Mundial 2026

Espanha-Argentina. A final inédita entre campeões em busca de um legado

19 jul, 2026 - 08:55 • Inês Braga Sampaio

Espanhóis podem replicar o que fez de 2008 a 2012, argentinos podem tornar-se o primeiro bicampeão em 64 anos. A final do Mundial é ainda o duelo entre a grande estrela da nova geração, Lamine Yamal, e o maior ídolo do século 21, Lionel Messi.

A+ / A-

Espanha versus Argentina. Lamine Yamal versus Lionel Messi, os próximos 20 anos contra os últimos 20. O campeão da Europa frente ao campeão da América do Sul. Colonizador versus antiga colónia. O coletivo em que os astros se diluem diante do coletivo que eleva a mais brilhante estrela. São muitos os motivos para ligar a televisão, no domingo, às 20h00, e ver a final do Mundial 2026.

Um dos maiores motivos é o legado, a nível individual e coletivo. Espanha pode replicar o que fez entre 2008 e 2012, quando ganhou, consecutivamente, Europeu, Mundial, Europeu. A equipa de Luis de la Fuente já tem no bolso o Euro 2024 e, agora, procura acrescentar a presente edição do Campeonato do Mundo — e apontar a mira ao Euro 2028, que se realizará no Reino Unido e na República da Irlanda.

A Argentina já tem o último Mundial (2022) e as duas últimas Copas América (2021 e 2024). São três títulos seguidos. Se a equipa albiceleste vencer a Espanha na final, quebrará dois enguiços: nunca o número 1 do ranking FIFA (contando apenas as listagens oficiais, à entrada do torneio) conquistou o Mundial; e desde 1962, há 64 anos, desde o Brasil de Pelé, que uma seleção não se sagra bicampeã do mundo.

Pelé levou o Brasil ao título em 1958 e 1962. Nem a Argentina de Diego Armando Maradona, que venceu em 1986 mas perdeu em 1990, conseguiu semelhante feito. Nem o Brasil do "Fenômeno" Ronaldo, que ganhou em 1994 e perdeu a final em 1998.

Esta é uma final inédita. Curiosamente, e apesar de marcarem regularmente presença nas fases adiantadas de Mundiais, Argentina e Espanha só se defrontaram uma vez, em 1966, há 60 anos. Na altura, venceram os sul-americanos, por 2-1, com um bis de Luis Artime (do lado espanhol, marcou Pirri). Outra vez a numerologia do 6, de que o agora ex-selecionador português, Roberto Martínez, tanto gosta.

Aliás, essa foi mesmo a única vez que Espanha e Argentina se encontraram em jogos oficiais. De resto, só particulares, 13 no total: os europeus levam vantagem, com seis vitórias, embora os sul-americanos estejam logo atrás, com cinco; houve ainda dois empates. Os dois últimos duelos resultaram em goleadas, uma para cada lado: 4-1 para a Argentina, em 2010, e 6-1 para a Espanha, em 2018.

As duas equipas até iam encontrar-se no final de março de 2026, na Finalíssima da FIFA, encontro que opõe os campeões europeu e sul-americano. Porém, a disputa do troféu, que ia ter lugar no Qatar, foi cancelada devido ao conflito no Médio Oriente.

Leo e Lamine

Este é também um jogo de ídolos. Os maiores de todos são Lionel Messi e Lamine Yamal. Há 19 anos, quando ainda não se sabia que um seria um dos melhores de sempre e o outro daria jogador, uma campanha da Unicef gerou uma fotografia de um jovem de 20 anos a dar banho a um bebé de cinco meses. Leo e Lamine.

Quase duas décadas depois, Messi é o farol da Argentina, aos 39 anos, e Yamal a nova luz da Espanha, aos 19. Esta final é uma espécie de passagem de testemunho, com marca La Masía. São dois produtos da academia do Barcelona, o eterno 10 e o novo.

Os dois desempenham papéis distintos nas suas seleções. Lamine, que veio de lesão e ainda parece estar a uns passos da plenitude física, é mais uma engrenagem na máquina da Espanha. Abdica dos lampejos de craque em prol da equipa, o individual ao serviço do coletivo. Uma imagem bastante diferente da do Euro 2024, em que os espanhóis dependiam muito dos rasgos individuais de Yamal e de Nico Williams.

Do outro lado, praticamente a antítese. Embora quase quarentão, Leo continua a ser o expoente máximo do futebol argentino. Lionel Scaloni montou uma máquina — uma família, "La Scaloneta" — em que cada peça trabalha para Messi. O grupo uniu-se em torno do génio, o coletivo ao serviço de uma individualidade ímpar.

Os selecionadores

Os autores destas duas obras são Luis de la Fuente e Lionel Scaloni.

De la Fuente foi o escolhido da Real Federação Espanhola de Futebol, depois da eliminação da Espanha, então orientada por Luis Enrique (agora bicampeão europeu com o PSG) aos pés de Marrocos — que também afastaria Portugal —, no Mundial 2022. Como jogador, era defesa e passou a vida toda no Athletic de Bilbau e no Sevilha, à exceção do último ano da carreira, em que representou o Alavés.

Como treinador, depois de 15 anos nas camadas de formação de Sevilha e Athletic, entrou para as seleções jovens da Espanha. Foi campeão europeu de sub-19 e sub-21, antes de subir à seleção principal, numa prova da aposta sustentada do futebol espanhol na formação de jogadores e treinadores. Em cerca de quatro anos como selecionador AA, conquistou a Liga das Nações 2023 e o Euro 2024.

Scaloni é uma lenda do Deportivo da Corunha, clube pelo qual somou 365 jogos, 22 golos e 17 assistências, ao longo de oito anos. O antigo defesa foi campeão espanhol em 2000, ao serviço dos galegos, e mais tarde capitão. Também foi figura, como jogador na Lazio. Foi campeão do mundo de sub-20 com a Argentina.

Como treinador, depois de uma breve passagem pela equipa técnica do Sevilha (bem depois de De la Fuente), assumiu os sub-20 da Argentina e, logo de seguida, a seleção principal. De desconhecido ao homem certo, o caminho é história: tem agora duas Copas Américas, uma Finalíssima e o Mundial 2022 no currículo.

Hora da "trivia"

Esta final terá o maior número de Bolas de Ouro: nove. A questão é que oito delas são de Messi; a outra é de Rodri. Será também a primeira final com um jogador com nome de embarcação: o argentino Valentín Barco, de 21 anos.

Este jogo coroará, ainda, o primeiro duas vezes campeão do século 21: a Espanha venceu em 2010 e a Argentina em 2022, e uma delas triunfará de novo.

Por fim, uma homenagem à equipa sensação deste Mundial: será uma final entre duas equipas que não conseguiram derrotar Cabo Verde em 90 minutos. A Espanha empatou a zeros, logo na primeira jornada da fase de grupos, e a Argentina precisou do prolongamento para quebrar o 1-1 (ficou 3-2), nos 16 avos de final.

Estão lançados os dados para a final do Mundial 2026, marcada para domingo, às 20h00, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, no Estado de Nova Iorque, nos EUA.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"