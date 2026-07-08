Mundial 2026

Veja o dia e hora de todos os jogos dos quartos de final do Mundial

08 jul, 2026 - 01:43 • Diogo Camilo

Portugal está de fora do Campeonato do Mundo e restam apenas oito seleções em competição. França marca encontro com Marrocos, Espanha enfrenta a Bélgica e a Argentina de Messi joga com a Suíça. Saiba a hora e onde ver cada jogo.

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Terminada a fase dos oitavos de final — onde Portugal perdeu com a Espanha por 1-0 —, restam apenas oito seleções em competição no Mundial de futebol de 2026.

Esta quarta-feira não haverá jogos, com o primeiro embate dos quartos de final a ser apenas na quinta-feira, entre França e Marrocos.

Veja o dia, a hora e onde ver cada jogo dos quartos de final:

França-Marrocos (quinta-feira, 9 de julho, às 21h00) - Sport TV e Livemode TV

Espanha - Bélgica (sexta-feira, 10 de julho, às 20h00) - Sport TV e Livemode TV

Noruega - Inglaterra (sábado, 11 de julho, às 22h00) - Sport TV e Livemode TV

Argentina - Suíça (domingo, 12 de julho, às 2h00) - Sport TV e Livemode TV


Haverá dois jogos dos quartos de final em sinal aberto, na SIC e na TVI, ainda a definir.


Veja o quadro atual do Mundial

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