Gyökeres, o "miúdo que chorava quando perdia" regressa à Premier League com algo a provar

Em Estocolmo, todos os que se cruzaram com Viktor Gyökeres tinham a certeza que iria chegar longe, quer estivesse a jogar pela formação do humilde Aspudden-Tellus, ou posteriormente na terceira divisão com o Brommapojkarna (BP). O ponta de lança é agora jogador do Arsenal. O Sporting recebe já cerca de 65,76 milhões de euros, a que podem acrescer outros 10,27 milhões em objetivos. No total, Gyökeres pode render mais de 76 milhões aos leões.

Aos 27 anos, o avançado vai regressar à Premier League, campeonato para o qual se mudou em 2018, mas onde não se conseguiu afirmar. Em fevereiro de 2024, a meio da primeira época em Alvalade, um antigo treinador do sueco, Peter Kisfaludy, recorria a uma expressão local para explicar a carreira de Viktor. "Na Suécia temos a palavra 'hundår', significa anos de cão. Ele não jogou muito no Brighton. Todos acham que vão numa linha reta até ao sucesso, mas nem sempre é assim e precisas de ser forte mentalmente", explicava, à Renascença. O hoje dirigente do Djugarden, um dos maiores clubes de Estocolmo, continua a ter contacto regular com Viktor Gyökeres e chegou a visitá-lo mais do que uma vez em Lisboa. Há sete anos, foi um dos que o aconselhou a mudar-se para o Brighton.

Na pegada de Gyökeres em Estocolmo

Gyökeres tinha apenas 20 anos quando o clube inglês pagou algo como um milhão para o contratar ao pequeno Brommapojkarna, onde tinha jogado na terceira e segunda divisões. Tinha também brilhado no Euro sub-19 pela Suécia e justificou o pequeno investimento. Saiu quatro anos e meio depois sem ter feito um único jogo na Premier League. Jogou pelos sub-21 e fez alguns jogos na equipa principal, mas apenas nas taças. Na Premier League, nem um minuto. Pelo meio, foi emprestado ao St. Pauli, da segunda divisão alemã, e ao Swansea City, do Championship. Foi mesmo no segundo escalão inglês que se viria a afirmar, pelo Coventry, com duas grandes épocas antes chegar a Alvalade. "Um miúdo pequenino que chorava quando perdia" Gyökeres está em mudanças para um dos maiores clubes do mundo e chega ao topo da carreira aos 27 anos de idade, mas a sua carreira foi quase toda feita em clubes de menor dimensão. Até na formação. O sueco jogou até aos 17 anos no Aspudden-Tellus, um clube local dos subúrbios de Estocolmo, em que a verba que poderá receber pela mudança milionária pode fazer muita diferença. “Era um miúdo pequenino e chorava muito. Era um vencedor. Se não ganhasse, chorava”, contou à Renascença um dos primeiros treinadores do sueco, Göran Thel. Aí, era também treinado pelo pai e foi no humilde estádio Aspuddens Idrottsplats que desenvolveu o seu "próprio estilo, totalmente selvagem”, como descreve Kisfaludy, que cedo reconheceu grande qualidade na forma de jogar que todos admirariam anos mais tarde em Alvalade: veloz, goleador, implacável. A memória ficou cravada até àquele dia em que recebeu Bola Branca nas bancadas da Tele2 Arena, em fevereiro de 2024. “Ele tinha dez anos e fomos jogar contra o Aspudden. Vi um miúdo que pegava na bola, tal e qual como faz agora. Era rápido, fintava todos e marcava golos. E eu pensei: ‘m****, precisamos de o ir buscar”, recordou o dirigente.

Estocolmo está geograficamente dividida no apoio aos clubes de futebol. O norte é território do AIK, o centro do Djugarden e o sul apoia maioritariamente o Hammarby. Gyökeres não se mudou para nenhum deles. Em vez disso, optou mesmo pelo Brommapojkarna, um clube que este século oscilou entre a primeira e a segunda divisões e que tem poucos adeptos, mas que tem um currículo muito forte na aposta em jovens, incluíndo na equipa principal. Para além de Viktor, o BP formou também Lucas Bervall e Dejan Kulusevski (hoje no Tottenham), John Guidetti, Carl Starfelt, Ludwig Augustinsson e outros. A família e o BP não tiveram pressa em acelerar a mudança. Estreou-se já com 17 anos nos juniores e apenas um ano depois deu o salto. Magni Fannberg é um treinador islandês, hoje diretor desportivo do Norrkoping, mas à altura técnico principal do Brommapojkarna, que estava numa luta dura pela sobrevivência na segunda divisão. Uma crise de lesões e uma conversa num bar abriram a porta à estreia de Gyökeres. "Fui beber um copo a um bar com o nosso olheiro e ele prometeu-me que o Viktor era a melhor opção. Ele conhece os jovens todos de Estocolmo, até da Suécia, e estava muito impressionado com o Viktor. Confiava muito nos olhos dele, sei o que já encontrou antes e nunca iria aconselhar um jogador da ‘boca para fora’”, explicou. E assim foi. Estreou-se em 2015, o clube desceu na mesma à terceira divisão, e a partir daí foi sempre a somar golos até chamar à atenção do Brighton. A saída do Coventry A saída de Gyökeres após duas épocas em Alvalade era o cenário antecipado por todos antes do final da temporada. Duas épocas, 97 golos, bicampeão. O ciclo estava aparentemente terminado e o tema nem sequer era "tabu" nos festejos da dobradinha, mas a novela acabou por se prolongar e com acusações de parte a parte. Os leões reclamaram que nenhuma proposta se aproximou do valor desejado, enquanto Gyökeres e o seu agente alegam que existia um acordo de cavalheiros que seria aceite qualquer proposta de 60 milhões de euros mais dez em bónus.