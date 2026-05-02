A hora do FC Porto campeão: Reveja a emissão da Renascença

Os dragões venceram o Alverca este sábado por 1-0, confirmando o 31º título de campeões nacionais. A Renascença acompanha a festa numa emissão especial Bola Branca.

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02 mai, 2026 - 20:15 • Luís Aresta (relato) , Eduardo Soares da Silva (reportagem) , Rui Viegas

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Acompanhe aqui o jogo ao minuto: Em direto: FC Porto-Alverca

Os dragões venceram o Alverca este sábado por 1-0, confirmando o 31º título de campeões nacionais.

André Villas-Boas ultrapassa assim o recorde de Jorge Nuno Pinto da Costa, sendo campeão mais cedo do que o histórico presidente dos azuis e brancos.

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