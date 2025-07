Gyökeres, o rei das estatísticas: ninguém no mundo somou mais golos e assistências

Atrás surge Cristiano Ronaldo, com 85 golos nas últimas duas épocas, numa lista onde estão outras figuras do futebol mundial, como Haaland, Salah e Lewandowski e outro jogador da Primeira Liga portuguesa: Pavlidis, que jogou no Benfica no último ano, somou 63 golos - menos 34 que o sueco.

Entre todos, Gyökeres é o segundo com mais minutos e jogos - atrás de Mbappé -, mas o único com mais do que um golo de média por 90 minutos jogados.

Um avançado que não é só golos

Se juntarmos aos golos as assistências, Gyökeres não é só o melhor marcador do mundo nos últimos dois anos, como é o jogador com mais contribuições para golo em todas as competições de clubes.

Em 2023/24, aos 43 golos somou 15 assistências. Na última época, além dos 54 golos, assistiu para mais 13 com o passe decisivo. Entre os jogadores com mais golos, só Mohamed Salah, que não é avançado de raiz, tem mais assistências que o sueco.

Se juntarmos golos e assistências, Gyökeres tem mais 11 contribuições que o segundo jogador com mais golos e assistências nestes dois anos, que é Harry Kane.

Com 124 golos e assistências em duas épocas, Gyökeres só precisou, em média, de 67 minutos em campo para ajudar a mexer o marcador nos jogos do Sporting. Neste campo, só fica atrás de Lionel Messi, que jogou quase metade dos jogos de Gyökeres e marcou 47 golos e fez 21 assistências pelo Inter Miami.