⚽ FC Porto campeão nacional. Foi assim a festa do título
Vem aí a festa do título? FC Porto recebe o Alverca e só tem de fazer igual ou melhor que o Benfica. Ouça o relato na Renascença e acompanhe a emissão especial Bola Branca em direto no YouTube.
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02 mai, 2026 - 19:00 • Carlos Calaveiras
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