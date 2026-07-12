Mundial 2026

Veja o dia e hora dos jogos das meias finais e final do Mundial 2026

12 jul, 2026 - 17:39 • Diogo Camilo

Portugal está de fora do Campeonato do Mundo e já só há quatro seleções em prova: França e Espanha marcam encontro numa das semifinais, Argentina e Inglaterra na outra. Todos os jogos vão ser transmitidos em sinal aberto.

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Está terminada a fase dos quartos de final do Mundial 2026 e já só continuam quatro seleções em competição, que terão dois jogos pela frente: a meia-final e a final ou o jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugar.

Este domingo e segunda-feira não haverá jogos. A primeira meia-final, entre Espanha e França, acontece na terça-feira, dia 14 de julho — o dia da Tomada da Bastilha — às 20 horas.

A segunda meia-final será no dia seguinte, quarta-feira, dia 15 de julho, também às 20 horas.

Ambos os jogos terão transmissão em sinal aberto, na SIC e na TVI, além de transmissão na LiveMode TV no YouTube e na Sport TV.

Veja o dia, a hora e onde ver cada jogo dos quartos de final:

França - Espanha (terça-feira, 14 de julho, às 20h00) - Sport TV, Livemode TV e SIC

Inglaterra - Argentina (quarta-feira, 15 de julho, às 20h00) - Sport TV, Livemode TV e TVI

3º e 4º lugar

França/Espanha - Inglaterra/Argentina (sábado, 18 de julho, às 22h00) - Sport TV, Livemode TV

Final

França/Espanha - Inglaterra/Argentina (domingo, 19 de julho, às 20h00) - Sport TV, Livemode TV e RTP

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