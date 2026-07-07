De talismã a número do azar: todas as coincidências do 6 na eliminação de Portugal e de Martínez

Mas o número 6, que começou por ser de sorte — o primeiro golo de Portugal foi precisamente aos seis minutos —, acabou a ser de azar e dita o fim do ciclo de Martínez como seleccionador nacional.

Veja todas as curiosidades com o número 6 no adeus de Portugal no Mundial.

O fatídico dia 6

Quis o destino que o jogo de Portugal nos oitavos de final, que ditou a eliminação no Mundial, fosse o dia 6 de julho.

Havia outros caminhos: se Portugal tivesse sido primeiro no seu grupo, jogaria apenas a 7 de julho; se fosse terceiro e avançasse, jogaria no dia 5 de julho.

O dia até tinha bom prenúncio à partida: a única vez que Portugal jogou neste dia em Europeus ou Mundiais foi no Euro 2016, frente ao País de Gales, naquela que foi a única vitória da Seleção Nacional em 90 minutos (2-0, com golos de Cristiano Ronaldo e Nani).

Golo da Espanha foi do número 6

Quis também o destino que o golo da Espanha fosse marcado pelo seu camisola número 6, que até começou o jogo no banco.

Mikel Merino disputou todas as partidas da Espanha neste Mundial, mas apenas foi titular num jogo — frente ao Uruguai, no último jogo da fase de grupos. Em todos os outros, nunca jogou mais de meia hora e não tinha qualquer golo até aqui.

No Euro 2024, o único golo de Merino também foi decisivo: aconteceu frente à anfitriã Alemanha, no prolongamento e aos 119 minutos, num jogo que foi apitado pelo mesmo árbitro deste jogo contra Portugal, Anthony Taylor.

Já o jogador de Portugal com o número 6, de tanto significado para Martínez, apenas jogou um minuto em toda a competição: Matheus Nunes, que apenas entrou em campo frente à Colômbia.