Mundial 2026
Veja o dia e hora de todos os jogos dos quartos de final do Mundial
08 jul, 2026 - 01:43 • Diogo Camilo
Portugal está de fora do Campeonato do Mundo e restam apenas oito seleções em competição. França marca encontro com Marrocos, Espanha enfrenta a Bélgica e a Argentina de Messi joga com a Suíça. Saiba a hora e onde ver cada jogo.
Terminada a fase dos oitavos de final — onde Portugal perdeu com a Espanha por 1-0 —, restam apenas oito seleções em competição no Mundial de futebol de 2026.
Esta quarta-feira não haverá jogos, com o primeiro embate dos quartos de final a ser apenas na quinta-feira, entre França e Marrocos.
Veja o dia, a hora e onde ver cada jogo dos quartos de final:
França-Marrocos (quinta-feira, 9 de julho, às 21h00) - Sport TV e Livemode TV
Espanha - Bélgica (sexta-feira, 10 de julho, às 20h00) - Sport TV e Livemode TV
Noruega - Inglaterra (sábado, 11 de julho, às 22h00) - Sport TV e Livemode TV
Argentina - Suíça (domingo, 12 de julho, às 2h00) - Sport TV e Livemode TV
Haverá dois jogos dos quartos de final em sinal aberto, na SIC e na TVI, ainda a definir.
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