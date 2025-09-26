"Queremos uma jogadora que faça lembrar Jorge Costa em todas as posições"

Também há, por outro lado, jogadoras, como por exemplo a Bruna Gomes, que já vêm de um espaço de sub-17, sub-19, dentro do clube. Como é que está a correr esta integração da formação no feminino no clube e, depois, essa comunicação com a equipa principal?

Independentemente da reformulação que existe nos plantéis da equipa sénior, das jogadoras que nós vamos contratar, das jogadoras que vão acabar por sair para outros projetos desportivos, a aposta na formação tem de ser um dos nossos objetivos. A Bruna Gomes, assim como a Raquel [Cunha], que também fez a apresentação com a equipa sénior, foi uma premiação do trabalho delas, do esforço delas e do empenho durante uma época desportiva, que foi atípica para o FC Porto por várias razões, principalmente a equipa sub-19.

Isto também é para lhes criar o compromisso e a responsabilidade de que elas têm de trabalhar e têm de chegar aqui. Mas também existe essa aposta da nossa parte enquanto estrutura, acreditamos que este é o futuro, que investir na nossa formação tem muito mais frutos e muito mais resultados daqui a uns anos e que temos de ir buscar menos jogadoras e investir mais nas jogadoras que estão aqui dentro.

Ou seja, é um objetivo investir na formação, ter esse canal sempre aberto para a equipa A?

Sim, principalmente depois deste passo que demos a esta época desportiva, em que criámos todos os escalões sob a nossa coordenação, desde sub-9 até ao projeto de sub-19 e equipa B. Ou seja, criar-lhes uma linha de caminho dentro da nossa metodologia de treino, dentro da nossa metodologia de jogo, com os nossos treinadores, que acreditamos que de forma pedagógica e formativa podem criar uma jogadora "à Porto" dentro daquele perfil que nós idealizamos para cada posição.

Há um perfil geral?

Existe um perfil geral e um perfil por posição. Características mais pessoais, ou daquilo que queremos do perfil delas, e depois características mais técnicas daquilo que achamos que faz parte de cada posição. Depois, existe, obviamente, um perfil geral e acabo por também falar um bocadinho daquele perfil que é o nosso querido Jorge Costa: queremos uma jogadora que nos faça lembrar o Jorge Costa em todas as posições.

Ou seja, queremos uma avançada que lute como se fosse uma defesa, como queremos uma defesa que lute para depois fazer os golos com uma avançada. Mas queremos muito isto, esta mística, esta vontade, este querer e de que nós nunca estamos satisfeitos com um resultado menos positivo. Mesmo que às vezes a derrota não interesse, porque já ganhámos na primeira mão X-0, ou outro resultado, ou mesmo que o empate seja suficiente, nós queremos criar uma jogadora em que a derrota não nos agrada em qualquer circunstância.

Aliás, até posso contar uma coisa curiosa. Esta semana, acho que foi na quinta-feira, estava na formação — eu vou acompanhando a formação — e há um momento em que as sub-17 saem do treino e uma das atletas cumprimenta-me e está claramente chateada. É visível, e eu digo: "Então, estás chateada?" E ela, "estou chateada porque perdi". E eu comecei-me a rir e disse: "Fico feliz por estares chateada porque perdeste. Isso significa que nós estamos a passar bem a mensagem."

E depois, logo de seguida, passa uma atleta e ela vem a sorrir e eu disse: "Ganhaste?" E ela, "não, fiquei em segundo". E eu disse: "Então, perdeste." E ela assim, "exato", e eu disse, "pronto, então não fiques feliz, porque perdeste; segundo lugar é a mesma coisa que ficar em último". E é isso que nós temos de lhes passar, esta ambição pela vitória, esta raça de lutar até o fim e querer sempre mais e melhor. Portanto, esse é o perfil genérico que nós queremos nas nossas atletas. Depois, vai variando por posição, o que é que cada uma tem de revelar, mais segurança, mais tranquilidade, mais criatividade, isso depois depende de cada posição.

Também há uma intenção de formar treinadoras?

Como é que fazem isso?

Primeiro, é difícil. Temos muito essa ideia e também passa muito por aquilo que são os nossos objetivos na evolução do futebol feminino, naquele contributo que o FC Porto quer dar, que é investir na treinadora.

Não é fácil. Não é fácil encontrar, até porque existe um número mais reduzido de treinadoras, e não é fácil encontrar treinadoras que vão encontrar aquilo que nós queremos, mas existe muito essa procura. Aliás, temos a Beatriz Magalhães, que está na sub-9, sub-11, que é uma treinadora que nós acreditamos que possamos trabalhar e que ela possa, se calhar, crescer aqui connosco e ser formada na nossa formação, para um dia ter os seus resultados em termos mais individuais.

E se calhar, um dia, treinar a equipa principal?

E se calhar, um dia, treinar a equipa principal.

Que áreas, ou que funções, estão sob a égide da Joana, como coordenadora técnica?

No fundo, o que eu faço é a ligação a todos os departamentos que estão introduzidos naquilo que é o planeamento da formação feminina. Eu faço a ligação ao departamento de saúde, que tem inserida a área da nutrição, e a área da performance, inserida a área da psicologia. E depois, faço a ligação com isso tudo, para percebermos também o que é que nós queremos trazer para a formação, onde é que nós podemos encontrar soluções aos constrangimentos que vão aparecendo.

Depois, na área mais técnica, faço a ligação toda aos treinadores. Ou seja, faço a revisão toda daquilo que é o treino que eles aplicam. Existe uma metodologia de treino que foi passada, que eles devem ir ao encontro disso.

E vou fazendo esta gestão diariamente com eles. Temos reuniões em que vamos ajustando, ajustando plantéis, ajustando fases de desenvolvimento, que é uma das características que eu acho que se destaca mais no futebol feminino, é termos muitas atletas com idades diferentes dentro dos mesmos escalões. Ou seja, na equipa sub-19, nós temos atletas de 19, como temos atletas de 14.

Portanto, estas reuniões que eu vou tendo com eles vai sendo perceber em que fase de desenvolvimento é que a atleta se encontra, pensando sempre no futuro da atleta, mas também pensando sempre no futuro do FC Porto. Ou seja, nós queremos ganhar em todas as competições, mas essa não é a prioridade. Temos de olhar para aquela atleta e, por mais que ela seja a melhor atleta ou uma das melhores jogadoras dentro das sub-17, se lá está a fazer a sua estagnação em termos de futuro, nós vamos passá-la para a sub-19, ajustá-la a outra fase de desenvolvimento, outro tipo de competição, outro tipo de exigência, para ela conseguir crescer.

Ou seja, mesmo que isso possa eventualmente prejudicar a equipa, no fundo estão focados mais no desenvolvimento da jogadora?

Sim, é um processo que tem de ser centrado na atleta e não no coletivo. Nós temos de pensar na atleta como uma atleta individual que tem de perceber, obviamente, todo o coletivo, tudo aquilo que está inerente a ser jogadora de futebol, mas temos de pensar nela num futuro, onde é que ela se vai encaixar agora, de forma a crescer e a chegar à próxima etapa de desenvolvimento, para que depois, um dia, possa chegar à equipa sénior do FC Porto.

E na equipa sénior do FC Porto, encontrará algumas vozes de comando. Já no ano passado tinham a Cláudia Lima como capitã. Este ano, acrescentaram mais algumas jogadoras mais experientes. E com experiência de I Liga, também. Tatiana Beleza, Mariana Azevedo, Cristina Ferreira. Com o subir do nível, também sobe a necessidade de ter estas jogadoras para equilibrar o plantel, até a nível emocional?

Sim. Obviamente que a parte técnico-tática está sempre inerente à qualidade de uma jogadora, mas existe muito essa necessidade de equilibrar o plantel em termos emocionais. Ou seja, jogar pelo FC Porto não é fácil, é exigente, exige responsabilidade. Elas sabem que vão ser escrutinadas em todos os momentos, mas trazer estas atletas que, num momento, como acontece este fim de semana [frente ao Clube Albergaria], temos a Mariana aos 80 minutos a dizer à equipa, "calma, estamos a ganhar", isso faz-nos ganhar jogos.

Quando nós pensamos nestas atletas que têm outra experiência, que trazem outra maturidade... A Mariana vem de jogar um jogo da Liga dos Campeões, uma eliminatória da Liga das Campeões pelo Sporting de Braga.

É internacional portuguesa...

Exatamente, ou seja, são atletas que trazem uma experiência que nós não tínhamos e temos necessidade de ter, porque o jogo também se ganha nesses momentos.