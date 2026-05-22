O dia em que Farioli deixou o banco para ser "professor" na universidade e falar de Kant, dúvidas e beleza

Foi precisamente aí que a conversa aproximou ainda mais o futebol à filosofia política.

Farioli disse aos estudantes que o futebol moderno vive uma tensão constante entre individualismo e espírito coletivo, e contou que, por vezes, lembra aos jogadores que “se querem um desporto individual, ao lado há um campo de ténis”.

A certa altura, já longe de táticas ou resultados, o treinador falava sobretudo sobre identidade humana. Sobre a necessidade de adaptação. Sobre a importância de aceitar o erro e a incerteza.

“Não se preocupem se às vezes se sentem perdidos”, disse aos estudantes. “Se há algo que estes estudos dão é a capacidade de nos reinventarmos.”, reiterou, num tom reconfortante.

Esta talvez tenha sido a principal imagem da tarde: um treinador de futebol tratado como um professor universitário. Alguém suficientemente capaz do ponto de vista intelectual para ser escutado e não apenas ouvido.

As perguntas da assistência ajudaram a construir essa atmosfera.

Pressão, dúvidas e aprendizagem

Um estudante perguntou-lhe como cria espírito de grupo em balneários compostos por jogadores de diferentes culturas e egos. Farioli respondeu sem recorrer a discursos motivacionais. Disse que não gosta de “truques” nem de manipulação emocional. Prefere a transparência.

“Construir cultura é a prioridade”, afirmou. “E a cultura aqui no Porto é mais fácil de encontrar porque esta cidade representa trabalho.”

A resposta acabou por transformar-se numa reflexão mais ampla sobre liderança. O treinador contou que muitas vezes expõe aos jogadores as próprias dúvidas e fragilidades, porque acredita que liderar não significa ter sempre respostas. “Às vezes colocamo-nos em situações desconfortáveis porque temos de questionar aquilo que fazemos”, explicou.

Farioli contou que, durante um momento de tensão no balneário portista, utilizou um vídeo do astrónomo Carl Sagan (“Pale Blue Dot”) para recentrar o grupo. O vídeo mostra a Terra vista à distância no espaço, reduzida a um pequeno ponto azul.

Para o treinador, funciona como uma lição de humildade.“Gostava de ter o número de alguns líderes mundiais para lhes enviar esse vídeo”, disse.

Noutra pergunta, um estudante quis saber como gere a pressão de liderar um clube como o FC Porto. A resposta fugiu novamente do futebol puro. Farioli falou de perdas pessoais dentro do grupo, de jogadores em sofrimento emocional e de momentos para os quais “não existe licença de treinador que prepare”.

“Preparamo-nos para cem cenários e aparece o cenário 101”, afirmou.

Ao contrário da figura clássica do treinador autoritário, Farioli apresentou-se quase sempre como alguém em permanente aprendizagem. Disse que prefere liderar pelo exemplo e comparou-se várias vezes aos próprios professores universitários presentes na sala.

“Todos os dias eles continuam estudantes daquilo que ensinam”, referiu. “E eu tento fazer exatamente o mesmo como treinador”, completou.

A academia parecia reconhecer precisamente isso: não apenas o treinador vencedor, mas o estudante que continua presente nele.

Perto do final, uma última pergunta misturou futebol e filosofia política. O auditório quis saber se o futuro do FC Porto de Farioli seria mais “maquiavélico” ou mais “kantiano”. O treinador sorriu antes de responder que o futebol precisa “de um pouco de tudo”: idealismo, pragmatismo e capacidade de transformar ideias em realidade.