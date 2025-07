Futebol, beleza e regras: a Filosofia de Farioli

Farioli foi treinador de guarda-redes de Roberto de Zerbi, mais um conceptual e revolucionário treinador semeado pelo legado da Serie A, no Benevento e no Sassuolo. A ligação nasceu depois de artigo do jovem treinador, agora com 36 anos, escrito para o site do Wyscout, sobre o Foggia de De Zerbi. Pouco mais de um ano depois, estavam a trabalhar juntos.

O técnico emancipou-se em 2020/21, no Karagumruk, da Turquia. Dali saltou para o também turco Alanyaspor e ganhou nome. As ideias e as exibições iam enchendo o olho de quem acompanhava. Por cá também ecoavam coisas, à boleia dos que estão sempre atentos às novidades que produzem saliva.

Em 2023/24 mudou-se para o Nice, onde conquistou a melhor defesa da Ligue 1, ganhou no campo do PSG e terminou no quinto lugar.

A seguir, no Ajax, como o primeiro estrangeiro no banco desde 1998, foi convocado para ser o arquiteto da reconstrução, pegou num colosso em cacos e quase ofereceu o título às gentes de Amsterdão, mas uma ponta final incompreensível transferiu a água toda de Itália para os seus olhos, que, derrotados, assim se despediram dos adeptos. Juntou as mãos, pediu perdão.

"Farioli tem um perfil interessantíssimo. Pode correr bem..."

A beleza está sempre associada ao pensamento do novo treinador do FC Porto, anunciado no domingo e apresentado esta segunda-feira (é o primeiro treinador do clube que nasce depois do título europeu de 1987). E ele, que nomeia alguns filósofos e historiadores para se justificar, aprecia especialmente a essência deste jogo que a tantos enamora porque desfila em dois carris que se beijam inevitavelmente: liberdade e regras, seriedade e leveza, realidade e ficção.

Farioli celebra também, lá está a estética, o facto de num campo de futebol acontecer algo mágico como o encontro entre regras e beleza.