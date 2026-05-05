Villas-Boas: "Farioli é um treinador à Porto, sabe como os nossos princípios devem ser defendidos"

Tem jogadores com um grande palmarés, que passaram pelos maiores palcos. Thiago Silva, Kiwior, por exemplo, muitos anos na Premier League. Os jogadores falam-lhe do treinador, elogiam-no?

Eu sou presidente do FC Porto, vivo o meu dia a dia mais nos gabinetes do que propriamente no Centro de Treinos Jorge Costa. Há muitas entrevistas dos jogadores do FC Porto atuais que valorizam o trabalho do treinador. Acho que isso é inegável, já ouvimos palavras muito fortes do Thiago Silva, do Diogo Costa e de muitos outros jogadores com experiência, relativamente à qualidade do trabalho desenvolvido até ao momento.

Percebe-se que há alguns jogadores que já tinham trabalhado com Francesco Farioli no passado, como Terem Moffi, Pablo Rosario. Qual foi o peso dele no mercado de janeiro e o quão importante foi, até para ter a equipa fresca, percebe-se, pela rotação que faz?

Janeiro acaba por ser um momento importante, não só o que está relacionado com a renovação do treinador, no que é o acreditar no projeto, no método e na liderança para o futuro. Acho que esse é um passo também que o treinador e o clube queriam dar em conjunto, na antecipação do reconhecimento de um bom trabalho.

Depois, há tudo o que é trabalhar em estrutura. Enquanto nós estamos aqui a ter uma entrevista hoje, o FC Porto jogou um amigável ontem com o Vizela e o treinador está nos nossos gabinetes reunido com a equipa de scouting, a preparar o futuro do FC Porto. Tudo isto quer dizer uma união e trabalho em estrutura relativamente ao futuro. Foi isso que aconteceu também em janeiro: um corpo comum de ideias relativamente ao mercado de janeiro, entre jogadores que o treinador conhece, com os quais já trabalhou; outros não, mas que sabe do potencial que podem ter dentro do seu sistema. E depois, também, todo o trabalho de equipa de scouting relativamente a jogadores tão jovens como o caso do Oskar [Pietuszewski] e a forma como ele rapidamente se adaptou à equipa e o rendimento que deu, com gols e assistências de forma imediata.

Relativamente à chegada do Thiago, é uma oportunidade de mercado que nós queríamos abraçar. Estávamos muito inquietos com o facto de termos apenas três centrais disponíveis, fruto da lesão do Nehuén e da rotura do tendão de Aquiles. Sabendo também que o Pablo nos ofereceu condições e fez muitos jogos a central, e que nos deu máximas garantias, mas a oportunidade de mercado que se deu com o Thiago Silva foi única. E depois, tudo o que é o campo do emocional relacionado com trazer o Thiago Silva de volta ao FC Porto, após a sua passagem na equipa B, e tudo o que foi as emoções negativas da sua passagem na equipa B do FC Porto. Portanto, todo este retorno do Thiago Silva é mágico e o facto de vermos um jogador com a sua experiência, com o seu palmarés, com todos os títulos que ganhou, capitão do Brasil, no FC Porto é para nós um motivo singular de orgulho e que muito nos dignifica enquanto clube.

Farioli não hesitou, mal soube dessa possibilidade?

Não, não. Isto foi uma possibilidade que nos foi trazida pelo agente, que nós não queríamos acreditar que fosse possível. No seguimento dessa chamada do agente comigo, eu liguei ao treinador e o treinador ficou encantado e, se calhar, foi das contratações que mais rapidamente fechamos.