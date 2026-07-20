Mundial 2026

Ferran Torres: de "pior em campo" a herói da Espanha na final do Mundial

20 jul, 2026 - 13:35 • Diogo Camilo

Considerado um dos patinhos feios da seleção espanhola e o pior jogador no primeiro jogo do Mundial, Ferran Torres somou minutos em todos os jogos e fez a assistência para o golo de Mikel Merino nos oitavos de final, contra Portugal. É uma de poucas celebridades nascidas a 29 de fevereiro, teve o ex-selecionador espanhol como sogro e é conhecido entre colegas como "Tubarão".

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Ferran Torres não chegou ao Mundial de 2026 como um Éder, mas também não é um Andrés Iniesta, o herói na final de 2010. O avançado de 26 anos marcou o golo da Espanha na final contra a Argentina, mas começou este Campeonato do Mundo como o "patinho feio" da La Roja.

"Fui muito criticado durante este Mundial e Deus dá as coisas a quem mais merece", disse, na flash interview após o fim do jogo.

As críticas a que Ferran se refere vêm do jogo inaugural da Espanha, um empate 0-0 contra Cabo Verde — o único deste Mundial em que Ferran Torres foi titular.

Duas grandes oportunidades falhadas, uma delas na barra da baliza de Vozinha. O jornal espanhol Marca classificou-o como o "pior em campo", com uma nota de 4,5 em 10. Quis o destino que a pior prestação do "Tubarão" — a alcunha que colegas da seleção lhe deram pela maneira de jogar — fosse contra os "tubarões azuis" de Cabo Verde.

Mas tal como um tubarão precisa de nadar para não afundar, também Ferran Torres continuou a jogar.

A render Álex Baena a partir da esquerda do ataque ou MIkel Oyarzabal como ponta de lança, Ferran Torres somou minutos em todos os jogos do Mundial, como uma peça-chave a sair do banco para Luis de la Fuente. Nos oitavos de final contra Portugal, é ele quem fez a assistência para o golo de Mikel Merino aos 90+1.

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Com uma carreira entre Valência, Manchester City e Barcelona, Ferran Torres esteve em todos os grandes feitos da Seleção de Espanha que podia nos últimos 10 anos: um Europeu sub-17, um Euro sub-19 (a marcar dois golos na final a Portugal), uma Liga Das Nações em 2023, o Europeu em 2024 e agora o Mundial em 2026.

O outro torneio vencido pela Espanha no mesmo período? Um Euro Sub-21, por Luis de la Fuente, com outras figuras espanholas deste Mundial — Dani Olmo, Oyarzabal, Merino, Unai Simón ou Fabián Ruiz.

Nascido a 29 de fevereiro de 2000, Ferran é uma de poucas celebridades nascidas em ano bissexto, como Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol. Oficialmente, só festejou seis aniversários.

Crescido nos arredores de Valência, Ferran começou a dar os primeiros toques na bola num colégio católico em Godella e entrou para as camadas jovens do Valência com seis anos.

Destacando-se na formação dos valencianos e nas seleções jovens de Espanha, foi através de burofax (uma espécie de carta registada) durante o Mundial sub-17, na Índia, que soube que, a partir de dezembro iria fazer parte do plantel principal da equipa.

A 16 de dezembro de 2017, entrou em campo frente ao Eibar e tornou-se o primeiro jogador nascido no século XXI a jogar na La Liga.

Fora das quatro linhas, Ferran Torres também foi notícia por manter um relacionamento com Sira Martínez, filha do então selecionador espanhol, Luis Enrique, que comandava a Espanha no Mundial de 2022.

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