📝 As notas do Sousa: está a ressacar do Mundial? É isto que pode esperar dos quartos de final

Argentina-Suíça (madrugada de sábado para domingo, 2h00)

A campeã mundial que quer adquirir a quarta estrela da história vai enfrentar «osso duro de roer», depois de duas eliminatórias de inusitado sofrimento perante adversários dos quais não esperava tantos problemas – Cabo Verde e Egipto. O jogo de insistência pelo corredor central, com poucas variantes, torna a equipa excessivamente dependente de Messi, até ver a individualidade mais cintilante da prova. Ainda assim, percebem-se os sinais de que Scaloni quer melhorias (Enzo em espaços distintos, Paredes no onze, regresso de Julián Álvarez à equipa, aposta em Tagliafico para a lateral-esquerda).

A Suíça é uma das equipas mais disciplinadas da competição, pela forma como cumpre com os ditames de Murat Yakin num registo de ataque paciente a partir de trás, com Akanji ou Xhaka como destaques nas primeiras fases de construção, tendo argumentos para variar entre os três corredores, mas apresentando alguma falta de contundência no último terço (e não é só por Embolo…). Veremos se Kobel volta a ter um papel determinante.

*é comentador de futebol na Renascença