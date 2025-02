As lágrimas do Dragão. Milhares no último adeus a Pinto da Costa

Foi num ambiente de grande emoção que milhares de pessoas se despediram esta segunda-feira de Jorge Nuno Pinto da Costa, o ex-presidente do FC Porto que morreu no sábado.



Depois da missa na Igreja das Antas, as cerimónias fúnebres passaram pelo Estádio do Dragão onde Pinto da Costa festejou alguns dos títulos do seu mandato de 42 anos.

O caixão, com a bandeira do clube, foi colocado no centro do relvado, ladeado por vários troféus e perante os aplausos dos adeptos azuis e brancos. Seguiu-se um minuto de silêncio, cânticos e aplausos, um momento colorido com tochas.

Pinto da Costa pediu que as pessoas se vestissem de azul no seu funeral, e os adeptos vestiram a camisola e cumpriram a última vontade do antigo líder dos dragões.