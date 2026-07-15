Pedro Amador joga em Atlanta, defrontou Messi e não se vê em Portugal pelas "condições de trabalho"

Por falar em Messi, vai estar também no Mundial, em princípio o seu último e também do Cristiano Ronaldo. Tendo em conta que Atlanta vai receber jogos da competição, vocês têm falado muito do Mundial no balneário?

Sim, a malta tem falado, tem perguntado. Acho que Portugal vai ser campeão. Não é favorito, porque acho que só é favorito quem já ganhou. Portugal acredito que esteja muito perto. Acredito que, com a seleção que temos, a probabilidade é muito alta, mesmo muito alta. Mas no final logo vemos. Espero que eu não agoire a malta, no final logo vemos.

O Pedro chegou a representar a seleção nas camadas jovens?

Sim, cheguei a representar uma vez num estágio de três dias, sim.

E ainda acredita um dia poder vestir a camisola na seleção AA?

Por acaso falei disso aqui no balneário, até porque tenho alguns colegas que vão jogar no Mundial. Nós, com a seleção que temos em Portugal, é muito difícil irmos. Temos jogadores nos melhores clubes do mundo. Estava a falar com um colega meu, que é espanhol, e tem a mesma questão.

Entrarmos numa seleção dessas é muito difícil. Porque são Seleções que têm jogadores nos melhores clubes do mundo, e temos jogadores que ficam de fora com muita qualidade também. Eu não acho que seja injusto para os jogadores que ficam de fora por causa disso, mas é muito difícil. Somos um país com muita qualidade, com uma formação de jogadores muito boa, e acaba por ser muito difícil fazer uma seleção de 26 e dizer que é justo. É muito difícil.

E ainda se cruzou no seu percurso com alguns jogadores que foram convocados agora…

Sim, estive com o Samu Costa no Braga. Também estive com o Trincão, com o Ricardo Velho, com o Palhinha, que não foi. O Paulinho…

Jogou com os dois jogadores que provavelmente disputaram a corrida mais acesa pela mesma vaga, o Samu e o Palhinha. Concordou com a opção de Roberto Martínez?

É como te digo: na convocatória anterior ao Mundial, quando vieram cá jogar aos Estados Unidos, o mister chamou muitos jogadores que podiam ir. E depois acabou por escolher o Samu. E bem, porque fez uma época também muito boa. Se tivesse escolhido outro jogador, como o Palhinha ou o Matheus Fernandes, também era justo, porque também fizeram uma época muito boa. O Ricardo Horta também, outros jogadores. É como digo, não é justo nem injusto. É algo que o treinador achou que era melhor pelas qualidades do jogador e, sem dúvida, estou muito contente por ele.

Nestas coisas, o contexto deve ajudar muito, não? Por exemplo, o Francisco Trincão teve uma primeira época muito contestada no Sporting e pode vir a sair como um dos jogadores mais importantes da história recente do clube…

Eu acho que o contexto importa e o momento em que estamos também. E o local onde estamos inseridos. O Trincão, se não me engano, saiu do Barcelona quando foi para o Sporting. E essa transição se calhar não foi boa, porque no Barcelona se calhar não correu assim tão bem. A adaptação pode ter-lhe custado um pouco. Mas depois o contexto ajudou, porque apanhou o Ruben Amorim, que já conhecia do Braga, e as coisas começaram a suceder.

Posso dar-te o meu exemplo: eu cheguei aqui a Atlanta. Na primeira época, a equipa estava bem e acabei por fazer 14 assistências. Na segunda época já não correu tão bem, já andámos um bocado perdidos durante o ano, a equipa já não estava interligada e acabou por ser uma época muito abaixo. Dito isto, sim, o contexto importa. Onde estás inserido importa no desempenho.

E como tem estado a febre do Mundial em Atlanta?

Tem mobilizado muita gente. A cidade está toda decorada com as coisas do Mundial. Aqui o estádio também é incrível. As expectativas são muito boas. Espero ver Portugal nas meias-finais e depois na final.