A hora do FC Porto campeão: Reveja a emissão da Renascença
Os dragões venceram o Alverca este sábado por 1-0, confirmando o 31º título de campeões nacionais. A Renascença acompanha a festa numa emissão especial Bola Branca.
02 mai, 2026 - 20:15 • Luís Aresta (relato) , Eduardo Soares da Silva (reportagem) , Rui Viegas
Acompanhe aqui o jogo ao minuto: Em direto: FC Porto-Alverca
Os dragões venceram o Alverca este sábado por 1-0, confirmando o 31º título de campeões nacionais.
André Villas-Boas ultrapassa assim o recorde de Jorge Nuno Pinto da Costa, sendo campeão mais cedo do que o histórico presidente dos azuis e brancos.
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