram em dose excessiva, serão igualmente chaves para ultrapassar o obstáculo mais duro até aqui nesta prova.

*é comentador de futebol na Renascença