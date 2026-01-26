Tertúlia Bola Branca

O “indecifrável” Mourinho, a noite dos miúdos e a gyökerização de Suárez (e a Champions) | Tertúlia Bola Branca

26 jan, 2026 - 18:00 • Hugo Tavares da Silva

As escolhas de Mourinho e o regresso de Rafa, a noite de Anísio e Banjaqui, elogios para Pote e Bragança e menções mui honrosas para SC Braga e o (quase) cruijfista Estoril Praia. Com Francisco Guimarães e Pedro Barata, o programa é moderado pelo Hugo Tavares da Silva

Veja a Tertúlia Bola Branca no YouTube:

