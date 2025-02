Derrota pesada perante o Dortmund deixa Sporting perto de dizer "auf wiedersehen" à Champions

O Sporting perdeu, esta terça-feira, na receção ao Borussia Dortmund por 3-0, na primeira mão do "play-off" da Liga dos Campeões e fica muito perto de dizer adeus à competição.

Com muitos problemas físicos no plantel e ainda sem Gyokeres e Morita, para lá de Gonçalo Inácio, que ficou também de fora por lesão. Ainda assim, o Sporting competiu na primeira parte e teve até uma bola no ferro por Maxi Araújo.

Na segunda parte, os vice-campeões europeus fizeram valer a sua superioridade, ainda que vivam momentos de crise na Bundesliga. Guirassy, Gross e Adeyemi marcaram os golos que ditam a vitória germânica.

Os leões ainda não venceram na Champions desde que Ruben Amorim deixou o clube. João Pereira perdeu com o Arsenal e Club Brugge e Rui Borges perdeu em Leipzig, empatou com o Bolonha e perde agora novamente com o Dortmund.