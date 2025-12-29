Tertúlia Bola Branca

As certezas e as incertezas da Liga depois de 16 jornadas | Tertúlia Bola Branca

29 dez, 2025 - 17:00 • Hugo Tavares da Silva

Porto de Farioli superou as expectativas? Sporting joga melhor sem Gyökeres? E o Benfica, para onde vai com Mourinho? Estas e outras perguntas num balanço sobre o campeonato, com destaque para Gil Vicente e alguns futebolistas que vão andar no radar dos olheiros, com Francisco Sousa, Bernardo Bruschy e Hugo Tavares da Silva.

Veja o vídeo da Tertúlia Bola Branca:

