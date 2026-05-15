Futebol Feminino
Joana Ferreira via finais da Taça como adepta, agora vai jogar o primeiro Porto-Benfica. "Tem um gosto especial"
15 mai, 2026 - 12:35 • Inês Braga Sampaio
Defesa-central, de 23 anos, fala à Renascença da sensação "incrível" de disputar a primeira final da Taça de Portugal da história da equipa feminina portista. Embora reconheça que o Benfica é uma equipa com ampla experiência, Joana Ferreira quer surpreender e realça a "responsabilidade" de continuar a fazer história.
Há pouco mais de dois anos, muitas das atuais jogadoras do FC Porto acompanhavam os feitos do clube desde fora, como adeptas, sem saber que um dia seriam elas a vestir de azul e branco e que participariam na primeira final da Taça de Portugal da história da equipa feminina portista — e logo diante do Benfica, no primeiro clássico de sempre do futebol feminino.
Assim o diz a defesa-central Joana Ferreira, de 23 anos, numa entrevista a Bola Branca, em jeito de antevisão da partida de domingo, no Jamor.
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"A equipa está feliz, está motivada. Muitas de nós já estivemos do lado de fora, do lado do adepto, e sonharam um dia cá estar. Para muitas, também é a primeira vez a disputar uma final da Taça de Portugal e, portanto, torna esta final ainda mais especial. Um bocadinho à imagem do que tem sido a nossa época até agora: somos uma equipa muito focada e estamos muito unidas, muito motivadas", afiança.
Primeiro clássico "tem gosto especial"
Joana Ferreira está com o FC Porto desde a génese da equipa sénior feminina, na temporada passada. Agora, não só vai poder lutar pela primeira vez pela Taça, como poderá dizer que participou no primeiro clássico Porto-Benfica da história: "Tem um gosto especial."
"É um jogo histórico para todos nós, porque traz para o feminino um dos maiores clássicos do desporto português e logo numa final da Taça de Portugal e no Jamor. É um marco histórico para o futebol feminino e obviamente que torna esta final ainda mais especial", assume.
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Os dois finalistas não chegam ao Estádio Nacional em igualdade de circunstâncias. O FC Porto é uma equipa recém-formada, com apenas dois anos de existência; começou na terceira divisão e conquistou a subida à segunda logo na primeira época e, em 2025/26, não só garantiu a entrada no principal escalão, como se sagrou campeão da II Liga.
Já o Benfica acaba de conquistar o sexto título de campeão nacional consecutivo e já chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, além de ter dois troféus da Taça de Portugal na vitrine. As encarnadas são favoritas, contudo, as azuis e brancas querem surpreender.
"O Benfica é hexacampeão, tem experiência em finais da Taça de Portugal, assim como noutras competições, participa regularmente na Liga dos Campeões e, para além disso, é uma equipa com jogadoras experientes e internacionais. Estamos cientes desse desafio e estamos a trabalhar para dar resposta. Acima de tudo, vamos honrar as nossas cores, dignificar o nosso clube. Estamos com um espírito competitivo muito grande", declara.
"Responsabilidade" de construir história
Chegar à final do Jamor, por si só, "é incrível" e deixa as jogadoras portistas "muito orgulhosas" do trajeto que têm feito ao longo destas duas épocas.
"Em pouco tempo, construímos um percurso muito consistente e conseguimos subir à I Liga. Marcar também presença na final da Taça de Portugal deixa-nos muito felizes e realizadas", reconhece Joana Ferreira, que confessa também o seu orgulho por "ajudar o clube a fazer história a cada dia que passa, a cada jogo que passa, a cada época que passa".
"No entanto, também existe a responsabilidade de continuar a trabalhar, trazer vitórias, conquistas. Somos uma equipa ambiciosa, que sonha, que trabalha muito, também com a responsabilidade de continuar a dar passos em frente e esperemos que seja assim durante muito tempo", atira.
A final da Taça de Portugal feminina realiza-se no domingo, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor. A Renascença vai lá estar.