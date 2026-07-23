Mundial 2026
Os bons, os maus e os vilões: um resumo do maior Mundial da história para quem está com saudades
23 jul, 2026 - 10:08 • Inês Braga Sampaio
Recorde as controvérsias, as grandes exibições e as melhores histórias do Campeonato do Mundo de 2026, que se realizou no México, nos EUA e no Canadá.
O maior Campeonato do Mundo de sempre — três países, 48 equipas, 104 jogos, 39 dias — foi mais um torneio repleto de histórias, grandes performances individuais, equipas surpresa, favoritos que desiludiram e controvérsias.
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Que o Mundial masculino de futebol seja sinónimo de polémica já não é novidade. Houve as controvérsias protagonizadas pela seleção portuguesa em 1986, a "mão de Deus" de Diego Armando Maradona nesse mesmo ano e o controlo antidoping positivo em 1994. Os planos terroristas frustrados em 1998, os três cartões amarelos mostrados a Josip Simunic em 2006, os sacrifícios de animais em 2010, a mordidela de Luis Suárez em 2014 e, claro a atribuição de Mundiais a países como Rússia, Qatar e Arábia Saudita, conhecidos pelos atropelos aos Direitos Humanos.
As controvérsias que antecederam o torneio
Prémio da Paz
No Mundial de México, Estados Unidos e Canadá, a polémica começou ainda em dezembro de 2025, no sorteio dos grupos e do quadro da fase a eliminar.
Durante a cerimónia, o Presidente dos EUA, Donald Trump, que andara a fazer campanha para vencer o Nobel da Paz (entregue a María Corina Machado, pela sua luta pela democracia na Venezuela) recebeu o novo Prémio da Paz da FIFA, das mãos do homólogo do organismo que rege o futebol mundial, Gianni Infantino.
Já com o torneio a decorrer, várias dezenas de eurodeputados enviaram ao Comité de Ética da FIFA a pedir uma investigação à atribuição do Prémio da Paz a Trump. A iniciativa teve um único apoio, da Noruega, entre as 211 federações-membro da FIFA. Os 50 representantes eleitos de 13 países europeus subscreveram a carta, em que se questiona se Infantino não terá violado o dever de neutralidade.
ICE
A atuação do ICE, o serviço de controlo de fronteiras dos EUA, foi tema de debate.
Meses antes do torneio, o diretor interino do ICE, Todd Lyons, garantiu que a agência seria "peça-chave do dispositivo de segurança geral" para o Mundial, logo, não interromperia atividade durante o evento. Mais tarde, o ministro da Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, salientou que agentes do ICE estariam "todos os dias" no torneio, para ajudar na luta contra venda de ingressos falsos, tráfico humano, contrabando de drogas e produtos falsificados.
Mullin sublinhou, ainda, que os turistas com documentação em dia não seriam alvo do ICE e que visitantes estrangeiros "não [teriam] nada com que se preocupar", na viagem para assistir ao torneio, desde que estivessem legalmente no país. Foi também garantido que o ICE não faria fiscalização migratória nos estádios.
Preços dos bilhetes
Os preços para os jogos do Mundial 2026, especialmente os de revenda, na nova plataforma oficial da FIFA — que recebeu 15% do valor de cada compra e a mesma percentagem do valor conseguido pelo vendedor — geraram grande debate. O método levou à especulação do preço dos bilhetes, com os primeiros bilhetes a serem imediatamente comprados, para serem colocados à venda nesta plataforma.
A Renascença fez um levantamento do valor mínimo que um adepto teria de pagar, entre ingressos, alojamento e viagens, para acompanhar Portugal até ao Mundial (felizmente para os bolsos dos portugueses, a equipa das quinas ficou pelos oitavos de final) e chegou aos 20 mil euros — mais de 15 mil seriam só em bilhetes.
Em relação ao dinheiro que um português, em média, traz para casa ao final do mês, estamos a falar de 1.282 euros mensais líquidos em 2025, o que significa menos de 18 mil euros por ano. Ou seja, um ano inteiro de trabalho não bastaria para o português médio conseguir cobrir todas as despesas do percurso até à final de Nova Jérsia.
"Jogo do Orgulho"
Ainda antes do sorteio da fase de grupos, a cidade de Seattle definiu o jogo que acolheria no dia 26 de julho seria designado como o "Jogo do Orgulho".
Acontece que o sorteio acabou por ditar que as duas seleções presentes no chamado "Pride Match" seriam as de Egito e Irão, dois países de afiliação oficial islâmica e onde a homossexualidade é crime.
Depois de várias trocas de comentários, não obstante, a FIFA informou que permitia que quem fosse assistir ao Egito-Irão levasse bandeiras arco-íris, o maior símbolo da comunidade LGBTQI+
O organismo que tutela o futebol mundial deu eco ao argumento dos organizadores locais de que, por um lado, o arco-íris é um símbolo dos direitos humanos; e por outro, a partida já tinha sido designada como o "Jogo do Orgulho", em Seattle, antes do sorteio da fase de grupos.
"A nossa religião não aceita, mas nós respeitamos todas as pessoas LGBT. Isto não é sobre nós, nós só estamos aqui para jogar futebol", afirmou o ex-FC Porto Taremi, capitão da seleção iraniana.
Entradas barradas
A 8 de junho, quando faltavam três dias para o início do Mundial, o árbitro Omar Abdulkadir Artan, da Somália, foi impedido de entrar nos Estados Unidos.
O cidadão somali foi considerado inadmissível pelas autoridades norte-americanas, devido a preocupações relacionadas com os procedimentos de verificação de segurança, apesar de possuir um visto válido. Em resposta, a UEFA nomeou Artan para dirigir a Supertaça Europeia, entre PSG e Aston Villa.
Antes de um jogo amigável com os Países Baixos, em Nova Iorque, a comitiva do Uzbequistão foi revistada pela polícia à saída do seu autocarro.
Num vídeo partilhado pelas redes sociais, é possível ver treinador e jogadores a serem revistados um a um, assim como o autocarro a ser inspecionado pelas autoridades, inclusive através do recurso a cães farejadores.
No caso da seleção do Senegal, o controlo de segurança aconteceu à saída de um avião. Depois de aterrarem nos EUA, os jogadores do Senegal foram revistados, um a um, pelas autoridades na pista de aterragem, antes mesmo de entrarem no aeroporto, como se pode ver noutro vídeo que percorreu as redes sociais.
Também a comitiva do Iraque teve problemas à chegada aos EUA. Concretamente, o ponta de lança Aymen Hussei foi interrogado durante cerca de sete horas. As autoridades norte-americanas também terão investigado o seu telemóvel. O jogador acabou por ser libertado pelas autoridades e pôde reintegrar a sua comitiva.
Quem não teve a mesma sorte de Hussei foi o fotógrafo oficial da equipa: Talal Salah foi submetido a interrogatório ao longo de mais de dez horas e acabou por ver a entrada em solo norte-americano negada, tendo tido de voltar para trás.
O caso do Irão
Donald Trump iniciou, juntamente com Israel, uma guerra contra o Irão no último dia de fevereiro, quatro meses antes do início do Mundial 2026.
Antes disso, o sorteio ditara que os iranianos teriam de disputar os três jogos da fase de grupos em solo norte-americano. Ao fim de semanas de incertezas, em que não se sabia, inclusive, se a seleção seria autorizada a entrar nos EUA para participar no torneio, a Federação do Irão lá confirmou que marcaria presença. Porém, Trump deixou claro que a equipa teria de entrar e sair do país no próprio dia dos jogos.
Ainda assim, e apesar de os EUA terem concedido vistos de entrada aos jogadores da seleção, o mesmo não se aplicou a elementos fundamentais da equipa técnica e da comitiva iraniana. Sem uma solução aparente, o Irão acabou por optar por fazer o estágio da seleção no México, ao contrário do que estava planeado.
A Federação de Futebol do Irão também se queixou, dois dias antes do arranque do Campeonato do Mundo, que a quota de bilhetes que lhe fora atribuída para vender aos adeptos através dos seus canais oficiais tinha sido revogada pelos EUA. Ou seja, os adeptos iranianos com bilhetes comprados e planos de viagem feitos para assistir às três partidas da fase de grupos da sua seleção teriam de ficar em casa.
As constantes deslocações a que a seleção do Irão foi obrigada deixaram-na em condições desiguais para com as suas homólogas, durante o Mundial. Logo após a estreia, Taremi admitiu que os jogadores estavam "cansados".
O futebolista dos gregos do Olympiacos, de 33 anos, revelou que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitara a seleção no balneário. “Perguntaram-lhe as mesmas coisas (...) ele quer ajudar, mas existem outros problemas“ que o impediam, disse Taremi, sem mencionar diretamente a administração de Donald Trump.
A Federação iraniana já apresentou queixa à FIFA pelas restrições impostas.
Grupo A: o último voo de Ochoa
Os jogos do grupo A do Mundial 2026 aconteceram sobre um pano de fundo de verde, branco e vermelho. No México, no Azteca e no Akron, os anfitriões avançaram com relativa facilidade, com o pleno de pontos, para os 16 avos de final. Ainda houve tempo para a afirmação em pleno de Gilberto Mora, o mais jovem mexicano de sempre a vestir a camisola da seleção principal, e para o adeus de Guillermo Ochoa.
"Memo" entrou nos minutos finais do último jogo da fase de grupos, beijou os postes, manteve a baliza a zeros e despediu-se da forma mais bonita: com uma vitória, perante dezenas de milhares dos seus adeptos e no mais mítico estádio do México, o Azteca. Foram seis Mundiais. Só o igualam Leo Messi e Cristiano Ronaldo.
Entre as restantes equipas do grupo, a África do Sul afigurava-se como desilusão, após um primeiro jogo sem impacto, mas acabou por ir buscar os pontos de que precisava para se apurar pela primeira vez para a fase a eliminar. Ficaram para trás República Checa e Coreia do Sul, apesar de os coreanos terem marcado um dos mais bonitos golos da prova, da autoria de um reforço do FC Porto, Hwang In-beom.
Grupo B: eis que apareceu um prodígio
Johan Manzambi não foi titular no primeiro jogo da Suíça, uma igualdade a um golo com o Qatar, com um golo sofrido mesmo ao cair do pano. Também não foi titular no segundo, no entanto, entrou a 20 minutos do fim e, nesse período, catapultou a Suíça para uma goleada (4-1) à Bósnia e Herzegovina, com um bis e uma assistência. Murat Yakin cedeu e deu-lhe a titularidade no terceiro jogo, na vitória (2-1) sobre o Canadá; Manzambi voltou a fazer das suas: um golo e uma assistência.
O médio suíço, de 20 anos, que acaba de protagonizar uma transferência de 60 milhões de euros para o Aston Villa, é o protótipo do jogador moderno: pensa rápido, tem capacidade técnica para executar o que idealiza e conjuga potência e velocidade.
A Suíça passou aos 16 avos no primeiro lugar do grupo, depois de vencer na última jornada o Canadá, que fez os seus adeptos sonhar. Somou o primeiro ponto, depois a primeira vitória e, por fim, qualificou-se pela primeira vez para a fase a eliminar de um Mundial. Tudo sob a liderança do luso-canadiano Stephen Eustáquio.
A Bósnia e Herzegovina, que parecia destinada a ser uma das desilusões do torneio, foi buscar forças aonde não havia no último suspiro e carimbou bilhete para o "mata-mata". Para trás ficou o Qatar, que não deu continuidade ao empate surpreendente da primeira ronda e despediu-se sem chama.
Grupo C: dizem que o Brasil agora é europeu
A entrada do Brasil no Mundial foi pouco auspiciosa, ao contrário da de Marrocos, que provou que se consegue bater com os melhores. O empate inaugural entre ambos, a um golo, em que os marroquinos atropelaram os brasileiros na primeira parte, transmitiu sinais distintos: preocupação para uns, entusiasmo para outros.
O Brasil de Carlo Ancelotti nunca encantou. Faltava-lhe fantasia, faltava-lhe a ginga. Vivia do samba a meio-campo de Bruno Guimarães e dos laivos de génio de Vinícius Júnior, e a cada jogo instalavam-se mais dúvidas que certezas. Ainda assim, a "canarinha" acabou por vencer o grupo, com os mesmos sete pontos de Marrocos.
A Escócia, dona dos adeptos mais entusiasmantes (incluindo um pato), acabou por ficar pelo caminho, com mais paixão que jogo. O Haiti despediu-se na estreia em Mundiais com um ponto e um dos melhores golos do torneio.
Grupo D: "Born in the USA" por um acaso
Folarin Balogun entrou de rompante no Campeonato do Mundo, com um bis ao Paraguai. O norte-americano que é norte-americano porque os pais nigerianos, que viviam em Inglaterra, foram visitar familiares em Nova Iorque.
Numa altura em que Donald Trump tentava revogar a cidadania por direito de nascimento sem restrições (o Supremo Tribunal deitou por terra, logo no início de julho, a intenção de pôr fim a uma lei com 150 anos), o homem que brilhava com a camisola das "stars and stripes" é um exemplo desse mesmo direito.
Tudo aconteceu porque a mãe de Folarin estava grávida quando visitou os EUA e, na hora de regressar a Londres, a companhia aérea não a deixou embarcar. A família teve de ficar em Brooklyn para o nascimento e só pôde voar de volta para o Reino Unido quando a mãe e o bebé tiveram permissão médica para o fazer.
Balogun tornou-se jogador e, quando chegou a altura de jogar por uma seleção, tinha três hipóteses: a Nigéria, onde os pais nasceram, a Inglaterra, onde cresceu, e os EUA, onde nasceu por acidente. Escolheu a terra do Tio Sam.
"Lei Prestianni"
Os EUA somaram seis pontos e avançaram para os 16 avos de final, com o primeiro lugar do grupo D. Só perderam no último jogo, perante uma Turquia que prometia muito mas desiludiu por completo e foi eliminada logo à segunda jornada — o triunfo à terceira partida não mais foi que um prémio de consolação.
A Austrália garantiu o segundo lugar com tranquilidade e o Paraguai, que até tinha sofrido uma goleada na estreia, batalhou até ao fim e acabou por conseguir passar em terceiro, com os mesmos quatro pontos dos "socceroos".
Vale a pena ficar só mais um pouco com os paraguaios, para falar de Miguel Almirón, o primeiro jogador expulso devido à nova "Lei Prestianni". O avançado tapou a boca com a mão para se dirigir a um adversário turco, durante uma altercação, o lance foi analisado pelo VAR e o árbitro não perdoou: vermelho direto.
Grupo E: prenúncio da queda habitual
A Alemanha entrou de rompante no Mundial: 7-1 a Curaçao, aquele resultado de que a "Mannschaft" tanto gosta. Aquilo a que se assistiu daí em diante, porém, foi o decair de uma equipa que arrancou tão forte, tão confiante, que nem deu oportunidade para que se detetassem as brechas do navio. Até que começou a meter água.
Em sentido contrário, a Costa do Marfim e o Equador cresciam. Os resultados dos equatorianos não refletiam o que se passava em campo. Os marfinenses bateram o pé à Alemanha, mas não levaram prémio; levariam mais tarde.
No fim, africanos e sul-americanos precisavam de vencer para seguir em frente. A Costa do Marfim desfez-se de Curaçao, como era expectável. O Equador, todavia, tinha a missão de derrotar a todo-poderosa Alemanha, que ainda por cima não rodava apesar de já estar apurada. E o que se viu em campo, depois de um golo mal validado pelo VAR, foi um "banho de bola", em que a única coisa que ficou a faltar foram mais golos. Equador sonhou, Equador lutou, Equador venceu a Alemanha, com um golo do ex-Sporting Gonzalo Plata, e Equador passou. E chorou.
Primeiro, Alemanha. Segundo, Costa do Marfim. Terceiro, Equador. O mais surpreendente ainda estava para vir.
Grupo F: fortes sobrevivem ao "grupo da morte"
Os embates entre Países Baixos, Japão e Suécia cumpriram o que prometiam: duelos a campo aberto, de vaivém e vencedores incertos, um confronto de estilos.
Houve golos para dar e vender (Bryan Brobbey, Crysencio Summerville, Anthony Elanga, Daichi Kamada e Ayese Ueda fizeram o gosto ao pé mais que uma vez) e, no "grupo da morte", que também incluía a Tunísia (ficou em último, sem pontos), os três favoritos passaram aos 16 avos de final — e por aí ficaram.
Grupo G: não só os grandes jogam bem
Alguns dos melhores jogos do Mundial 2026 foram protagonizados pelas equipas do grupo B, em especial Irão, Egito e Nova Zelândia. A Bélgica, dona de um plantel mais talentoso, decidiu jogos à base de individualidades, contudo, pouco convenceu.
Mohamed Salah mostrou que a classe é eterna e ajudou o Egito a passar aos 16 avos de final como segundo classificado. Nos neozelandeses, o futebol foi injusto com Elijah Just e Chris Wood, que mostrou como um ponta de lança veterano pode dar o melhor de si à equipa, altruísta e digno da braçadeira de capitão.
A Bélgica venceu o grupo, apesar das dificuldades, e o Irão "morreu" na praia. Antes do jogo decisivo com o Egito, em que os iranianos viram o 2-1 que valeria a passagem ser anulado pelo VAR, a comitiva persa foi obrigada a adiar a viagem para Seattle, depois de Taremi e o adjunto Said Alhoei terem sido levados para interrogatório.
Segundo o jornalista Nima Tavallaey Roodsari, os dois elementos da comitiva foram interrogados durante cerca de 25 e 40 minutos antes de os respetivos cartões de embarque terem sido emitidos. A Federação Iraniana de Futebol classificou o ocorrido como mais um episódio de "assédio" por parte dos EUA à sua seleção.
A Nova Zelândia também disse adeus, com um ponto conquistado.
Grupo H: a voz de Cabo Verde
Estreia no Mundial 2026 perante a Espanha, campeã em 2010 (e que viria a ganhar esta edição), e Cabo Verde mostrou ao mundo a sua raça. Amparou-se nas luvas de Vozinha, o guarda-redes que ao intervalo tinha 50 mil seguidores no Instagram e, no final do jogo, tinha mais de um milhão — atualmente, vai em 29,5 milhões.
Os estreantes "tubarões azuis", que não perderam um único jogo deste Mundial no tempo regulamentar, sacaram empates a Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, e terminaram o grupo no segundo lugar, com bilhete para os 16 avos de final. Histórico.
Os urugaios autodestruíram-se. A implosão, que deixou a equipa celeste fora do torneio logo na fase de grupos, teve eco na imprensa local, que falou de desentendimentos entre Marcelo Bielsa e os jogadores por causa do volume de instruções táticas. No final, o técnico argentino admitiu: "Cativei os jogadores? Não."
Apesar do empate inicial, a Espanha passou, com tranquilidade, no primeiro lugar do grupo. Em quarto, ficou a Arábia Saudita, que se despediu sem alarido.
Grupo I: Mbappé vs. Haaland
A França voou neste Campeonato do Mundo, até à última semana. Marcou três golos ao Senegal, três ao Iraque e quatro à Noruega (que rodou). A figura de proa era quase sempre a mesma: Kylian Mbappé, o líder de um dos ataques mais entusiasmantes da prova, escudado por Ousmane Dembélé e Michael Olise.
O capitão da seleção francesa cedo entrou numa luta taco a taco com Lionel Messi pelo título de melhor marcador da história dos Mundiais.
Quem também encantava era a Noruega. Erling Braut Haaland, como gosta de ser chamado no espaço da seleção, nem parecia estar a estrear-se no maior palco do globo: bisou frente a iraquianos e senegaleses (e descansou diante dos franceses). No total da prova, o homem-golo do Manchester City chegou aos sete golos.
O Senegal perdeu os primeiros dois jogos, mas ganhou o último e passou aos 16 avos de final, como um dos melhores terceiros. O Iraque ficou pelo caminho.
Grupo J: seis vezes Messi
Hat-trick no primeiro jogo, bis no segundo e um golo no terceiro. Foi este o registo de Lionel Messi, que completou 39 anos a meio do Mundial, na fase de grupos. Tornou-se o melhor marcador de sempre da prova, embora esse título tenha andado a dançar de mão em mão até ao fim e acabado no palmarés de Mbappé.
A Argentina fez o pleno de pontos. Enquanto isso, a Áustria garantiu o segundo lugar e a Argélia o terceiro, ambas com quatro pontos. A Jordânia despediu-se.
Grupo K: entre o pouco e o poucochinho
A seleção portuguesa chegou ao Mundial envolta em questões. Entre a utilização de Cristiano Ronaldo, que se exibira a um nível baixo nos dois amigáveis de preparação, o meio-campo do PSG e as idas à praia, havia muitos temas para debate.
Debate esse que se adensou na primeira jornada, com o empate (1-1) diante da República Democrática do Congo, em que a equipa parecia não saber jogar com o capitão, mais um corpo estranho que peça fundamental.
As dúvidas foram afastadas com a goleada (5-0) ao Uzbequistão, com bis de CR7, que no final ainda gritou para as câmaras "I'm back! I'm back!". Durou pouco tempo, já que as fragilidades da equipa das quinas voltaram a ficar expostas no jogo da terceira jornada, com a Colômbia (0-0), que carimbou o primeiro lugar do grupo.
Ao ficar em segundo, Portugal caiu no lado mais duro do quadro: cruzar-se-ia com a Croácia nos 16 avos de final e, potencialmente, a Espanha logo nos "oitavos" — e a ainda Bélgica nos quartos de final e a França nas meias-finais.
A RD Congo também despachou o Uzbequistão, que ficou no último lugar, sem qualquer ponto somado, e avançou para o "mata-mata".
Grupo L: o recorde de Carlos Queiroz
Numa altura em que os portugueses precisavam de vitórias, surgiu Carlos Queiroz, ao comando do Gana, a tornar-se, aos 73 anos, o selecionador mais velho de sempre a vencer em fases finais do Campeonato do Mundo.
Os ganeses venceram o Panamá, anularam Inglaterra e só perderam com a Croácia. E tal como os croatas, conseguiram o apuramento para a fase a eliminar do torneio. Os panamianos disseram adeus. Os ingleses venceram o grupo.
16 avos de final: cai a Alemanha
A derrota com o Equador fora o prenúncio. Diante do Paraguai, a Alemanha não resistiu às próprias falhas e caiu nos penáltis. A seleção alemã não disputa os oitavos de final do Mundial desde que conquistou a prova em 2014.
Num jogo de candidatos, mas não favoritos, Ronald Koeman abdicou de atacar e foi engolido por Marrocos. O desempate por grandes penalidades, depois do empate a um golo nos 120 minutos (mais um), premiou a equipa mais ofensiva.
Entre as equipas que tremeram, mas não caíram, nota para Bélgica (empatou para lá dos 80 minutos e virou no prolongamento), que venceu por 3-2 o Senegal, que depois caiu numa crise de problemas internos; e a Inglaterra, salva por um bis ao cair do pano de Harry Kane, que deu a volta à RD Congo.
Também a Argentina sofreu a bom sofrer para ultrapassar Cabo Verde, que se despediu do Mundial como a equipa sensação e vários jogadores valorizados — vale a pena rever o golo do ex-Benfica Sidny Lopes Cabral.
O detetor de cabelos
E, claro, Portugal. A equipa das quinas entrou bem frente à Croácia, no entanto, permitiu que a equipa dos Balcãs (na "última dança" de Luka Modric) se impusesse no jogo e se adiantasse no marcador. Cristiano Ronaldo empatou de penálti, já depois de Roberto Martínez ter lançado Gonçalo Ramos no jogo.
Eis, então, que o agora ex-selecionador nacional fez o que parecia impossível: tirou o capitão. E Gonçalo Ramos premiou-o com o golo da vitória.
Uma vitória que poderia não ter chegado a concretizar-se, não tivesse o sensor eletrónico presente no interior da bola sinalizado que Igor Matanović tinha tocado na bola antes de esta chegar a Mario Pasalic, o que deixava o jogador da Atalanta em fora de jogo — e significava que o 2-2 da Croácia tinha de ser anulado.
Avançaram, ao todo: Canadá, Brasil, Paraguai, Marrocos, Noruega, França, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Suíça, Egito, Argentina e Colômbia.
Oitavos de final: adeus Brasil e o caso do cartão
Portugal e Brasil. Países irmãos e duas seleções que desiludiram no Mundial 2026.
A "canarinha", orientada pelo multicampeão europeu por clubes Carlo Ancelotti, sonhava com o "hexa". No entanto, sofreu sempre de falta de qualidade coletiva e, quando encontrou a Noruega, não resistiu ao gigante Haaland, que bisou.
A Inglaterra superou o ar rarefeito e o sufoco do público do México (e o "fantasma" de Maradona) para se tornar, num dos melhores jogos do torneio (vitória por 3-2), na primeira equipa da história a vencer no Azteca em Mundiais.
A Argentina voltou a ser obrigada a virar um jogo ao cair do pano, com nova intervenção de Leo Messi. Desta vez foi diante do Egito, que terminou a partida com muitas queixas da arbitragem — tendo até pedido a expulsão de François Letexier.
O maior caso de todos, no entanto, foi o cartão vermelho a Folarin Balogun, entre os jogos dos 16 avos de final e dos "oitavos".
Mundial 2026
Antes de Trump e Balogun, houve Garrincha: o polémico perdão da FIFA que mudou um Mundial
No Campeonato do Mundo de 1962, uma decisão polémi(...)
O ponta de lança dos EUA foi expulso por uma entrada negligente sobre um jogador da Bósnia e Herzegovina, nos "16 avos". Os EUA queixaram-se de injustiça e eis que entrou em cena o Presidente norte-americano, que telefonou diretamente ao líder da FIFA para lhe pedir que o organismo retirasse o cartão vermelho a Balogun.
Donald Trump confirmou a história, num discurso em que afirmou saber muito de futebol e admitiu não saber o que significa um cartão vermelho. Gianni Infantino confirmou ter recebido um telefonema do homem que, segundo o jornal "New York Post", o quer nomear para secretário-geral da ONU. Contudo, garantiu igualmente que não tivera impacto na decisão do Comité de Disciplina da FIFA de suspender o castigo a Balogun, que permitiu ao avançado jogar frente à Bélgica.
Independentemente de como surgiu, a manobra teve efeito contraproducente. A Bélgica entrou em campo motivada pelo sentimento de injustiça e os EUA pareciam condicionados pela ótima exterior da decisão da FIFA: 4-1 para os belgas.
Avançaram para os quartos de final: Marrocos, França, Noruega, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Argentina e Suíça.
Adiós, Portugal
A história da eliminação de Portugal do Mundial 2026 conta-se em poucas palavras.
A Espanha dominou o jogo todo e, pese embora uma bola ao poste, a equipa das quinas pareceu sempre inofensiva. Roberto Martínez guardou a entrada de Gonçalo Ramos para o prloongamento, mas a Espanha não quis esperar até lá para ganhar e, aos 90+1 minutos, o recém-entrado Mikel Merino apareceu para resolver.
Ponto final em mais uma prestação dececionante num Campeonato do Mundo.
Quartos de final: favoritos sofrem, mas vencem
Quando há o perigo de sermos eliminados do Mundial, quem chamamos? Os "caça-fantasmas" Kylian Mbappé, Leo Messi, Jude Bellingham e Mikel Merino.
Foi Mbappé que resolveu o duelo entre França e Marrocos (2-0). Frente à Suíça (3-1), Messi não marcou, mas assistiu. Tal como acontecera com Portugal, Merino saltou do banco da Espanha para eliminar a Bélgica. Perante uma exibição menos conseguida de Kane, foi Bellingham a aparecer para derrotar a Noruega.
Todavia, os nórdicos queixam-se de que, no golo do empate, a bola bateu numa câmara, o que obrigaria a anular a jogada — o sensor da bola nada detetou, segundo a FIFA. Porém, as imagens do momento continuam a despertar dúvidas.
Meias-finais: a camisa de forças e a reviravolta
Era o reencontro entre Argentina e Inglaterra, dois rivais históricos. No futebol e na geopolítica, tanto que nem no nome das Ilhas Malvinas, ou Falkland (a denominação inglesa), conseguem estar de acordo. O confronto cumpriu tudo o que prometera.
A Inglaterra dominou na primeira parte, contudo, depois de ter marcado o golo inaugural, Thomas Tuchel tomou uma decisão que o comentador de futebol da Renascença Francisco Sousa classificou como "cobarde": tudo à defesa, centrais ao molhe e fé que Messi não apareceria para resolver. Nada mais errado: com o meio-campo ofensivo à disposição, oferta dos ingleses, o craque do Inter Miami assistiu para os dois golos da reviravolta da Argentina em cima da buzina.
No outro jogo, tudo foi mais simples para a Espanha, que manietou a França de tal forma que o ataque mais prolífico da Copa até aí parecia um conjunto de baratas tontas que jogavam juntas pela primeira vez. Desta vez, não foi Mikel Marino a resolver, mas sim Mikel Oyarzabal, de penálti (uma ingenuidade de Lucas Digne que terá deitado por terra os sonhos franceses), e o ex-Sporting Pedro Porro.
Final: um duelo desigual e a luta campal
A Argentina não fez um único remate enquadrado com a baliza, nos 120 minutos da final do Mundial 2026. A Espanha fez 11, de um total de 20 disparos. Haverá dado mais esclarecedor que este para ilustrar o quão desequilibrado o jogo foi?
Luis de la Fuente e respetiva equipa técnica observaram os jogos anteriores da Argentina e ter-se-ão apercebido do vazio de ideias da "albiceleste" quando a bola não está nos pés de Messi. O resultado? A Espanha não deixou a bola chegar ao "10", salvo nos minutos finais; com isso, a equipa das "pampas" tornou-se inofensiva.
A expulsão de Enzo Fernández foi sintomática do quão perdidos os argentinos estavam em campo. O golo da Espanha foi apontado, aos 106 minutos, por Ferran Torres, que passou de "pior em campo" a herói da final de um Mundial.
Na final, não houve reviravolta, apesar de Messi ainda ter tirado dois coelhos da cartola que poderiam ter dado o empate à Argentina. O que houve no final foi violência da parte de jogadores argentinos, que não reagiram bem à derrota.
A FIFA já abriu investigação aos confrontos após o apito final.
No jogo de atribuição do terceiro e do quarto lugares, entre França e Inglaterra, assistiu-se a um festival de golos, para compensar pela falta deles na final. Ficou 6-4 para os ingleses, mas ainda assim os franceses tiveram motivo para sorrir.
Por um lado, Olise ultrapassou Pelé como o jogador com mais assistências num só torneio, com sete (o brasileiro fez seis em 1970). Por outro, Mbappé confirmou-se como o maior goleador da história dos Mundiais, com 22 golos, mais um que Messi.
O espetáculo do intervalo
O amplamente anunciado "Half-time Show", à americana, com estrelas como Madonna, BTS e Justin Bieber, desiludiu.
Playback, filtros estranhos na imagem e uma estrutura pouco clara resultaram num mini concerto que terá tido sucesso no estádio, mas pouco impressionou quem estava em casa. Salvaram-se as aparições de Ted Lasso e dos Marretas.
"Temos de fazer isto outra vez"
Chega ao fim o maior Campeonato do Mundo da história, também o último de Cristiano Ronaldo, a julgar pelas palavras do capitão.
Donald Trump ainda conseguiu imiscuir-se no momento em que a seleção espanhola ergueu o troféu, apesar das tentativas de Infantino de tirá-lo dali. A Real Federação Espanhola de Futebol fez questão de o cortar da fotografia.
O Presidente dos EUA ainda foi a tempo de protagonizar uma última controvérsia.
"Temos de fazer isto outra vez e temos de o fazer enquanto eu estiver por cá, ouviste, Gianni?" atirou Trump, em declarações à FOX Sports, antes da final do Mundial 2026. E acrescentou: "Considerando os números, vamos requerer imediatamente."
Se a FIFA cumprir as próprias regras, os Estados Unidos só poderão voltar a organizar um Mundial masculino de futebol em 2038, depois dos torneios de Portugal, Espanha e Marrocos (2030) e da Arábia Saudita (2034).
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