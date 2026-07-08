Como se vive um Mundial em alto mar? "Nos golos, até o navio abanou". O Navio Escola Sagres está em Nova Iorque

À Renascença, o Tenente Gonçalves Dias admite: a visita em pleno Mundial, ainda mais na cidade da final e ainda com Portugal – durante uns dias – a jogar, ganha um contorno especial. “Sem dúvida que o Mundial torna esta visita diferente. O futebol está no imaginário do mundo inteiro e claramente que liga as pessoas de uma forma diferente. Mas tem também um sabor agridoce: para nós, tem sido difícil ver os jogos, tem calhado em momentos em que estamos a navegar”, conta.

Mas isso não tem de ser um problema. Bola Branca visitou o Navio Escola Sagres, junto à Ponte de Brooklyn, e percebeu que seja em alto mar ou atracados, a tripulação do NRP Sagres não deixou de viver os jogos da seleção.

“A maior parte dos jogos assistimos aqui a bordo, numa tela que montámos no poço, que é uma parte do nosso navio. Toda a guarnição e todos os cadetes juntaram-se para ver os jogos e para torcer para Portugal”, descreve o cadete de segundo ano Pires Rodrigues.