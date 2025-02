Morreu Pinto da Costa, presidente do FC Porto por 42 anos e o mais titulado da história do futebol

Veja também:

Morreu Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, que foi presidente do FC Porto durante mais de quatro décadas, aos 87 anos. Foi o dirigente mais titulado da história do futebol mundial, e o único pentacampeão nacional em Portugal, antes de o seu mandato ter terminado, em abril, ao fim de 42 anos. Lidava com um tumor na próstata há três anos. A notícia da morte foi confirmada pelo Futebol Clube do Porto este sábado à noite.

Nascido no Porto, a 28 de dezembro de 1937, Pinto da Costa criou desde cedo uma ligação ao desporto. Tornou-se sócio do FC Porto aos 17 anos e começou a sua carreira no clube com 20 anos, quando integrou a secção de hóquei em patins, como vogal. Na década de 60, chefiou as secções de hóquei em patins, hóquei em campo e boxe. No futebol, foi chefe do departamento de futebol, no título que quebrou um jejum de 19 anos, em 1977/78.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A 17 de abril de 1982, Pinto da Costa foi eleito pela primeira vez presidente do FC Porto, sucedendo a Américo de Sá. Cumpriu 15 mandatos consecutivos, mais que qualquer outro líder de um clube da história. Foi recordista de longevidade e o dirigente mais titulado do mundo. Despediu-se do Dragão com o 69.º título no futebol, a conquista da Taça de Portugal da temporada passada.