Seleção Nacional
⚽ Recorde o que aconteceu no adeus de Portugal ao Mundial
06 jul, 2026 - 18:00 • Inês Braga Sampaio , Eduardo Soares da Silva , Diogo Camilo , Hugo Tavares da Silva
A seleção nacional perdeu com a Espanha, por 1-0, e despediu-se do Campeonato do Mundo das Américas nos oitavos de final. Recorde os principais lances.
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