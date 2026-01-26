I Liga

🔴 Ouça o relato da I Liga em direto. FC Porto-Gil Vicente

26 jan, 2026 - 18:55 • Inês Braga Sampaio

Dragões jogam depois dos rivais, que venceram, com o objetivo único de ganhar. Para manter a sete pontos o Sporting e a dez o Benfica, e para lavar a imagem deixada no último jogo da Liga Europa. Acompanhe com a Renascença.

