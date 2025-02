Tapete azul e branco e o silêncio de quem chora um amigo. O adeus dos adeptos a Pinto da Costa

As dezenas de cachecóis pousados junto à porta 24 são a primeira coisa que salta à vista quando nos aproximamos do Estádio do Dragão. Com cada adepto que chega, cresce o tapete azul e branco de homenagens a Jorge Nuno Pinto da Costa, o "presidente dos presidentes" do FC Porto, que morreu no sábado, aos 87 anos, vítima de doença prolongada.

A cidade do Porto acordou, este domingo, com chuva, as lágrimas de uma nação portista que não se deixou arredar pelo mau tempo. Centenas de adeptos – homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, que até trouxeram os seus animais –, inclusive alguns de outros clubes, fizeram questão de dizer adeus ao líder de uma vida. Chegavam, pousavam uma recordação e ali ficavam, de pé, em silêncio, alguns benzendo-se. Nem todos conseguiam conter as lágrimas.

Não só de cachecóis se faz este mural deitado de recordações. Há bandeiras, camisolas - do Porto e não só -, velas, flores, chapéus, peluches e uma grinalda, que foi colocada pelo próprio clube.

Depois do almoço, o número de adeptos à porta do estádio multiplicou-se. De algumas dezenas de cada vez, passou para os milhares. Também acudiram à homenagem membros da claque Super Dragões, que penduraram na fachada uma tarja, da altura de uma bancada, com uma imagem de Pinto da Costa com uma coroa na cabeça e sentado num trono em forma de dragão. Entoaram o cântico do "presidente dos presidentes" do clube, como clamava o ecrã gigante virado para o exterior, e cantaram o hino do Porto.

Ricardo Ferreira, um adepto do FC Porto que comparece à homenagem, assume que já havia a "perceção" de que a morte de Pinto da Costa poderia aconte em breve, e prefere recordar "a vida e a obra que o presidente dos presidentes realizou" pelo clube.

"Foi um trajeto com algumas curvas, mas foi um trajeto vencedor e que representou muito para o FC Porto e até para a região do Norte, atrevo-me a dizer", afirma, em declarações à Renascença.