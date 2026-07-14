França-Espanha. Uma fronteira com 367 anos, um duelo que só aconteceu uma vez

Foi em 1659, há 367 anos, que a fronteira entre França e Espanha foi formalmente definida, com a assinatura do Tratado dos Pirinéus, que ditou o fim de uma guerra de 24 anos. O Campeonato do Mundo dura há quase um terço do tempo passado desde então (leva 96 anos de existência), no entanto, por estranho que pareça, as seleções masculinas de futebol dos dois países só se enfrentaram uma vez.

Foi nos oitavos de final do Mundial 2006, dois anos antes de a Espanha conquistar a Europa. No dia 27 de junho, a equipa francesa venceu por 3-1, com golos de Franck Ribéry, Patrick Vieira e Zinédine Zidane, que deram a volta ao penálti inaugural de David Villa. A França avançou para os "quartos", e depois para as meias-finais, em que eliminaria Portugal, e finalmente para a final, que perderia para a Itália.

Desde então, as duas seleções não mais se encontraram em fases finais do Campeonato do Mundo. Até esta terça-feira, quando "Les Bleus" e "La Roja" pisarem o relvado do Dallas Stadium (onde a Espanha chutou Portugal para fora da prova), em Arlington, nos Estados Unidos, para as meias-finais do Mundial 2026.

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Neste duelo, poderemos ver, por exemplo, o jovem prodígio Lamine Yamal rodeado de defensores franceses — um pouco à semelhança da povoação de Llivia, que, devido a um erro técnico, ficou condenada, para a posteridade, a ser um enclave espanhol num mar de aldeias francesas. Poderemos, também, ver o domínio passar de um lado para o outro — como a Ilha dos Faisões, uma ilha fluvial inabitada no Rio Bidasoa, no País Basco, que é administrada em condomínio pelos dois países: a cada seis meses, passa de Espanha para França para Espanha para França. Se o factoide lhe despertou curiosidade turística, desista já: a ilha está fechada a visitantes.

O traçado entre França e Espanha sofreu alterações posteriores a 1859. Terá sido em 1868 que ficou definida a delimitação definitiva, embora ainda tenha havido mais trocas e baldrocas até ao século XX, em especial no que diz respeito à Catalunha e ao País Basco. Que o diga Aymeric Laporte, francês com ascendência basca e que, por ter jogado sete anos no Athletic de Bilbau (o clube que só contrata bascos e ao qual regressou em 2025/26), ganhou dupla nacionalidade espanhola.

Numa altura em que se debate o "francesismo" dos jogadores da seleção francesa, como, por exemplo, Ibrahima Konaté, nascido em Paris, Manu Koné, de Colombes, ou Ousmane Dembélé, de Vernon, as mesmas dúvidas não foram arremessadas na direção de Laporte, internacional espanhol nascido e criado em França.