Menu
Renascença Renascença

Tertúlia Bola Branca

Gigantes na taça, gigantes na Champions (e quando Souness quase partiu a perna de Tahar)

20 out, 2025 - 18:45

A Tertúlia Bola Branca discute a festa da Taça, o Marselha de Roberto de Zerbi, o Newcastle de um bom gigante e aproveita para recordar Souness. Com Bruno Basto, antigo futebolista de Benfica e Bordéus, o treinador Afonso Cabral e o jornalista Rui Miguel Tovar, a moderação é o do Hugo Tavares da Silva

A+ / A-
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)