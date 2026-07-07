Mundial 2026

De talismã a número do azar: todas as coincidências do 6 na eliminação de Portugal e de Martínez

07 jul, 2026 - 07:00 • Diogo Camilo

No 6.º duelo entre Portugal e Espanha em fases finais de Europeus e Mundiais, foi o camisola 6 espanhol a marcar, a seis minutos do fim, o golo da eliminação. Roberto Martínez acreditava que o número podia "trazer algo muito bom", mas acabou por sofrer a 6.ª derrota ao comando da Seleção precisamente no dia 6 — um desfecho que ditou o fim do seu percurso como selecionador nacional.

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Roberto Martínez partiu para o Mundial 2026 com grandes esperanças no resultado de Portugal e tudo por causa do número 6, que considerava ser um "talismã da sorte" graças às boas prestações da Seleção Nacional no passado.

"Eu acredito muito na numerologia e acho que o número 6 pode trazer algo muito bom ao grupo. Em 2016, Portugal ganhou o Europeu. Em 1966 foi o melhor resultado de sempre [em Mundiais], em 2006 também [chegámos às] meias-finais. É o momento de atingir o que Portugal merece e muito", afirmou o selecionador nacional, em entrevista à RTP, semanas antes de rumar aos Estados Unidos.

Mas o número 6, que começou por ser de sorte — o primeiro golo de Portugal foi precisamente aos seis minutos —, acabou a ser de azar e dita o fim do ciclo de Martínez como seleccionador nacional.

Veja todas as curiosidades com o número 6 no adeus de Portugal no Mundial.

O fatídico dia 6

Quis o destino que o jogo de Portugal nos oitavos de final, que ditou a eliminação no Mundial, fosse o dia 6 de julho.

Havia outros caminhos: se Portugal tivesse sido primeiro no seu grupo, jogaria apenas a 7 de julho; se fosse terceiro e avançasse, jogaria no dia 5 de julho.

O dia até tinha bom prenúncio à partida: a única vez que Portugal jogou neste dia em Europeus ou Mundiais foi no Euro 2016, frente ao País de Gales, naquela que foi a única vitória da Seleção Nacional em 90 minutos (2-0, com golos de Cristiano Ronaldo e Nani).

Golo da Espanha foi do número 6

Quis também o destino que o golo da Espanha fosse marcado pelo seu camisola número 6, que até começou o jogo no banco.

Mikel Merino disputou todas as partidas da Espanha neste Mundial, mas apenas foi titular num jogo — frente ao Uruguai, no último jogo da fase de grupos. Em todos os outros, nunca jogou mais de meia hora e não tinha qualquer golo até aqui.

No Euro 2024, o único golo de Merino também foi decisivo: aconteceu frente à anfitriã Alemanha, no prolongamento e aos 119 minutos, num jogo que foi apitado pelo mesmo árbitro deste jogo contra Portugal, Anthony Taylor.

Já o jogador de Portugal com o número 6, de tanto significado para Martínez, apenas jogou um minuto em toda a competição: Matheus Nunes, que apenas entrou em campo frente à Colômbia.

Golos marcados aos 6 minutos e sofridos a 6 minutos do fim

Também nos minutos há coincidências com os golos marcados e sofridos de Portugal.

No primeiro jogo, frente à República Democrática do Congo, João Neves abriu o marcador aos seis minutos. No segundo, frente ao Uzbequistão, foi Cristiano Ronaldo a marcar aos seis minutos. Portugal acabou a fase de grupos com 6 golos marcados.

Neste jogo frente à Espanha, o destino voltou a pregar partidas a Martínez: o golo de Mikel Merino surgiu a seis minutos do fim, aos 90 minutos, antes de seis minutos de descontos.

Além disso, o golo da Espanha aconteceu no seu 6.º remate à baliza de Diogo Costa.

É a 6.ª eliminação de Portugal em fases a eliminar de Mundiais

Mais uma vez o número 6 no caminho da Seleção Nacional e de Martínez.

Pela sexta vez, Portugal é eliminado na fase a eliminar de um Mundial e, pela sexta vez, isso acontece pela margem mínima.

Em 1966, frente à Inglaterra nas meias-finais, foi por 2-1. Em 2006, nas meias-finais frente a França, uma derrota por 1-0. E em 2010, também frente a Espanha e também nos oitavos, outra derrota por 1-0.

Em 2018, Portugal também é eliminado nos oitavos de final, desta vez contra o Uruguai, por 2-1. No último Mundial, em 2022, Portugal perde por 1-0 com Marrocos.

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Foi o 6.º encontro com Espanha em fases finais de Euros ou Mundiais

Roberto Martínez também teve o azar de encontrar o seu país natal no Mundial 2026, justamente naquele que é o 6.º encontro entre Portugal e Espanha em Mundiais.

O primeiro deles aconteceu na fase de grupos do Euro 1984, com um empate 1-1 que viria a colocar Portugal no 2.º lugar do grupo e Espanha no 1.º, abrindo lugar a um encontro com a França na meia-final, enquanto "nuestros hermanos" encontraram a Dinamarca e chegaram à final.

O segundo fica na memória dos portugueses: aconteceu no Euro 2004 e ditou a passagem de Portugal à fase a eliminar, com um golo de Nuno Gomes que bastou, para a vitória por 1-0.

No terceiro encontro houve direito a mata-mata no Mundial 2010: a Espanha e David Villa (em fora de jogo?) venceram por 1-0, no caminho para a vitória final na África do Sul.

Em 2012 houve novo encontro frenético e nova desilusão para Portugal. As meias-finais do Euro só foram decididas nos penaltis, sem que Cristiano Ronaldo tivesse uma palavra a dizer: João Moutinho e Bruno Alves falharam e voltou a perder para uma Espanha eventual campeã.

No Mundial de 2018, Cristiano Ronaldo tem o seu jogo mais memorável em Mundiais: um hat-trick num jogo com muito poucas oportunidades chegou para um empate 3-3 na fase de grupos.

Saldo final, já com o jogo desta segunda-feira: três eliminações, apenas uma vitória, três empates e agora duas derrotas — ambas em Mundiais e ambas nos oitavos de final, por 1-0.

A 6.ª derrota de Martínez na seleção de Portugal ditou o fim

Ironia das ironias, foi a 6.ª derrota de Roberto Martínez que ditou o seu fim como seleccionador nacional de Portugal.

Em 45 jogos ao comando de Portugal, o treinador espanhol conseguiu 30 vitórias, nove empates e seis derrotas, com 110 golos marcados e 36 sofridos.

A última derrota tinha acontecido frente à República da Irlanda, em novembro do ano passado.

Antes disso, Portugal perdeu com a Dinamarca na primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações, com a Geórgia na última jornada da fase de grupos do Euro 2024 e em dois amigáveis frente a Croácia e Eslovénia, de preparação para esse Europeu.

Martínez fecha o ciclo de três anos e meio com uns quartos de final no Euro 2024 e uns oitavos de final no Mundial 2026. Pelo meio, venceu a Liga das Nações, repetindo o feito da Seleção Nacional em 2019.

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