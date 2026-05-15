Futebol Feminino

Joana Ferreira via finais da Taça como adepta, agora vai jogar o primeiro Porto-Benfica. "Tem um gosto especial"

15 mai, 2026 - 12:35 • Inês Braga Sampaio

Defesa-central, de 23 anos, fala à Renascença da sensação "incrível" de disputar a primeira final da Taça de Portugal da história da equipa feminina portista. Embora reconheça que o Benfica é uma equipa com ampla experiência, Joana Ferreira quer surpreender e realça a "responsabilidade" de continuar a fazer história.

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Há pouco mais de dois anos, muitas das atuais jogadoras do FC Porto acompanhavam os feitos do clube desde fora, como adeptas, sem saber que um dia seriam elas a vestir de azul e branco e que participariam na primeira final da Taça de Portugal da história da equipa feminina portista — e logo diante do Benfica, no primeiro clássico de sempre do futebol feminino.

Assim o diz a defesa-central Joana Ferreira, de 23 anos, numa entrevista a Bola Branca, em jeito de antevisão da partida de domingo, no Jamor.

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"A equipa está feliz, está motivada. Muitas de nós já estivemos do lado de fora, do lado do adepto, e sonharam um dia cá estar. Para muitas, também é a primeira vez a disputar uma final da Taça de Portugal e, portanto, torna esta final ainda mais especial. Um bocadinho à imagem do que tem sido a nossa época até agora: somos uma equipa muito focada e estamos muito unidas, muito motivadas", afiança.

Primeiro clássico "tem gosto especial"

Joana Ferreira está com o FC Porto desde a génese da equipa sénior feminina, na temporada passada. Agora, não só vai poder lutar pela primeira vez pela Taça, como poderá dizer que participou no primeiro clássico Porto-Benfica da história: "Tem um gosto especial."

"É um jogo histórico para todos nós, porque traz para o feminino um dos maiores clássicos do desporto português e logo numa final da Taça de Portugal e no Jamor. É um marco histórico para o futebol feminino e obviamente que torna esta final ainda mais especial", assume.

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Os dois finalistas não chegam ao Estádio Nacional em igualdade de circunstâncias. O FC Porto é uma equipa recém-formada, com apenas dois anos de existência; começou na terceira divisão e conquistou a subida à segunda logo na primeira época e, em 2025/26, não só garantiu a entrada no principal escalão, como se sagrou campeão da II Liga.

Já o Benfica acaba de conquistar o sexto título de campeão nacional consecutivo e já chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, além de ter dois troféus da Taça de Portugal na vitrine. As encarnadas são favoritas, contudo, as azuis e brancas querem surpreender.

"O Benfica é hexacampeão, tem experiência em finais da Taça de Portugal, assim como noutras competições, participa regularmente na Liga dos Campeões e, para além disso, é uma equipa com jogadoras experientes e internacionais. Estamos cientes desse desafio e estamos a trabalhar para dar resposta. Acima de tudo, vamos honrar as nossas cores, dignificar o nosso clube. Estamos com um espírito competitivo muito grande", declara.

"Responsabilidade" de construir história

Chegar à final do Jamor, por si só, "é incrível" e deixa as jogadoras portistas "muito orgulhosas" do trajeto que têm feito ao longo destas duas épocas.

"Em pouco tempo, construímos um percurso muito consistente e conseguimos subir à I Liga. Marcar também presença na final da Taça de Portugal deixa-nos muito felizes e realizadas", reconhece Joana Ferreira, que confessa também o seu orgulho por "ajudar o clube a fazer história a cada dia que passa, a cada jogo que passa, a cada época que passa".

"No entanto, também existe a responsabilidade de continuar a trabalhar, trazer vitórias, conquistas. Somos uma equipa ambiciosa, que sonha, que trabalha muito, também com a responsabilidade de continuar a dar passos em frente e esperemos que seja assim durante muito tempo", atira.

A final da Taça de Portugal feminina realiza-se no domingo, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor. A Renascença vai lá estar.

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