"Queremos uma jogadora que faça lembrar Jorge Costa em todas as posições"

26 set, 2025 - 10:40
O espírito de Jorge Costa guia a mão de Joana Oliveira, no desenvolvimento do futebol feminino no FC Porto.
"Queremos uma jogadora que nos faça lembrar o Jorge Costa em todas as posições. Ou seja, queremos uma avançada que lute como se fosse uma defesa, como queremos uma defesa que lute para depois fazer os golos com uma avançada. Queremos muito isto, esta mística, esta vontade, este querer, nunca estamos satisfeitos com um resultado menos positivo", afirma a coordenadora técnica do FC Porto, no "Olhá Bola Maria", o podcast de futebol feminino da Renascença.
Joana Oliveira assume o objetivo da subida à I Liga, à segunda época de existência da equipa, e assume o desejo de formar uma "Vitinha", tal como treinadoras de sucesso. A coordenadora técnica do futebol feminino do FC Porto explica , ainda, como se forma um plantel pronto para competir na 2.ª Divisão, mas também com margem de crescimento para, na próxima época, ser competitivo entre a elite.
A Joana começou este trabalho no início da temporada passada. Entretanto, o FC Porto conquistou com distinção a subida à 2.ª Divisão. Qual é a avaliação da última época?
Uma época muito positiva. Estávamos a partir do princípio do projeto, do início. Criou-se um bom plantel, que dava para responder a todas as necessidades daquilo que seria a época na 3.ª Divisão. E conseguimos, de forma invicta, ganhar o campeonato e subir de divisão, que era o objetivo principal.
Tiveram agora várias entradas e várias saídas, no verão. Já vamos entrar em maior detalhe, mas este plantel parece formado, não apenas, mas também já a pensar numa eventual subida à I Liga. Porque tem várias jogadoras que, em princípio, estão prontas para competir agora, mas também podem competir mais à frente...
Exato. Entrar na 2.ª Divisão obriga, obviamente, a uma reformulação do plantel e daquilo que são as nossas necessidades. Houve, tal como na época passada, um investimento a pensar sempre no futuro.
Houve atletas que recolocámos na equipa B na ótica de fazerem a sua continuidade e continuarem a contribuir para a evolução do FC Porto. Houve atletas que fomos buscar de seleções nacionais jovens que se foram distinguindo e que, com 21, 22 anos, nós acreditamos que podem fazer a passagem para a época seguinte e disputar a Liga BPI. Houve também uma aposta em atletas com outra experiência, que nos possam dar outra tranquilidade dentro de campo, outra maturidade, que sentimos que era importante para o equilíbrio esta junção de atletas jovens e atletas de maturidade.
Neste sentido da juventude com talento para "mais", é impossível não falar aqui de três nomes, em especial. Maria Ferreira, ex-Sporting, Maria Negrão, ex-Braga, e Alice Reto, que vem do Atlético de Madrid e que, na altura, quando foi para lá, era alvo de grande cobiça até de outros clubes europeus. Lara Filipe também, por exemplo, vinda do Braga. Como é que se chama estas jogadoras que, certamente, têm a ambição de jogar ao mais alto nível, e que sabem que têm essa capacidade, para uma segunda divisão?
Muito através das condições, fazê-las acreditar no projeto, fazê-las acreditar no clube e fazê-las acreditar, acima de tudo, que estão envolvidas na evolução do futebol feminino em Portugal, porque é isso que o FC Porto, acima de tudo, também tem como objetivo. Não são só os objetivos em termos de resultados desportivos, em termos de campeonato, mas aquilo que nós queremos desenvolver.
E acho que vai muito das condições que oferecemos a todos os níveis, do facto de elas poderem ser profissionais na 2.ª Divisão, dos departamentos que têm disponíveis para elas, para elas sentirem o profissionalismo ao mais alto nível e, dessa forma, acredito que é isso que também as convence. E acreditar muito naquilo que será o futuro do clube. Ou seja, elas entrarem agora porque acreditam que, daqui a duas ou três épocas cá estarão, continuarão a evoluir e que poderão ter mais títulos e mais objetivos alcançados.
Ou seja, poderão lutar por títulos?
Exatamente.
A marca FC Porto também ajuda? Algumas delas até disseram, "eu sou portista, sempre sonhei em jogar no Porto". Isso também é um fator na hora de as convencer?
Sim. Não é um fator de contratação, obviamente, mas na hora de convencer, às vezes, umas são mais fáceis do que outras, porque sim. Existe essa ambição, existe esse sonho de pequenina, como algumas dizem, existe também aquela questão de que foi um interregno durante muitos anos o FC Porto criar futebol feminino e, quando abordamos algumas atletas, é um bocadinho mais fácil, elas dizendo, "isto é o meu sonho, independentemente do que aconteça no futuro, eu agora quero jogar no FC Porto".
Também há, por outro lado, jogadoras, como por exemplo a Bruna Gomes, que já vêm de um espaço de sub-17, sub-19, dentro do clube. Como é que está a correr esta integração da formação no feminino no clube e, depois, essa comunicação com a equipa principal?
Independentemente da reformulação que existe nos plantéis da equipa sénior, das jogadoras que nós vamos contratar, das jogadoras que vão acabar por sair para outros projetos desportivos, a aposta na formação tem de ser um dos nossos objetivos. A Bruna Gomes, assim como a Raquel [Cunha], que também fez a apresentação com a equipa sénior, foi uma premiação do trabalho delas, do esforço delas e do empenho durante uma época desportiva, que foi atípica para o FC Porto por várias razões, principalmente a equipa sub-19.
Isto também é para lhes criar o compromisso e a responsabilidade de que elas têm de trabalhar e têm de chegar aqui. Mas também existe essa aposta da nossa parte enquanto estrutura, acreditamos que este é o futuro, que investir na nossa formação tem muito mais frutos e muito mais resultados daqui a uns anos e que temos de ir buscar menos jogadoras e investir mais nas jogadoras que estão aqui dentro.
Ou seja, é um objetivo investir na formação, ter esse canal sempre aberto para a equipa A?
Sim, principalmente depois deste passo que demos a esta época desportiva, em que criámos todos os escalões sob a nossa coordenação, desde sub-9 até ao projeto de sub-19 e equipa B. Ou seja, criar-lhes uma linha de caminho dentro da nossa metodologia de treino, dentro da nossa metodologia de jogo, com os nossos treinadores, que acreditamos que de forma pedagógica e formativa podem criar uma jogadora "à Porto" dentro daquele perfil que nós idealizamos para cada posição.
Há um perfil geral?
Existe um perfil geral e um perfil por posição. Características mais pessoais, ou daquilo que queremos do perfil delas, e depois características mais técnicas daquilo que achamos que faz parte de cada posição. Depois, existe, obviamente, um perfil geral e acabo por também falar um bocadinho daquele perfil que é o nosso querido Jorge Costa: queremos uma jogadora que nos faça lembrar o Jorge Costa em todas as posições.
Ou seja, queremos uma avançada que lute como se fosse uma defesa, como queremos uma defesa que lute para depois fazer os golos com uma avançada. Mas queremos muito isto, esta mística, esta vontade, este querer e de que nós nunca estamos satisfeitos com um resultado menos positivo. Mesmo que às vezes a derrota não interesse, porque já ganhámos na primeira mão X-0, ou outro resultado, ou mesmo que o empate seja suficiente, nós queremos criar uma jogadora em que a derrota não nos agrada em qualquer circunstância.
Certo.
Aliás, até posso contar uma coisa curiosa. Esta semana, acho que foi na quinta-feira, estava na formação — eu vou acompanhando a formação — e há um momento em que as sub-17 saem do treino e uma das atletas cumprimenta-me e está claramente chateada. É visível, e eu digo: "Então, estás chateada?" E ela, "estou chateada porque perdi". E eu comecei-me a rir e disse: "Fico feliz por estares chateada porque perdeste. Isso significa que nós estamos a passar bem a mensagem."
E depois, logo de seguida, passa uma atleta e ela vem a sorrir e eu disse: "Ganhaste?" E ela, "não, fiquei em segundo". E eu disse: "Então, perdeste." E ela assim, "exato", e eu disse, "pronto, então não fiques feliz, porque perdeste; segundo lugar é a mesma coisa que ficar em último". E é isso que nós temos de lhes passar, esta ambição pela vitória, esta raça de lutar até o fim e querer sempre mais e melhor. Portanto, esse é o perfil genérico que nós queremos nas nossas atletas. Depois, vai variando por posição, o que é que cada uma tem de revelar, mais segurança, mais tranquilidade, mais criatividade, isso depois depende de cada posição.
Também há uma intenção de formar treinadoras?
Mm-hm.
Como é que fazem isso?
Primeiro, é difícil. Temos muito essa ideia e também passa muito por aquilo que são os nossos objetivos na evolução do futebol feminino, naquele contributo que o FC Porto quer dar, que é investir na treinadora.
Não é fácil. Não é fácil encontrar, até porque existe um número mais reduzido de treinadoras, e não é fácil encontrar treinadoras que vão encontrar aquilo que nós queremos, mas existe muito essa procura. Aliás, temos a Beatriz Magalhães, que está na sub-9, sub-11, que é uma treinadora que nós acreditamos que possamos trabalhar e que ela possa, se calhar, crescer aqui connosco e ser formada na nossa formação, para um dia ter os seus resultados em termos mais individuais.
E se calhar, um dia, treinar a equipa principal?
E se calhar, um dia, treinar a equipa principal.
Que áreas, ou que funções, estão sob a égide da Joana, como coordenadora técnica?
No fundo, o que eu faço é a ligação a todos os departamentos que estão introduzidos naquilo que é o planeamento da formação feminina. Eu faço a ligação ao departamento de saúde, que tem inserida a área da nutrição, e a área da performance, inserida a área da psicologia. E depois, faço a ligação com isso tudo, para percebermos também o que é que nós queremos trazer para a formação, onde é que nós podemos encontrar soluções aos constrangimentos que vão aparecendo.
Depois, na área mais técnica, faço a ligação toda aos treinadores. Ou seja, faço a revisão toda daquilo que é o treino que eles aplicam. Existe uma metodologia de treino que foi passada, que eles devem ir ao encontro disso.
Certo.
E vou fazendo esta gestão diariamente com eles. Temos reuniões em que vamos ajustando, ajustando plantéis, ajustando fases de desenvolvimento, que é uma das características que eu acho que se destaca mais no futebol feminino, é termos muitas atletas com idades diferentes dentro dos mesmos escalões. Ou seja, na equipa sub-19, nós temos atletas de 19, como temos atletas de 14.
Portanto, estas reuniões que eu vou tendo com eles vai sendo perceber em que fase de desenvolvimento é que a atleta se encontra, pensando sempre no futuro da atleta, mas também pensando sempre no futuro do FC Porto. Ou seja, nós queremos ganhar em todas as competições, mas essa não é a prioridade. Temos de olhar para aquela atleta e, por mais que ela seja a melhor atleta ou uma das melhores jogadoras dentro das sub-17, se lá está a fazer a sua estagnação em termos de futuro, nós vamos passá-la para a sub-19, ajustá-la a outra fase de desenvolvimento, outro tipo de competição, outro tipo de exigência, para ela conseguir crescer.
Ou seja, mesmo que isso possa eventualmente prejudicar a equipa, no fundo estão focados mais no desenvolvimento da jogadora?
Sim, é um processo que tem de ser centrado na atleta e não no coletivo. Nós temos de pensar na atleta como uma atleta individual que tem de perceber, obviamente, todo o coletivo, tudo aquilo que está inerente a ser jogadora de futebol, mas temos de pensar nela num futuro, onde é que ela se vai encaixar agora, de forma a crescer e a chegar à próxima etapa de desenvolvimento, para que depois, um dia, possa chegar à equipa sénior do FC Porto.
E na equipa sénior do FC Porto, encontrará algumas vozes de comando. Já no ano passado tinham a Cláudia Lima como capitã. Este ano, acrescentaram mais algumas jogadoras mais experientes. E com experiência de I Liga, também. Tatiana Beleza, Mariana Azevedo, Cristina Ferreira. Com o subir do nível, também sobe a necessidade de ter estas jogadoras para equilibrar o plantel, até a nível emocional?
...
Sim. Obviamente que a parte técnico-tática está sempre inerente à qualidade de uma jogadora, mas existe muito essa necessidade de equilibrar o plantel em termos emocionais. Ou seja, jogar pelo FC Porto não é fácil, é exigente, exige responsabilidade. Elas sabem que vão ser escrutinadas em todos os momentos, mas trazer estas atletas que, num momento, como acontece este fim de semana [frente ao Clube Albergaria], temos a Mariana aos 80 minutos a dizer à equipa, "calma, estamos a ganhar", isso faz-nos ganhar jogos.
Quando nós pensamos nestas atletas que têm outra experiência, que trazem outra maturidade... A Mariana vem de jogar um jogo da Liga dos Campeões, uma eliminatória da Liga das Campeões pelo Sporting de Braga.
É internacional portuguesa...
Exatamente, ou seja, são atletas que trazem uma experiência que nós não tínhamos e temos necessidade de ter, porque o jogo também se ganha nesses momentos.
Uma dessas vozes teria sido também a Jassie Vasconcelos, que se retirou porque foi descoberta uma doença que impossibilita a prática do futebol. Será possível perceber um pouco melhor como foi a cronologia do que sucedeu? Ou seja, como é que isto se passou?
Acima de tudo, temos de tratar a atleta como um ser humano e não como uma máquina de trabalho. A Jassie tinha um objetivo muito claro, que era o objetivo de todos nós, que era contribuir para a equipa da forma que poderia e integrar-se ao projeto do FC Porto. Pelos motivos que a Jassie revelou, achamos que não fazia sentido para as duas partes a sua continuidade, porque seria prejudicial para a sua saúde e o seu futuro enquanto ser humano.
De uma forma muito cordial e correta, a Jassie despediu-se do clube do coração e que também era um sonho de criança poder jogar com as cores do FC Porto.
Foi um problema descoberto quando ela já estava no clube, certo?
Sim, sim. A Jassie obviamente passou por todos os procedimentos médicos e inscreveu-se. Houve ali um determinado momento da pré-época em que tivemos que analisar mais a fundo todos os parâmetros daquilo que se estava a passar e percebeu-se que este era o melhor fim.
Como é que agora colmataram esta saída, que é inesperada? Colmataram, não colmataram? Como é que fizeram?
Falámos internamente, percebemos as condições, percebemos quais eram as necessidades, colmatamos com as atletas que temos, com aquilo que temos. Obviamente que o pé esquerdo da Jassie, o seu porte físico, a sua inteligência e a sua maturidade, que foi por isso que a fomos buscar, trazia as características individuais delas. Não são substituíveis, porque nenhuma atleta é substituível integralmente, mas tentámos dentro da equipa, e com uma conversa com o treinador, encontrar as soluções dentro do plantel.
No ano passado, a Keroline Lima era a única estrangeira do plantel, era brasileira. Agora têm também três norte-americanas. Os Universitários dos Estados Unidos são um mercado claramente atrativo e com muito para explorar, porque há muitas divisões e há muitas equipas, muitas jogadoras. Aliás, podemos falar da Olivia Smith, a jogadora mais cara da história, que veio dos Universitários dos Estados Unidos. Mas porquê agora? Porquê estas jogadoras?
Havia uma necessidade em termos físicos de termos características diferentes. As jogadoras americanas em termos físicos distinguem-se um bocadinho da nossa atleta portuguesa. São mais altas, mais fortes fisicamente, mas em termos de cobertura do jogo, daquilo que é a parte mais técnica, também fazem diferença.
Foi essa necessidade, foi trazer principalmente características diferentes. Atletas que também fossem jovens, que também tivessem futuro, que também pudessem ter uma continuidade. Portanto, são atletas que saem todas de Universitários e que também têm a ambição de ser profissionais e de poder crescer aqui.
E lá está, é um mercado atrativo, é um mercado com muitas divisões, é um mercado em que há vários tipos de competições dentro de cada Estado, dentro de cada universidade e dentro do foco de cada um em cada universidade. Portanto, também estamos a explorá-lo. Acho que em Portugal também, lá está, a Olivia Smith não é a única. Existem outras que se destacam. Nós também queremos conseguir atacar por aí, perceber as nossas necessidades e o que é que conseguimos ir buscar a esse mercado que nos pode dar frutos no futuro.
E como referimos, também, logo no início, houve várias jogadoras que saíram. Como foi o processo de seleção, de quem fica, quem sai?
Procurar as garantias. Perceber as atletas que podem garantir, dentro daquilo que o treinador pretende, mas daquilo que a estrutura também idealiza e perspetiva para o futuro. Perceber quem são as atletas que estarão ao nível, na época seguinte, para dar as respostas àquilo que será a competitividade, que é o que nós queríamos. Acreditamos que eram estas e portanto estas ficaram.
No ano passado, houve muitas goleadas. Agora, este é um patamar diferente. É uma segunda divisão com uma competitividade distinta da terceira. Começaram bem a época, mas também se viu, por exemplo, no jogo da apresentação, com o Famalicão, e também agora frente ao Albergaria, no passado fim de semana, que se calhar aqui os resultados poderão ser mais igualados. Que desafios oferece a II Liga?
É bem mais competitiva. Acho que acaba por começar um bocadinho atribulada. Mas a 2.ª Divisão é muito mais competitiva, traz um investimento muito diferente da terceira divisão, traz clubes já com alguma experiência no futebol feminino que estão há alguns anos para tentar subir divisão. Outros clubes que desceram recentemente e que continuam com projetos sólidos, às vezes com menos investimento, mas com projetos sólidos.
São, acima de tudo, clubes que já estão há muitos anos na 2.ª Divisão, ou na 1.ª Divisão, e que nos obrigam também a ser melhores. E tem de existir essa gestão de expectativa por parte dos nossos adeptos, porque acho que, a partir de agora, eles vão ter de ver o futebol feminino desta forma.
Um jogo mais competitivo, mais organizado, em que chegamos menos vezes à baliza, em que tem de existir mais rigor para fazer golo. Se calhar, as nossas dez oportunidades que tínhamos na época passada, e que só fazíamos duas ou três ou quatro, agora são reduzidas para cinco oportunidades, e temos de fazer, no mínimo, um golo para fazer a diferença. Por isso, acho que a 2.ª Divisão obriga a isso, por toda... E também pelo filtro que existe já na 2.ª Divisão, porque já existem muito menos clubes, e a partir do momento em que existem menos clubes, também existe mais necessidade de ser competitivo.
Mas o objetivo é a subida?
O objetivo é a subida da divisão.
E consegue garantir que o FC Porto estará, pelo menos, no apuramento de campeão?
Sim, sem dúvida.
A alternativa inicial a este projeto do futebol clube de Porto, que chegou a ponderar-se também, era adquirir a licença de um clube da I Liga e entrar logo no topo. Em retrospetiva, o que é que vos faz pensar ou ter a certeza de que este foi o rumo certo?
Com esta atual administração, que foi a administração com quem eu trabalho, o objetivo foi sempre criar a equipa desde a 3.ª Divisão e criar o projeto desde aí. Na minha ótica, acho que ninguém está arrependido, e acho que este é o nosso caminho, este é o nosso processo. Que o temos feito, conhecer as necessidades do futebol feminino, perceber como é que podemos crescer, o que é que podemos fazer de diferente de ano para ano.
Portanto, acho que, em retrospetiva, estou totalmente muito satisfeita com aquilo que tem acontecido e com a forma como temos trabalhado.
E como é a sinergia com a direção de André Villas-Boas?
Fácil, porque tornam as nossas necessidades fáceis de responder. Ou seja, existe um querer de fazer crescer o projeto e evoluir, num todo, o futebol feminino. Por isso, é fácil de falar. Agora, é exigente, porque temos obrigações, somos o FC Porto, mas a forma como eles tentam responder a todas as necessidades da equipa técnica, das atletas, a forma como podemos fazer de diferente, o que é que podemos fazer de diferente para criar impacto para a sociedade, para haver uma aposta no futebol feminino... Tem sido fácil e bom e também muito enriquecedor para mim, em termos de experiência.
E o que há de difícil?
Trabalhar. Trabalhar num todo. Conseguir, às vezes, chegarmos todos a um consenso. E existe também muito isto nesta administração, de ser discutível, porque não podemos ter todos a mesma opinião. E é importante que não tenhamos todos a mesma opinião, para conseguirmos evoluir e perceber onde é que podemos crescer. E esse acho também um dos pontos mais positivos. Às vezes difícil, porque existe a necessidade de colocar as pessoas em posições menos confortáveis.
E temos que trabalhar muito. Trabalhar muito durante muitos dias a fio, conseguir resolver constrangimentos, encontrar soluções, mas temos todos uma atitude muito positiva no encontrar as soluções. E eu acho que é o mais enriquecedor de tudo isto, porque é isso que o clube tenta. Existe um problema, vamos encontrar a solução e vamos sair a bola para a frente.
O objetivo, já assumido, pela Joana é subir à I Liga. E depois?
E depois, logo veremos. Para já, estamos focados nesta época desportiva. Queremos subir de divisão. Ainda temos esta primeira fase. Temos a segunda, que acreditamos que será muito mais competitiva, muito mais exigente e que o clube terá de estar à altura.
E depois, em função daquilo que atingirmos este ano, pensaremos, obviamente, na próxima época desportiva. Mas muito com os pés assentos na terra, de que não há investimentos desmedidos. Tem de haver uma metodologia e um acreditar no projeto muito bem pensado, para que depois possamos pensar a médio e longo prazo.
O nível na I Liga é cada vez mais alto. Depois, entra também a competição com Braga, Sporting, Benfica. Também haverá uma expectativa em relação a esses jogos. Os adeptos aceitarão mais tarde, mais ainda numa competição em que está o grande rival, o Benfica — e num clube o grande rival é transversal a todas as modalidades —, qualquer objetivo que não o de ser campeão? Como será a comunicação com os adeptos no sentido dessa entrada gradual na I Liga?
O FC Porto entra em todas as competições para ganhar. Isso vai ser claro. Seja o Benfica ou seja outro clube qualquer que esteja na 1.ª Divisão.
Não nos podemos comprometer, muito menos agora, no momento em que estamos, naquilo que vai ser a próxima época desportiva. Mas, obviamente, quando o FC Porto estiver na 1.ª Divisão, criará um plantel competitivo para fazer frente a qualquer adversário. Tenham eles dez anos de projeto e estando na 1.ª Divisão, tenham eles dois anos de projeto e estando na 1.ª Divisão.
Vamos entrar sempre para ganhar e tentar atingir objetivos o mais altos possível, mantendo os pés assentes na terra daquilo que será a realidade.
E as competições europeias? São um objetivo para breve, pensando já numa subida à I Liga para a próxima época?
Sim, tendo em conta que o top-2 ou o top-3 poderá garantir essa qualificação, obviamente que o FC Porto não pode pensar em subir à 1.ª Divisão e não atingir esses lugares cimeiros. Vamos trabalhar para que seja possível colocar o nome do FC Porto no futebol feminino nas competições europeias.
Ignorámos, por assim dizer, até agora, outra prova importante no panorama nacional, que é a Taça de Portugal. Já esta época, qual é o objetivo do Porto na Taça de Portugal [em que o FC Porto vai defrontar o São Martinho]?
Primeiro, é tentarmos atingir aquilo que atingimos no ano passado [terceira eliminatória]. E depois, em função daquilo que surgir, acreditamos que podemos começar a atingir eliminatórias com outra importância, mas o nosso foco irá ser sempre subir de divisão e acreditar naquele projeto que temos, para já, em termos competitivos, na 2.ª Divisão.
Como equipa feminina do FC Porto, qual é o grande sonho daqui para a frente, mesmo que seja daqui a dois, cinco, dez anos?
Sermos campeões da 1.ª Divisão Feminina. Será aquilo para que todos nós trabalhamos, sem nos escondermos. É para isso que nós trabalhamos, é isso que nós queremos. Portanto, é isso que os adeptos também exigem de nós, porque, lá está, o FC Porto entra em qualquer competição para ganhar e para fazer a diferença.
Mas queremos também, acima de tudo, criar condições na formação. Atualmente, investir na formação, para que possamos um dia também ter o exemplo — tenho de falar da Kika Nazareth, que dá um rendimento ao clube e que se projeta para outra liga. Portanto, esse também será um dos nossos objetivos, que é formar atletas na nossa formação, fazê-las atingir a equipa sénior A feminina e, depois, fazer com que elas voem para outros patamares do futebol feminino.
Ou seja, retorno desportivo e financeiro também?
Sim.
Vitinha acabou de conquistar o terceiro lugar na Bola de Ouro masculina. Gostava um dia, então, de ter uma "Vitinha", também, na equipa feminina do FC Porto?
Sim, sem dúvida. E por isso é que fazemos questão de investir tanto, e fizemos questão de investir tanto este ano, em recursos humanos e na base da pirâmide, porque acreditamos que é aí que está o nosso futuro, é aí que está a nossa futura jogadora que fará, e futuras jogadoras que farão, essa diferença. Não só colocar um Vitinha a disputar uma Bola de Ouro, mas colocar outras atletas na seleção nacional A e vê-las erguer o troféu da Liga dos Campeões com outros clubes ou com o nosso clube. Portanto, será muito nesse sentido.
Também com o FC Porto?
Sim, com o FC Porto. E acho que ainda temos passos grandes para dar. O FC Porto, enquanto instituição, tem tentado investir muito na evolução do futebol feminino a todos os níveis. E se formos a ver, nós temos no top-10 os quatro jogos com mais assistências no futebol feminino. E fizemos isto só numa época, porque temos três jogos com o FC Porto e um com a seleção nacional, no Estado do Dragão.
Mas também apelamos um bocadinho a que todas as instituições sintam esta responsabilidade deste desenvolvimento e que assumam que isto é um papel de todos nós, que não podemos ver o futebol feminino só como futebol de recriação em todos os patamares. Temos de começar a ver o futebol feminino como futebol de competição e que o futebol é um direito que as mulheres têm. Mas elas também têm o dever, depois, de fazer valer esse compromisso e essa responsabilidade.
É deixar essa nota de que estamos a trabalhar, estamos a investir, mas também apelamos a que todas as instituições assumam as suas responsabilidades e que isto corra de forma melhor e mais organizada, com mais planeamento, para que os clubes possam ter outras condições nas próximas épocas desportivas.
Também chamar os adeptos cada vez mais à equipa feminina, é um caminho sustentado que pretendem?
Sim, e a resposta é super positiva. No mini estádio, nós temos sempre cerca de 600, 700 pessoas a ver um jogo de futebol feminino. Isto não acontece em mais nenhum clube, nem na Liga BPI.
Os adeptos são um dos pontos principais do nosso sucesso. Acreditam muito neste projeto, querem muito que este projeto dê certo e esse querer muito também nos passa muita responsabilidade e obriga-nos a fazer um trabalho melhor cada dia. Espero que se mantenham assim, exigentes, e que nos acompanhem nesta jornada, que este ano vai ser competitivo e difícil, mas que continuem a ser exigentes connosco para nós conseguimos corresponder às expectativas deles.
E mais idas ao Dragão? Chegar aos 50 mil?
Esperemos, esperemos. Não tem de ser uma ambição para já, sabendo também a realidade, mas conseguir atingir 14 mil adeptos ou 15 mil adeptos, como fizemos nos últimos dois jogos, é um ponto muito positivo e completamente desfasado da realidade que nós conhecemos no futebol feminino. Portanto, acho que eles têm mais do que correspondido e espero que assim continuem.