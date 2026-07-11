Mundial de Futebol
Portugal é o "campeão" dos líderes políticos nas bancadas do Mundial 2026
11 jul, 2026 - 08:00 • Diogo Camilo
Com três jogos acompanhados por Luís Montenegro e um por António José Seguro, Portugal é, até ao momento, o país com maior representação política nas bancadas do Mundial 2026, superando até os anfitriões Estados Unidos, Canadá e México. Mas os números mostram que, apesar da imagem de "amuleto da sorte" atribuída a Montenegro, Portugal tem melhores resultados quando nem o primeiro-ministro nem o Presidente da República estão presentes no estádio.
Quando Portugal saiu de campo após a eliminação frente à Espanha no Mundial 2026, o primeiro a surgir na zona mista do AT&T Stadium, em Dallas, foi o primeiro-ministro.
Luís Montenegro assistiu a três dos cinco jogos de Portugal no Campeonato do Mundo, tornando-se o primeiro-ministro português com mais presenças em Mundiais desde que há registo de acompanhamento político da Seleção Nacional, segundo uma análise da Renascença.
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O chefe de Governo também iguala Marcelo Rebelo de Sousa, como o político português com mais jogos assistidos em Campeonatos do Mundo enquanto alta figura política.
As viagens a Houston, Toronto e Dallas levaram a críticas de PS, Chega e Iniciativa Liberal, em pleno alerta de incêndios, que escalaram após a Força Aérea Portuguesa ter sido obrigada a fazer 760 quilómetros extra para transportar Luís Montenegro até à Cimeira da NATO, que se realizou esta semana na Turquia.
Com a presença nos três jogos, Montenegro fez com que Portugal se tornasse o país com representação política ao mais alto nível em mais jogos deste Mundial — cinco, juntando a presença do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, no jogo de estreia, frente à República Democrática do Congo, e a presença do Presidente da República, António José Seguro, no jogo contra a Colômbia.
Não houve jogo deste Mundial em que a Seleção Nacional não tivesse a assistir uma alta figura política, ao contrário do que aconteceu com seleções como França ou Inglaterra, que não tiveram qualquer representação até agora.
Mas afinal, é normal um líder de Governo ou chefe de Estado ir à bola? E quantos primeiros-ministros ou Presidentes da República de Portugal já o fizeram?
Portugal é o país com mais representação no Mundial 2026
Até ao momento, Portugal foi o país que teve mais chefes de Governo ou de Estado a assistir a jogos neste Campeonato do Mundo, com quatro jogos.
Nem os países organizadores tiveram as suas figuras mais altas no Mundial: o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não esteve em qualquer jogo, até ao momento, e apenas irá à final do evento; e a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, recusou-se a assistir aos jogos do Campeonato do Mundo e ofereceu os seus bilhetes, em protesto contra os preços da FIFA.
Entre os organizadores, apenas o primeiro-ministro do Canadá tem marcado presença — Mark Carney assistiu a três jogos, tantos como Luís Montenegro. Pelos EUA, Marco Rubio e Robert Kennedy Jr.
O chefe de Governo faltou ao primeiro jogo contra a Bósnia, mas compareceu ao segundo, contra o Qatar, que o Canadá venceu 6-0. Carney assistiu depois ao jogo contra a Suíça, ficando na memória o momento em que abandonou o seu lugar por breves momentos e perdeu um golo suíço.
Depois de falhar o jogo contra a África do Sul, Carney assistiu ao histórico jogo do Canadá frente a Marrocos, a primeira presença do país em oitavos de final da competição. Depois da derrota, surgiu no balneário e deu os parabéns aos jogadores.
Há outros casos: a Noruega fez-se representar pelo seu primeiro-ministro, Jonas Gahr Støre, no jogo de estreia, contra o Iraque, e pela família real, a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus, nos jogos contra o Senegal e Brasil. Para o jogo dos quartos de final é esperada a presença do príncipe herdeiro, Haakon.
Entre realezas, houve ainda lugar para a presença da princesa japonesa Takamado, no Japão-Tunísia, e do príncipe Abdullah II na estreia da Jordânia em Mundiais, para dois jogos. Já o rei dos Países Baixos, Guilherme Alexandre, fez-se acompanhar da Rainha Máxima e assistiu a um jogo dos Países Baixos e a um jogo de Curaçau.
Já a Escócia viu-se representada pelo seu primeiro-ministro, John Swinney, que assistiu apenas a um jogo, o Escócia-Haiti, a convite da FIFA.
E o primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, em visita oficial ao Canadá, assistiu ao Croácia-Panamá depois de se encontrar com o homólogo canadiano, Mark Carney, em Toronto.
No entanto, em quase todos estes casos, a presença resultou de um convite da FIFA, de deslocações oficiais já agendadas ou de representações outras figuras políticas.
Comparando com outros países da União Europeia, nenhum teve representação como Portugal:
- Espanha
- Fez-se representar pelo Rei Felipe VI no jogo Espanha-Uruguai, onde também esteve o ministro dos Negócios Estrangeiros (José Manuel Albares) e ministra dos Desportos (Milagros Tolón);
- Não teve representação em mais nenhum jogo;
- O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, não vai assistir a nenhum jogo e não esteve no Mundial de 2018 nem no Mundial de 2022;
- O Rei Felipe VI esteve no jogo do Mundial de 2018, na Rússia, e num jogo do Mundial do Qatar, em 2022.
- França
- Emmanuel Macron não esteve em qualquer jogo até ao momento, mas pretende estar na final, se a seleção chegar até lá;
- O Presidente francês esteve na meia-final e na final do Mundial de 2018, que a França venceu, e também assistiu nos estádios à meia-final e à final do Mundial de 2022;
- Bélgica
- Não teve qualquer presença política até aos quartos de final, mas teve o Rei Filipe nas bancadas esta sexta-feira, no jogo contra a Espanha;
- O primeiro-ministro Bart De Wever tem ficado de fora e não irá assistir a qualquer jogo da seleção;
- O Rei Filipe viu o jogo das meias-finais e do 3.º e 4.º lugar no Mundial 2018;
- No Mundial 2022, o país teve apenas uma pequena delegação em protesto contra os abusos de direitos humanos do Qatar;
Um dos argumentos usados por Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, para a presença de Luís Montenegro nos jogos do Campeonato do Mundo foi o facto de Portugal ser um dos organizadores do Mundial 2030, a par de Marrocos e Espanha.
No entanto, tal como Espanha quase não teve representação até ao momento, Marrocos também não se fez representar por altas figuras nos estádios da competição: nem o Rei Mohammed VI, nem o primeiro-ministro Aziz Akhannouch estiveram em qualquer dos seis jogos de Marrocos no Mundial.
Hábito de ir à bola começou com o Euro 2004
Hoje olhamos para a presença de líderes políticos em jogos da Seleção Nacional de futebol como algo normal, mas até há 20 anos, nunca tinha acontecido.
Nenhum chefe de Governo ou de Estado esteve nos Mundiais de 1966 e 1986, nem nos Europeus de 1984 e 1996, e apenas alguns ministros estiveram presentes na meia-final do Euro 2000, em que Portugal perdeu contra a França — entre eles José Sócrates, então ministro do Ambiente.
O Euro 2004, que aconteceu em Portugal, é o primeiro torneio futebolístico de seleções em que as altas figuras da política surgem nas bancadas: Jorge Sampaio (Presidente da República) e Durão Barroso (primeiro-ministro) assistiram praticamente a todos os jogos da caminhada portuguesa, desde o jogo de abertura no Dragão até à final na Luz.
No Mundial seguinte, em 2006 na Alemanha, José Sócrates, o chefe de Governo na altura, assiste ao primeiro jogo de Portugal, frente a Angola, e depois à meia-final no Allianz Arena, em Munique, frente à França. Depois da derrota, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, assistiu a uma nova derrota, frente à anfitriã Alemanha, no jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugar.
Desde então, a presença de altas figuras políticas tornou-se mais natural: Sócrates foi a dois jogos do Euro2008 e Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre a pelo menos um jogo entre o Euro 2016 e o Euro 2024.
O Campeonato Europeu vencido por Portugal é o que regista mais presenças no estádio de altas personalidades políticas: só no jogo dos oitavos de final, frente à Croácia, é que Portugal não esteve representado.
E António Costa, nesse Euro, foi a quatro jogos — uma das partidas da fase de grupos, o jogo dos quartos de final contra a Polónia, a meia-final contra o País de Gales e a final frente à França. Em Mundiais conta apenas com dois jogos – um em 2018, frente ao Irão na fase de grupos, e um em 2022, frente à Suíça nos oitavos de final.
Já Marcelo Rebelo de Sousa esteve em dois jogos do Mundial 2018 — frente a Marrocos, na fase de grupos, e frente ao Uruguai, nos oitavos de final —, e no primeiro jogo de Portugal no Mundial 2022, contra o Gana.
No Euro2024, Luís Montenegro assistiu a dois jogos da Seleção Nacional: uma vitória por 2-1 contra a República Checa, o jogo de estreia na fase de grupos, e o triunfo nos penáltis frente à Eslovénia, nos oitavos de final.
Montenegro é "amuleto da sorte" da Seleção? Afinal não
O primeiro jogo que Luís Montenegro assistiu de Portugal neste Mundial coincidiu com a única vitória da Seleção Nacional na fase de grupos: um 5-0 ao Uzbequistão. No segundo em que Montenegro esteve na tribuna do estádio, nos 16 avos frente à Croácia, uma vitória — 2-1, com golo do triunfo perto do final do jogo.
No entanto, com o jogo frente a Espanha, o saldo do primeiro-ministro é de 2 vitórias e 1 derrota. Juntando os jogos do Euro2024, Montenegro viu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Olhando para o registo total de vitórias e derrotas da Seleção Nacional e de outros chefes de Governo e de Estado quando assistem a jogos de Portugal, vemos que Montenegro está agora ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa em Mundiais. No entanto, o ex-chefe de Estado tem um saldo global de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
António Costa é o único primeiro-ministro invencível: nos dois jogos que assistiu em Mundiais, Portugal teve uma vitória e um empate; nos quatro jogos que assistiu no Euro 2016, duas vitórias e dois empates.
Já José Sócrates assistiu a uma vitória e uma derrota em Mundiais, enquanto no saldo global, a Seleção Nacional registou 2 vitórias e 2 derrotas, em jogos assistidos por José Sócrates como primeiro-ministro.
Contas feitas, a Seleção rende melhor sem observadores políticos nas bancadas: tem 25 vitórias, 8 empates e 12 derrotas em Mundiais e Europeus. Com alta representação no estádio, Portugal tem um registo de 17 vitórias, 10 empates e 11 derrotas.
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"Viagem de trabalho" para ver a Seleção e os voos extra do Falcon
As viagens de Luís Montenegro até aos Estados Unidos e Canadá para ir ver a Seleção Nacional têm sido criticadas pelo Partido Socialista, Chega e Iniciativa Liberal, numa altura em que o país estava em alerta pelo perigo de incêndio e faltando mesmo às jornadas parlamentares do PSD.
A viagem para o seu primeiro jogo, em Houston, foi classificada pelo Executivo como uma "viagem de trabalho" e incluiu encontros com a comunidade portuguesa, o Conselho da Diáspora e uma visita à missão permanente da ONU.
Nas viagens a Toronto e Dallas, para os seus segundo e terceiro jogos, Montenegro foi acompanhado por elementos do seu gabinete e a sua assessoria alegou "contactos com as comunidades portuguesas", apesar do pouco tempo e da reduzida antecedência para os mesmos.
A saída de Dallas obrigou a Força Aérea a fazer mais duas viagens para transportar o primeiro-ministro até à Cimeira da NATO, que se realizaria em Ancara, na Turquia. O avião Falcon fez mais 760 quilómetros nos dois voos — o primeiro para ir buscar Montenegro a Istambul e o segundo para levar o primeiro-ministro à conferência em Ancara, que tinha o espaço aérea encerrado a voos civis por motivos de segurança.
Montenegro pretendia ser "amuleto" e ver todos os jogos até a uma eventual final, mas ficou pelos oitavos de final.
A paixão pela Seleção Nacional não vem de agora: já no Euro 2016, quando era líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro faltou ao plenário para ir ver o jogo de Portugal com País de Gales, na meia-final, alegando "trabalho político". Na mesma viagem esteve Hugo Soares, o agora líder parlamentar do PSD, que também se deslocou a Dallas para ver o jogo contra a Espanha em 2026. Na altura, justificou a ausência do Parlamento com "motivo de força maior".