Porque é que o FC Porto foi campeão sem espinhas? Eu explico

O maior exemplo do que falo é o mercado de janeiro, em que o Porto contratou Pietuszewski, Thiago Silva, Fofana e Moffi (este com menor importância. Aliás, o Porto sobrevive sem ter, no fim da temporada, um avançado de referência).

Numa quebra de forma digna de assustar os mais trémulos, o Porto abriu o peito e mostrou o coração. Ganhava sem brilho, ao contrário do início da temporada, mas não perdia, não sofria, lutava como só as equipas de Conceição souberam fazer em anos difíceis. Farioli e Villas-Boas ressuscitaram esse ADN.

Há clubes que procuram planos B e C. O Porto, por ter Farioli ao volante, decidiu reforçar apenas o plano A. E a equipa reencontrou-se, mesmo diante de um calendário sufocado por três competições e jogos uns em cima dos outros. O Sporting, neste mês, claudicou, e já caminhava coxo por falta de soluções. E o Benfica andou a navegar demasiado tempo à vista para ser considerado, de facto, candidato ao título.

Há mais três aspetos fundamentais neste título. O primeiro deriva do que escrevi acima. O Porto conseguiu fazer quase duas equipas, Farioli chegou a desenhar onzes quase totalmente distintos de um jogo para o outro (havia o da Liga e o da Liga Europa), e com isso não perdia identidade e calava aqueles que acusavam Farioli (por causa da sua experiência no Ajax) de não saber gerir a equipa. Esses críticos, e Varandas, ainda espumaram de esperança no mês de dezembro, mas sem efeito.

O segundo aspeto é a linha defensiva, principalmente os defesas centrais. Há muito que o Porto perdera as referências do centro do terreno. Bednarek e Kiwior (além da entrada de Thiago Silva) fizeram lembrar Pepe e Militão, por exemplo. E foram muitos os jogos em que essas estátuas mantiveram a equipa inamovível no primeiro lugar.