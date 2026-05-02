⚽ FC Porto campeão nacional. Foi assim a festa do título

Vem aí a festa do título? FC Porto recebe o Alverca e só tem de fazer igual ou melhor que o Benfica. Ouça o relato na Renascença e acompanhe a emissão especial Bola Branca em direto no YouTube.

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