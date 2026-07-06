Seleção Nacional

⚽ Recorde o que aconteceu no adeus de Portugal ao Mundial

06 jul, 2026 - 18:00 • Inês Braga Sampaio , Eduardo Soares da Silva , Diogo Camilo , Hugo Tavares da Silva

A seleção nacional perdeu com a Espanha, por 1-0, e despediu-se do Campeonato do Mundo das Américas nos oitavos de final. Recorde os principais lances.

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  • EU
    06 jul, 2026 PORTUGAL 21:17
    Estive quase toda a tarde a dormir para ver o jogo Portugal/Espanha com a ATENÇÃO que o mesmo exigia. Afinal eu de olhos ABERTOS vi uns MENINOS a DORMIR num campo de futebol. Façam o favor de me PERDOAR mas dizerem que estes JOGADORES sao os MELHORES é não perceberem NADA de FUTEBOL. " o TOZÉ MARRECO " no campeonato dele marcava MAIS de 40 golos por época. Neste jogo o Guarda-redes JOGOU MAIS com os PÉS do que QUALQUER AVANÇADO.
  • Maria
    06 jul, 2026 Palmela 21:00
    Diabo do gato" descuidou-se nao?
  • Maria
    06 jul, 2026 Palmela 20:49
    Mesmo que a espanha remate a baliza esta la o gato !

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