Tertúlia Bola Branca
Johan Cruijff, o profeta do futebol
23 mar, 2026 - 18:00 • Hugo Tavares da Silva
Aquele minuto na final do Mundial 74, infância, conflitos, futebol total, champagne e nudez na piscina de um hotel e o legado revolucionário no jogo (e só no jogo). No 10.º aniversário da morte de Hendrik Johannes Cruijff, o escritor Miguel Lourenço Pereira e Rui Miguel Tovar falam sobre o visionário da 'Laranja Mecânica'. A moderação é do Hugo Tavares da Silva
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