Veja o dia e hora de todos os jogos dos quartos de final do Mundial

Terminada a fase dos oitavos de final — onde Portugal perdeu com a Espanha por 1-0 —, restam apenas oito seleções em competição no Mundial de futebol de 2026.

Esta quarta-feira não haverá jogos, com o primeiro embate dos quartos de final a ser apenas na quinta-feira, entre França e Marrocos.

Veja o dia, a hora e onde ver cada jogo dos quartos de final:



França-Marrocos (quinta-feira, 9 de julho, às 21h00) - Sport TV e Livemode TV

Espanha - Bélgica (sexta-feira, 10 de julho, às 20h00) - Sport TV e Livemode TV

Noruega - Inglaterra (sábado, 11 de julho, às 22h00) - Sport TV e Livemode TV

Argentina - Suíça (domingo, 12 de julho, às 2h00) - Sport TV e Livemode TV





Haverá dois jogos dos quartos de final em sinal aberto, na SIC e na TVI, ainda a definir.





Veja o quadro atual do Mundial