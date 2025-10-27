Menu
Renascença Renascença

Tertúlia Bola Branca

🔴 E agora, Benfica? Eleições em debate

27 out, 2025 - 18:40 • Hugo Tavares da Silva (moderação)

Com o recorde mundial de votantes, os adeptos do Benfica vão escolher entre Rui Costa e Noronha Lopes a 8 de novembro. A Tertúlia Bola Branca antecipa o que vem aí na Luz, com António Ribeiro Cristóvão, Francisco Guimarães e Rui Miguel Tovar. A moderação é do Hugo Tavares da Silva.

A+ / A-
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)