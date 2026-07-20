Análise da final do Mundial: o plano e as mexidas de Espanha, Rodri e o legado de Messi e companhia

O que planeou a Espanha para controlar mais e melhor o jogo

Como é costume, a 'roja' foi a seleção que preferiu ter bola, sabendo gerir os ritmos, empurrando a Argentina para trás, ainda que longe da acutilância de outras exibições mundialistas, no primeiro tempo.

Buscou controlar Messi, limitou os médios argentinos e a única solução da ex-campeã mundial foi chamar a pressão e bater longo para Nico González, ativando invariavelmente o flanco esquerdo, sem surpreender o oponente.

Na segunda parte, juntou a isso uma maior eficácia na recuperação em zona alta, uma capacidade para aproveitar melhor os espaços entre setores e uma fluidez distinta com bola – Pedri ajudou.

Rodri e as outras figuras espanholas no torneio

O torneio de Rodri, em particular desde o arranque da fase a eliminar, foi soberbo. O prémio de melhor jogador do Mundial assenta-lhe bem, mesmo que os critérios possam ser passíveis de discussão. Tremendo a guiar a equipa para os melhores caminhos com a bola e a saber controlar defensivamente (Olise que o diga).

Unai Simón não precisou de fazer muitas defesas para ser o melhor guarda-redes da competição (e que uma vez mais se evidenciou no controlo da profundidade, neste jogo). Cubarsí e Laporte formaram a melhor dupla de centrais do torneio, com o primeiro a provar que aos 19 anos já é um dos melhores do mundo na posição (irrepreensível sentido posicional, capacidade para ir aos duelos, antecipação e imensas qualidades no passe e investidas ofensivas).