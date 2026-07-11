Portugal é o "campeão" dos líderes políticos nas bancadas do Mundial 2026





Hábito de ir à bola começou com o Euro 2004

Hoje olhamos para a presença de líderes políticos em jogos da Seleção Nacional de futebol como algo normal, mas até há 20 anos, nunca tinha acontecido.

Nenhum chefe de Governo ou de Estado esteve nos Mundiais de 1966 e 1986, nem nos Europeus de 1984 e 1996, e apenas alguns ministros estiveram presentes na meia-final do Euro 2000, em que Portugal perdeu contra a França — entre eles José Sócrates, então ministro do Ambiente.

O Euro 2004, que aconteceu em Portugal, é o primeiro torneio futebolístico de seleções em que as altas figuras da política surgem nas bancadas: Jorge Sampaio (Presidente da República) e Durão Barroso (primeiro-ministro) assistiram praticamente a todos os jogos da caminhada portuguesa, desde o jogo de abertura no Dragão até à final na Luz.

No Mundial seguinte, em 2006 na Alemanha, José Sócrates, o chefe de Governo na altura, assiste ao primeiro jogo de Portugal, frente a Angola, e depois à meia-final no Allianz Arena, em Munique, frente à França. Depois da derrota, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, assistiu a uma nova derrota, frente à anfitriã Alemanha, no jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugar.

Desde então, a presença de altas figuras políticas tornou-se mais natural: Sócrates foi a dois jogos do Euro2008 e Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre a pelo menos um jogo entre o Euro 2016 e o Euro 2024.

O Campeonato Europeu vencido por Portugal é o que regista mais presenças no estádio de altas personalidades políticas: só no jogo dos oitavos de final, frente à Croácia, é que Portugal não esteve representado.

E António Costa, nesse Euro, foi a quatro jogos — uma das partidas da fase de grupos, o jogo dos quartos de final contra a Polónia, a meia-final contra o País de Gales e a final frente à França. Em Mundiais conta apenas com dois jogos – um em 2018, frente ao Irão na fase de grupos, e um em 2022, frente à Suíça nos oitavos de final.