Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Novo Registo
* Este campo é obrigatório!
* Email inválido!
Faz a ativação da tua conta através do teu email
Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Tertúlia Bola Branca
Gigantes na taça, gigantes na Champions (e quando Souness quase partiu a perna de Tahar)
20 out, 2025 - 18:45
A Tertúlia Bola Branca discute a festa da Taça, o Marselha de Roberto de Zerbi, o Newcastle de um bom gigante e aproveita para recordar Souness. Com Bruno Basto, antigo futebolista de Benfica e Bordéus, o treinador Afonso Cabral e o jornalista Rui Miguel Tovar, a moderação é o do Hugo Tavares da Silva
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.