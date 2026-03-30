Tertúlia Bola Branca

Os derradeiros testes da seleção, a lista de Martínez e lendas americanas

30 mar, 2026 - 17:10 • Hugo Tavares da Silva

A pouco mais de 70 dias do Mundial, a Tertúlia Bola Branca olha para os jogos da seleção em terras americanas, pensa em Paulinho, baba por Vitinha, cita Nelson Rodrigues e recorda lendas como Hugo Sánchez, Jorge Campos, Borgetti... e Freddy Adu. Com os jornalistas Marco Vaza e Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva.

A+ / A-
Os derradeiros testes da seleção, a lista de Martínez e lendas americanas
Ouça aqui a Tertúlia Bola Branca

Veja a Tertúlia Bola Branca no YouTube:

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?