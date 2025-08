Jorge Costa. O muro que inspirava a cidade e que em miúdo achou que não podia jogar no FC Porto

E continuou: “Quando o João [Pinto] abandona a sua carreira desportiva, eu passo para capitão, havendo jogadores com mais anos de casa do que eu. O Aloísio, por exemplo, ou o Domingos. E por algum motivo decidiram que eu é que devia ser o capitão. Claro que foi um orgulho, mas nunca me senti naquele Porto o capitão, porque sempre tive o apoio de vários jogadores. Não era um líder isolado, tive um apoio sempre de todos, do Vítor Baía, do Paulinho [Santos], do Rui Jorge, de tantos, que era fácil a minha tarefa”.

Os novatos que chegavam àquele balneário que bufava por vitórias sentiram o peso do olhar perfurante do “bicho” quando os mais ilustres e batidos, como os que mencionou em cima, lhes indicavam para se sentarem no lugar do capitão no autocarro. São coisas de balneário que definem a saúde de um grupo, e que ajudam a definir hierarquias e respeitinhos.

"Não queria sair do FC Porto"

Nem tudo foram rosas no percurso do lendário central do FC Porto, um edifício com 188 centímetros e com vontades que pareciam de betão no lugar dos músculos. Houve a tal cabeçada que levou de George Weah, em 1996, depois de o defesa partir o dedo ao avançado da Libéria, após pisadela que disse ter sido acidental.

Na segunda mão, em San Siro, nos festejos da passagem à fase seguinte, Weah atacou o jogador português no túnel com uma cabeçada e partiu-lhe o nariz, acabando por cair desamparado. Jorge Costa falou, muitos anos depois, numa cobardia que nunca esqueceria.

Certa vez, em 2001/02, os dragões empatavam em casa e Octávio Machado decidiu retirá-lo em cima do intervalo. Jorge Costa não gostou e também ele ficou a fumegar. E a braçadeira voou…