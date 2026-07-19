​Espanha-Argentina: chegou o dia da verdadeira Finalíssima (estes são os segredos das equipas)

Julián Álvarez não terminou a época no clube no auge, mas agora voltou a titular, ainda que Lautaro Martínez possa ser aposta no onze, depois da categórica entrada nos três últimos encontros. A 'albiceleste' busca muito o corredor central, de forma paciente, para fazer evoluir os seus ataques, mas espera-se que, tal como frente à Inglaterra, volte a ter um ala/extremo de raiz no onze.

Veremos se a Argentina consegue trazer desconforto à Espanha, roubando-lhe o esférico nalguns períodos de jogo, fechando melhor o corredor central a médios que gerem majestosamente os ritmos e procurando explorar situações de vantagem nas costas dos laterais, cruzamentos para a zona do segundo poste e lances de bola parada ofensiva (Messi sempre em evidência na batida).

Já a 'roja' poderá ferir a vencedora do último Mundial como outras equipas fizeram, avançando por fora, ganhando as costas dos laterais e investindo em combinações e situações de cruzamento ou passe atrasado, domínio que os ibéricos controlam às mil maravilhas.

Já a Argentina mostrou na segunda parte da meia-final face à Inglaterra do que é capaz em organização ofensiva, ainda que muito do que aconteceu nos últimos 40 minutos (contando com o tempo de compensação atribuído) tenha como explicação o recuo excessivo e as substituições de tração atrás de Tuchel.

A campeã do mundo foi avançando no torneio a reboque de resultados negativos, do espírito de transcendência nas horas de maior aperto, de alguma astúcia de Scaloni nas trocas e, claro está, sempre de Leo Messi. Aos 39 anos, prepara-se para abandonar o grande palco do futebol internacional nos píncaros, ameaçando a segunda conquista seguida.

A flexibilidade tática do conjunto de Lionel Scaloni encontra uma Espanha mais padronizada, ainda que com nuances muito interessantes. Os laterais tomam protagonismo, com Pedro Porro à direita e Cucurella à esquerda, os centrocampistas mantêm a rotação alta, mesmo que Pedri não tenha sido opção como titular nos últimos dois encontros, Rodri, Fabián Ruiz e, mais adiante, Dani Olmo são super-complementares. Não esquecendo que quer Baena, quer Oyarzabal são capazes de aparecer como 'médios' extra, para suportar a fase de criação e que ainda há armas importantes no banco, desde logo, Mikel Merino.