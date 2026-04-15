Sporting
O que tem de especial Francisco Trincão?
15 abr, 2026 - 12:45 • Hugo Tavares da Silva
Olhamos para os pés, a cabeça e a influência do futebolista, o artista com alma de operário que cumpre esta noite o 200º jogo pelo Sporting e logo contra o Arsenal na Champions. Tentamos também compreender a natureza da passagem do esquerdino por Barcelona, onde aparentemente ainda reina a sombra de Luís Figo.
Há qualquer coisa de inebriante nos canhotos que serpenteiam com a bola nos pés e que evitam árvores que são como homens em cima de um relvado que é como um jardim. O bigode talvez sirva para lembrar que o seu futebol é de outros tempos.
Francisco Trincão alcança esta noite, no campo do Arsenal e na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o jogo 200 pelo Sporting e nas próximas linhas haverá a intenção de descobrir que futebolista é este e, tendo tanto impacto por cá, compreender a natureza da aventura no Barcelona.
Os toques na bola, o drible e as sociedades que vai inventando, acontecem na dose certa como a sonoridade de uma canção perfeita qualquer que toca no momento ajustado. A forma como bate na baliza tem qualquer de chicoteante, que só não é chicoteante porque a palavra não existe. Parece uma raquete de veludo. Seja de primeira, seja depois de acomodar a bola que lhe obedece, é admirável que se possa fazer aquilo assim, assim como é suposto mas assim como tão poucos o podem fazer.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
E depois há o outro lado, o operário com alma de artista que é operário sem problemas de consciência, pronto para mais uma jornada, disponível para baixar a cabeça e correr por ele e pelos outros, há sacrifício, há exemplo.
“Não sei qual a razão, mas o mito de que os talentosos são umas divas que só tratam da parte bonita do jogo inundou o futebol”, reflete Francisco Guimarães, comentador Bola Branca, sobre o homem a quem admira a “vocação de protagonista” e os metafóricos “silêncios” a favor do grupo.
“O Francisco Trincão é um dos responsáveis para que essa patranha não vingue”, continua. “Contudo, quando chegou ao Sporting, era isso que se dizia sobre ele. Só que como se trata de um monstro competitivo, com a cabeça no lugar, com uma família serena e amigos de infância para os quais vive e lhe dão chão, dotado de uma força de vontade dificilmente abalável, foi fazendo o seu caminho, entre assobios e aqueles escassos admiradores, nos quais orgulhosamente me incluo.”
Quando o rapaz de Viana do Castelo, hoje com 26 anos, chegou a Alvalade, já tinha na eternizadas na carapaça algumas fissuras e lições. O futebol mais a sério começou com as idas à equipa B do SC Braga, onde se estrearia na primeira categoria lançado por Abel Ferreira. O prazer pelo jogo já era menos prazer e a seriedade entrou na equação. Ficaram lá atrás os tempos no Vianense, para onde foi jogar porque partia tudo em casa, revelou numa entrevista a “A Bola”, em maio de 2024.
Seguiram-se o Barcelona de Messi, a troco de 31 milhões euros e com uma cláusula de rescisão de 500 milhões, e depois o Wolves. O talento intermitente esteve sempre latente na narrativa que lhe colavam. E o Sporting veio depois, no verão de 2022.
“Olhando para estes 200 jogos há duas metades neste percurso: uma primeira fase muito difícil com dificuldades de afirmação, com dificuldades para ser a peça importante que Ruben Amorim tinha designado para ele, mas a realidade é que o seu caráter, a capacidade e a confiança veio ao de cima”, examina José Nuno Azevedo, um futebolista importante da história do SC Braga e também comentador de futebol na Renascença.
“Há muitos relatos do seu trabalho e perseverança na procura da sua melhor condição, isso levou a que, numa segunda fase do trajeto, se afirmasse e que seja o jogador determinando que é hoje. Tem um estilo muito particular, uma forma de estar muito particular, é determinante para a qualidade de jogo que o Sporting vai apresentando, que depende muito do que o Trincão consegue fazer”, acrescenta o antigo lateral.
Resumindo, sentencia José Nuno Azevedo, “é um jogador de enorme talento, de enorme qualidade, e que muitas vezes foi uma dúvida para os sportinguistas no início…”
Resta testemunhar as façanhas que acontecem no céu e refletir sobre esta coisa do futebol que questiona tudo e todos, até quem tem uma canhota deslumbrante. E que é muito mais, como homem. Gosta de arte, de moda, vai a museus. À distância, parece bom rapaz, tresanda a compromisso e seriedade, ainda que talvez não se leve assim tão a sério, uma virtude que permite boiar em qualquer água.
Francisco Sousa, o comentador Bola Branca, concorda com José Nuno Azevedo e identifica a “trajetória ascendente” do esquerdino. A importância do jogador neste Sporting de Rui Borges é gritante, nota. Conheceu algumas “metamorfoses”, talvez aqui possa tocar aquela famosa cantiga de Raul Seixas (“Prefiro ser essa metamorfose ambulante…”).
“Com o lançamento de Quenda e a introdução de Geny, Trincão passou para função mais interior mas nunca deixando de alargar a posição para ter a panorâmica e a amplitude para meter o passe”, explica Francisco Sousa. Há também o lado mental: “Tem o instinto de, em momentos difíceis, pegar nos colegas, arrastar a equipa e procurar ser o jogador mais brilhante. Para além do que dá à equipa em tarefas defensivas. Sacrifica-se. Vai a todas, faz esforços impressionantes. Tem esta combatividade, este espírito.” Para os fãs dos dados que elogiam a fisicalidade, nesta edição da Liga dos Campeões, por exemplo, Trincão correu 10.7km por jogo, juntando a cada 90 minutos 11.9 sprints, uma métrica importante no futebol da elite. A velocidade máxima também não é pouca: 31.7 km/h.
Citando Francisco Guimarães, é um “carregador de piano da equipa e o porta-estandarte das razões pelas quais ainda acreditamos que o futebol pode ser pródigo em beleza”. Se calhar o título deste artigo está errado, a pergunta é quase ofensiva. “Porque é tão especial Francisco Trincão” soaria melhor? Quem sabe.
Apesar de Francisco Sousa reconhecer que poderá faltar ser figura numa liga mais importante do que a portuguesa, imagina-o para sempre no Sporting. Afinal, “está mesmo numa zona de conforto e isso não tem nada de mal”.
Francisco Guimarães reflete sobre o tema: “Há um amargo de boca na carreira, ainda não deixou a marca que o seu futebol merece em equipas estrangeiras. No Barcelona era um miúdo ao lado de monstros. No Wolves, teve o azar de entrar num túnel escuro que era aquela equipa de Bruno Lage”, avalia.
“Hoje, mais maduro, com capacidades muito para além da liga portuguesa, com prémios MVP na Champions e um Mundial a caminho, apesar de ter renovado, nada me garante que fique no Sporting…” Trincão, com 17 jogos e três golos pela seleção, estará certamente entre os convocados de Roberto Martínez.
Esta prosa já vai longa e ainda não fomos aos tempos do Barcelona, temática para a qual a Renascença escutou dois jornalistas daquela cidade. Mas Trincão é tudo o que foi escrito em cima, mas é mais porque os números comprovam-no.
Já que estamos em dia de Champions, convém dizer que Trincão esteve em 33% dos golos do Sporting no torneio, com quatro golos e três assistências. Foi titular em 91% das vezes e jogou 85% dos minutos disputados pelos leões. No campeonato a coisa não é muito diferente: foi titular em 96% dos jogos, jogou 95% dos minutos e participou em 26% dos golos, com seis golos e 13 assistências. Fiabilidade da boa, hein? Tem sido assim.
Falta então olhar para aquela temporada em Barcelona, quase como um Erasmus futebolístico. Talvez tenha sido como ir à Disney todos os dias, jogar ao lado de Lionel Messi, Busquets, Pedri, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Apesar desse encanto, o futebol também sabe dar sovas, então Trincão, um jovenzinho de 20 anos, somou 42 presenças mas apenas 1.343 minutos. Esta temporada registra 3.847 minutos.
Francisco Cabezas, editor de desporto do “El Periódico”, tem uma lembrança vaga de Francisco Trincão no Barcelona. Lembra-se do primeiro golo do português. “No fim de contas, estava tudo condicionado porque chegou num dos piores momentos do clube, no verão de 2020”. Foi na ressaca do 2-8 do Bayern, em Lisboa, e do pedido para sair de Lionel Messi, que aconteceria apenas uma temporada depois.
“O clube era presidido por Josep Maria Bartomeu, possivelmente um dos piores presidente da história do Barça e nesse verão o clube tentou uma reformulação sem muito sentido”, analisa Cabezas. “Quique Setién foi substituído por Ronald Koeman, que encontrou um Trincão que não pediu nem conhecia e que não solucionava grande coisa numa equipa que estava muito desmotivada e com as vacas sagradas, os jogadores mais veteranos, a pensar noutros assuntos.”
As oportunidades não abundaram, fosse com Koeman ou Xavi Hernández. “Era demasiado jovem, possivelmente não teve a ajuda que precisava por parte do clube. Recebeu muitas críticas dos jornalistas porque ninguém entendia muito bem a sua contratação. Era um futebolista desconhecido que vinha do Braga. A sua contratação foi usada para atacar a gestão de Bartomeu. Alinharam-se todos os astros para que o seu tempo no Barça não fosse produtivo.”
Já Aitor Lagunas, diretor da revista “Panenka”, recorda um “jogador de bastante qualidade, capaz mudanças de ritmo e com baliza”. O “principal defeito” foi, no fundo, “o contexto”. Era um Barcelona “muito convulso”, conta este jornalista. Qualquer contratação era olhada com desconfiança.
“Desportivamente, também era um Barça complicado, com um Koeman muito questionado”, continua. “Havia muita gente jovem, demasiada talvez, a quem se exigia um rendimento imediato, o que era impossível oferecer nas idades de Pedri, Ronald Araujo, Dembélé, Mingueza, Riqui Puig ou do próprio Trincão.” Noutro Barça, mais calmo e sem urgências, Lagunas imagina Trincão a encaixar “sem problemas”.
O editor de desporto do “El Periódico” deixa ainda outra nota. “Há que ter em conta também que os futebolistas portugueses, avançados ou extremos, que chegam ao Barça serão sempre julgados pelo que significou Figo, que chegou a ser capitão, mesmo que depois tenha ido para o Real Madrid e que tenha havido divórcio."
E Cabezas acrescenta: “Depois de Figo, chegaram Simão e Ricardo Quaresma, nenhum deles triunfou. O adepto espera um extremo português que seja muito desequilibrante no 1x1, incisivo e com golo. Isso, Trincão não pôde mostrar, a sombra de Figo esteve sempre aí.”
Essas qualidades são, hoje, edifícios a perder de vista no futebol de Trincão. Quem sabe venha ele a ser a sombra para outros que tentem enfiar os pés nas botas que Francisco deixará órfãs. Ou não, e teremos uma carreira fascinante nos estádios portugueses como acontecia em tempos idos.