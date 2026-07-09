Mundial 2026
📝 As notas do Sousa: está a ressacar do Mundial? É isto que pode esperar dos quartos de final
09 jul, 2026 - 15:25 • Francisco Sousa*
Antecipamos as tendências e os protagonistas dos jogos França-Marrocos, Espanha-Bélgica, Noruega-Inglaterra e Argentina-Suíça.
França-Marrocos (quinta-feira, 21h00)
Duelo de velhos conhecidos, não só por se terem defrontado na meia-final do último Campeonato do Mundo, mas também pelo facto de alguns internacionais marroquinos terem nascido em França e representado as camadas jovens da seleção gaulesa. Bouaddi era até há bem pouco tempo capitão dos sub-21.
O favoritismo pertence à equipa de Didier Deschamps, que pode esperar um cenário de jogo mais aberto do que no Qatar, há quase quatro anos, e certamente mais favorável do que na batalha dos oitavos face ao Paraguai. Marrocos vem de uma prova de superação ante a pressão canadiana e terá de exibir um rigor defensivo acentuado para aspirar às meias-finais, não sendo de esperar, contudo, uma postura passiva (longe disso). O duelo entre médios e a exploração da criatividade e técnica na definição de um lado e do outro (Olise, Doué, Dembélé, Mbappé vs Hakimi, Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss) promete um espetáculo belíssimo.
Espanha-Bélgica (sexta-feira, 20h00)
Favoritismo espanhol ante um adversário que finalmente deu um ar da sua graça neste torneio, na concludente goleada sobre os Estados Unidos. A Roja ainda não consentiu qualquer golo no Mundial e mesmo as oportunidades permitidas aos adversários têm sido escassas. Rodri elevou o nível frente a Portugal, Dani Olmo manteve a bitola, Pedri já deu provas de relevância noutros jogos e até as teóricas opções de banco tiveram a oportunidade de acrescentar no último desafio.
Será que é desta que vamos ver a primeira exibição contrastante, de super-craque, de Lamine Yamal? Do outro lado, Rudi Garcia deve manter a fórmula do último desafio, com a exceção do ausente Onana (lesionado). Ngoy e Raskin deram ótima resposta, Tielemans ergue-se como o líder da equipa, a par de um Trossard com o qual quase se pegou frente ao Senegal. E, vejam bem, até De Ketelaere já marca golos, tendo participado de forma mais refinada e cirúrgica na partida dos oitavos.
Noruega-Inglaterra (sábado, 22h00)
É Haaland vs Kane, mas muito mais do que isso. A Noruega enfrentou dois adversários muito duros nas eliminatórias, Costa do Marfim e Brasil, e superou-os com grande sentido de autoridade. Soube sofrer em momentos-chave, foi paciente a construir e guardar a posse quando necessário e teve impacto criativo dos jovens extremos, sobretudo quando lançados a partir do banco.
Pela frente, vai estar uma Inglaterra que «suou» para superar RD Congo e México, mas que tem apresentado um espírito quase inabalável – a resposta competitiva em pleno Azteca, mesmo tendo estado mais de meia segunda parte com 10, foi digna de elogio. Bellingham e Kane estão inspirados, Pickford também, mas será conveniente manter a aposta em Saka e Gordon como extremos, contando também com a solidez dos médios, quer na pressão, quer a sair para o ataque.
Argentina-Suíça (madrugada de sábado para domingo, 2h00)
A campeã mundial que quer adquirir a quarta estrela da história vai enfrentar «osso duro de roer», depois de duas eliminatórias de inusitado sofrimento perante adversários dos quais não esperava tantos problemas – Cabo Verde e Egipto. O jogo de insistência pelo corredor central, com poucas variantes, torna a equipa excessivamente dependente de Messi, até ver a individualidade mais cintilante da prova. Ainda assim, percebem-se os sinais de que Scaloni quer melhorias (Enzo em espaços distintos, Paredes no onze, regresso de Julián Álvarez à equipa, aposta em Tagliafico para a lateral-esquerda).
A Suíça é uma das equipas mais disciplinadas da competição, pela forma como cumpre com os ditames de Murat Yakin num registo de ataque paciente a partir de trás, com Akanji ou Xhaka como destaques nas primeiras fases de construção, tendo argumentos para variar entre os três corredores, mas apresentando alguma falta de contundência no último terço (e não é só por Embolo…). Veremos se Kobel volta a ter um papel determinante.
*é comentador de futebol na Renascença