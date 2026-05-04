​Da Toscana à Invicta, com sotaque polaco e brisa nórdica: foi assim que se construiu o FC Porto campeão

Não se pode começar por fazer uma retrospetiva do ano de sucesso dos dragões sem recordar Jorge Costa, capitão de tantas conquistas e que foi também responsável por ajudar a alicerçar o campeão 2025/2026. A sua partida serviu também para unir em prol da vitória um grupo relativamente jovem, com vários novos nomes, mas que rapidamente perceberam o que estava em causa.

Como se percebe, a época do FC Porto viveu de diferentes protagonistas, momentos, dores, alegrias e (algumas, poucas) desilusões. Foi uma temporada de renovação que seria impossível de conceber sem um timoneiro em busca de tirar um fantasma da vista.

O efeito Farioli

A chegada de Farioli ao Dragão foi quase como se tratasse de um reencontro com o amor entre dois recém-divorciados, ainda feridos na alma pelas agruras recentes, a portista a relembrar um sólido casamento passado (Conceição) e a procurar esquecer relações fugazes de uma turbulenta época 2024/25; a de Farioli surgida num mês de pesadelo em plena cidade de Amesterdão.

Depressa se percebeu ao que vinha o técnico italiano com fama de bem-falante, excelente intérprete tático e licenciado em filosofia: traçou um plano, definiu o rumo tático, partindo de um 4-3-3 clássico, com nuances particulares (laterais a procurarem espaços mais interiores, extremos bem abertos e interiores incisivos na rutura) e buscando uma pressão alta voraz e uma vertigem incessante nos movimentos ofensivos.

A equipa (da qual já iremos falar) correspondeu aos planos do toscano, tendo somado nove vitórias em outros tantos jogos oficiais a abrir a época. Com uma fase de alguma quebra exibicional entre outubro e os inícios de dezembro (período em que, ainda assim, apenas perdeu dois jogos), manteve sempre o foco no discurso positivo e de valorização do trabalho do plantel, que sempre deu resposta competitiva – ao ponto de ter perdido apenas dois pontos em 51 possíveis na primeira volta do campeonato.