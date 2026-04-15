​O que tem de especial Francisco Trincão?

Há qualquer coisa de inebriante nos canhotos que serpenteiam com a bola nos pés e que evitam árvores que são como homens em cima de um relvado que é como um jardim. O bigode talvez sirva para lembrar que o seu futebol é de outros tempos.

Francisco Trincão alcança esta noite, no campo do Arsenal e na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o jogo 200 pelo Sporting e nas próximas linhas haverá a intenção de descobrir que futebolista é este e, tendo tanto impacto por cá, compreender a natureza da aventura no Barcelona.

Os toques na bola, o drible e as sociedades que vai inventando, acontecem na dose certa como a sonoridade de uma canção perfeita qualquer que toca no momento ajustado. A forma como bate na baliza tem qualquer de chicoteante, que só não é chicoteante porque a palavra não existe. Parece uma raquete de veludo. Seja de primeira, seja depois de acomodar a bola que lhe obedece, é admirável que se possa fazer aquilo assim, assim como é suposto mas assim como tão poucos o podem fazer.

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E depois há o outro lado, o operário com alma de artista que é operário sem problemas de consciência, pronto para mais uma jornada, disponível para baixar a cabeça e correr por ele e pelos outros, há sacrifício, há exemplo.