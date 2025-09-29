O dia em que Maradona vestiu a camisola do Sporting

Na quarta-feira, o Sporting visita o Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na jornada 2 da Champions. Com Carlos Xavier, que jogou na eliminatória de 1989, e Manolo Bello, um jornalista que entrevistou Diego, a Tertúlia Bola Branca conta ainda com Rui Miguel Tovar e, na moderação, Hugo Tavares da Silva.
