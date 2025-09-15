Menu
Renascença Renascença

Tertúlia Bola Branca: Luis Suárez melhorou o futebol do Sporting?

15 set, 2025 - 19:15 • Hugo Tavares da Silva

A Tertúlia Bola Branca desta semana debruça-se sobre o já decisivo ponta de lança do Sporting e debate os jogos de FC Porto e Benfica. Com Rui Miguel Tovar, Afonso Cabral e o jornalista Pedro Cadima, e moderação de Hugo Tavares da Silva

A+ / A-
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou