“Nem sei explicar esta coisa mais linda": foi assim a festa do FC Porto com milhares nas ruas da cidade

A vida própria desta zona, normalmente por conta dos turistas, ganhou novos protagonistas, com centenas de adeptos, um número que rapidamente chegou aos milhares, a exibir orgulhosamente camisolas do FC Porto, de várias épocas e diferentes tonalidades, e outros adornos em azul e branco.

As janelas e varandas estavam decoradas com bandeiras e cachecóis, bandeiras maiores acompanhavam o perfil das diferentes escadarias e as buzinadelas crescentes de quem chegava misturavam-se com as de quem procurava encontrar o melhor local para ver passar os novos campeões.

Apanhados neste São João antecipado, dois jovens casais ingleses, de Leeds, ocupavam uma zona privilegiada numa esplanada com vista para a Ribeira. Eles mais faladores e extrovertidos do que elas, mais surpreendidas e atentas ao burburinho crescente, confessavam já ter tomado conhecimento da festa dos campeões, o que antecedeu um erguer de copos no ar e um nada tímido “Porto!’.

Prometeram ficar por ali e espreitar depois a festa nos Aliados, ficando a clara sensação de que, naquele momento, àquela hora, quase tudo seria motivo para um novo brinde e mais uma de muitas rodadas, a avaliar pela mesa cheia.