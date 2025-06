Mariana Cabral: "Sporting podia ser muito melhor, mas em Portugal acham que te fazem um favor por ter equipa feminina"

“ Eu gostei muito do meu tempo no Sporting . De tudo: das jogadoras, das pessoas... Mas também foi um tempo muito difícil ”, confessa a treinadora, agora adjunta no Utah Royals, da NWSL, a Liga dos Estados Unidos , em entrevista ao “Olhá Bola, Maria”, o podcast de futebol feminino da Renascença .

Mariana Cabral recorda os tempos de Sporting com um sorriso nostálgico e um suspiro de frustração. Por um lado, orgulha-se do que fez e de como a equipa jogava, e recorda-se com carinho das pessoas. Por outro, sente ainda o peso de lutar todos os dias por algo em que, a pouco e pouco, deixou de acreditar.

Mariana Cabral começou nas camadas mais jovens do Sporting e por aí fora continuou a subir, passando pelas subs-19 e pela equipa B, até assumir o comando técnico da formação principal na época 2021/22. Deixou o clube a meio da temporada que agora termina, ao fim de três anos e meio, que lembra pelo bom e pelo mau.

"O Sporting podia ser muito melhor do que aquilo que é, só que há um problema grande em Portugal: as pessoas acham que nos estão a fazer um favor por terem uma equipa feminina", aponta.

A treinadora estabelece a comparação com os Estados Unidos, onde "o futebol feminino é um negócio" e as equipas "valem centenas de milhões". Já em Portugal, "quase que nos obrigam a estar gratas por ter uma equipa".

"Eu percebo que há pessoas que não se importam, mas eu não sou assim. Fazia-me muita confusão. E também foi por isso que acabei por me demitir, porque senti que não tinha mais vontade de dar a cara por algo em que já não acreditava", explica.



"A liga portuguesa precisa de ser profissional"

Foi um "balanço muito difícil" para Mariana Cabral, dividida entre o orgulho na equipa que construíra — "a forma como as jogadoras faziam as coisas era mesmo muito boa" — e o cansaço de lutar e ficar à espera de uma mudança que tardava em acontecer: "Queres que as coisas mudem, acreditas que há coisas que vão mudar e que vão melhorar. Mas se todos os anos, todos os meses, te dizem, 'olha não', 'sim, no futuro', 'no futuro, no futuro', e depois as coisas não mudam, é cansativo."

Bola Branca recorda o caso de Joana Martins, em agosto de 2024. A média tinha fraturado a clavícula e, uma semana depois, ainda não fora operada — e a cirurgia só aconteceria uma segunda semana mais tarde, ou seja, ficaria "duas semanas com dores". Algo "preocupante", denunciou, então, Mariana Cabral, em conferência de imprensa, contra o próprio Sporting.

"A pancada que eu levei só por ter dito isso", recorda a técnica, nesta entrevista, antes de acrescentar: "E OK, eu entendo [as represálias], mas o meu trabalho é tentar proteger as jogadoras. E quando isso acontece, e não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira..."