Análise
Análise da final do Mundial: o plano e as mexidas de Espanha, Rodri e o legado de Messi e companhia
20 jul, 2026 - 10:20 • Francisco Sousa*
O comentador Bola Branca Francisco Sousa explica o que se passou na final do Campeonato do Mundo, revela destaques e avalia desempenho dos agora antigo campeões do mundo.
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Uma vez mais, o selecionador espanhol tomou as decisões acertadas na gestão a partir do banco para levar a 'roja' à vitória e logo no jogo mais importante. Ferran Torres foi o grande herói, autêntico Andrés Iniesta do tempo corrente, com o remate de pé esquerdo certeiro ao minuto 106, sendo que já tinha mostrado preponderância noutras jogadas ofensivas – sempre com um perfil móvel, capaz de atacar espaços de forma incisiva.
Mas não foi o único a ter boa entrada no desafio. Pedri deu uma capacidade de elaboração distinta numa fase em que a Espanha crescia a galope no encontro, Mikel Merino trouxe a habitual relevância num papel híbrido de médio e avançado, Nico Williams viu um golo ser-lhe anulado, mas veio trazer agitação ao ataque e até Zubimendi participou no primeiro passe para Lamine Yamal antes do golo decisivo.
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A ideia não muda, o modelo muito menos, mas ter características tão distintas e complementares entre jogadores é um bálsamo para o melhor coletivo de seleções da atualidade.
O que planeou a Espanha para controlar mais e melhor o jogo
Como é costume, a 'roja' foi a seleção que preferiu ter bola, sabendo gerir os ritmos, empurrando a Argentina para trás, ainda que longe da acutilância de outras exibições mundialistas, no primeiro tempo.
Buscou controlar Messi, limitou os médios argentinos e a única solução da ex-campeã mundial foi chamar a pressão e bater longo para Nico González, ativando invariavelmente o flanco esquerdo, sem surpreender o oponente.
Na segunda parte, juntou a isso uma maior eficácia na recuperação em zona alta, uma capacidade para aproveitar melhor os espaços entre setores e uma fluidez distinta com bola – Pedri ajudou.
Rodri e as outras figuras espanholas no torneio
O torneio de Rodri, em particular desde o arranque da fase a eliminar, foi soberbo. O prémio de melhor jogador do Mundial assenta-lhe bem, mesmo que os critérios possam ser passíveis de discussão. Tremendo a guiar a equipa para os melhores caminhos com a bola e a saber controlar defensivamente (Olise que o diga).
Unai Simón não precisou de fazer muitas defesas para ser o melhor guarda-redes da competição (e que uma vez mais se evidenciou no controlo da profundidade, neste jogo). Cubarsí e Laporte formaram a melhor dupla de centrais do torneio, com o primeiro a provar que aos 19 anos já é um dos melhores do mundo na posição (irrepreensível sentido posicional, capacidade para ir aos duelos, antecipação e imensas qualidades no passe e investidas ofensivas).
Os laterais fizeram um torneio lendário, com Cucurella sempre em alta rotação, entre defesa e ataque, e Pedro Porro a transcender-se nas últimas partidas (papel absolutamente decisivo no ataque nos jogos dos quartos, meias e final).
Fabián Ruiz foi parceiro de luxo para Rodri, porque é um centrocampista abrangente e que dá coisas diferentes à linha média espanhola. Pedri, mais a espaços, também teve momentos de alto impacto, a ver o jogo de frente, a conduzir e distribuir.
Dani Olmo está no pódio das figuras espanholas em solo centro e norte-americano neste último mês (recitais entrelinhas, com preponderância decisiva na manobra atacante espanhola).
Lamine Yamal não fez torneio em registo super-estrela, mas foi claramente de menos a mais e Baena soube ser o extremo em modo médio que o jogo posicional espanhol pedia em muitos momentos. Oyarzabal viveu uma final mais discreta, mas o papel de avançado que baixa para criar envolvência, alternando com ataque ao espaço e capacidade de finalização tornou-o em peça fundamental de uma equipa que vale pelo coletivo, sem dúvida, mas com individualidades em plano de transcendência.
O que fica da Argentina neste Mundial?
Depois desta final, completamente dominada pela Espanha de fio a pavio, apetece dizer que resta Leo Messi e pouco mais. Mas olhando para toda a competição, a sensação global é que esta Argentina ficou aquém do exibido nos últimos grandes torneios de seleções. Não tanto pela proposta, sem alterações profundas, mas no nível de eficácia, coletiva e individual, de parte das figuras das conquistas mais recentes.
Lionel Scaloni usou e abusou do grupo que lhe garantiu Mundial em 2022 e duas Copas América, dando pouca margem para jovens prodígios como Nico Paz, Valentín Barco ou até Flaco López se destacarem. Foi bem-sucedido nalgumas mexidas a partir do banco no caminho até à final, mas não fez evoluir a qualidade de jogo da equipa e ainda aumentou a dependência de Messi.
O '10' fez um torneio ainda melhor do que o último e foi a principal razão explicativa para a chegada ao jogo decisivo, adicionando a épica segunda parte coletiva face à Argentina. Quando foi preciso Leo aparecer, ele deu resposta.
Mas uma campeã do Mundo em título não pode exibir tamanhas dificuldades para ultrapassar seleções com pouca ou nenhuma experiência de Mundial como Cabo Verde ou Egito. É sintomático que uma equipa que aprecia, na teoria, o controlo do jogo com bola se tenha apenas galvanizado nos contextos de adversidade.
Com exceção da facílima fase de grupos (e com muito, demasiado até, protagonismo de Messi), o que vimos foi uma equipa com dificuldade para se impor verdadeiramente nos jogos, com variantes mais diversas no jogo ofensivo.
*é comentador de futebol na Renascença