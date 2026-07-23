Os bons, os maus e os vilões: um resumo do maior Mundial da história para quem está com saudades

Entradas barradas

A 8 de junho, quando faltavam três dias para o início do Mundial, o árbitro Omar Abdulkadir Artan, da Somália, foi impedido de entrar nos Estados Unidos.

O cidadão somali foi considerado inadmissível pelas autoridades norte-americanas, devido a preocupações relacionadas com os procedimentos de verificação de segurança, apesar de possuir um visto válido. Em resposta, a UEFA nomeou Artan para dirigir a Supertaça Europeia, entre PSG e Aston Villa.



Antes de um jogo amigável com os Países Baixos, em Nova Iorque, a comitiva do Uzbequistão foi revistada pela polícia à saída do seu autocarro.

Num vídeo partilhado pelas redes sociais, é possível ver treinador e jogadores a serem revistados um a um, assim como o autocarro a ser inspecionado pelas autoridades, inclusive através do recurso a cães farejadores.

No caso da seleção do Senegal, o controlo de segurança aconteceu à saída de um avião. Depois de aterrarem nos EUA, os jogadores do Senegal foram revistados, um a um, pelas autoridades na pista de aterragem, antes mesmo de entrarem no aeroporto, como se pode ver noutro vídeo que percorreu as redes sociais.



Também a comitiva do Iraque teve problemas à chegada aos EUA. Concretamente, o ponta de lança Aymen Hussei foi interrogado durante cerca de sete horas. As autoridades norte-americanas também terão investigado o seu telemóvel. O jogador acabou por ser libertado pelas autoridades e pôde reintegrar a sua comitiva.

Quem não teve a mesma sorte de Hussei foi o fotógrafo oficial da equipa: Talal Salah foi submetido a interrogatório ao longo de mais de dez horas e acabou por ver a entrada em solo norte-americano negada, tendo tido de voltar para trás.

O caso do Irão

Donald Trump iniciou, juntamente com Israel, uma guerra contra o Irão no último dia de fevereiro, quatro meses antes do início do Mundial 2026.

Antes disso, o sorteio ditara que os iranianos teriam de disputar os três jogos da fase de grupos em solo norte-americano. Ao fim de semanas de incertezas, em que não se sabia, inclusive, se a seleção seria autorizada a entrar nos EUA para participar no torneio, a Federação do Irão lá confirmou que marcaria presença. Porém, Trump deixou claro que a equipa teria de entrar e sair do país no próprio dia dos jogos.

Ainda assim, e apesar de os EUA terem concedido vistos de entrada aos jogadores da seleção, o mesmo não se aplicou a elementos fundamentais da equipa técnica e da comitiva iraniana. Sem uma solução aparente, o Irão acabou por optar por fazer o estágio da seleção no México, ao contrário do que estava planeado.



A Federação de Futebol do Irão também se queixou, dois dias antes do arranque do Campeonato do Mundo, que a quota de bilhetes que lhe fora atribuída para vender aos adeptos através dos seus canais oficiais tinha sido revogada pelos EUA. Ou seja, os adeptos iranianos com bilhetes comprados e planos de viagem feitos para assistir às três partidas da fase de grupos da sua seleção teriam de ficar em casa.



As constantes deslocações a que a seleção do Irão foi obrigada deixaram-na em condições desiguais para com as suas homólogas, durante o Mundial. Logo após a estreia, Taremi admitiu que os jogadores estavam "cansados".

O futebolista dos gregos do Olympiacos, de 33 anos, revelou que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitara a seleção no balneário. “Perguntaram-lhe as mesmas coisas (...) ele quer ajudar, mas existem outros problemas“ que o impediam, disse Taremi, sem mencionar diretamente a administração de Donald Trump.

A Federação iraniana já apresentou queixa à FIFA pelas restrições impostas.