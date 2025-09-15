Tertúlia Bola Branca: Luis Suárez melhorou o futebol do Sporting?

A Tertúlia Bola Branca desta semana debruça-se sobre o já decisivo ponta de lança do Sporting e debate os jogos de FC Porto e Benfica.
Com Rui Miguel Tovar, Afonso Cabral e o jornalista Pedro Cadima, e moderação de Hugo Tavares da Silva
