Tertúlia Bola Branca
Os derradeiros testes da seleção, a lista de Martínez e lendas americanas
30 mar, 2026 - 17:10 • Hugo Tavares da Silva
A pouco mais de 70 dias do Mundial, a Tertúlia Bola Branca olha para os jogos da seleção em terras americanas, pensa em Paulinho, baba por Vitinha, cita Nelson Rodrigues e recorda lendas como Hugo Sánchez, Jorge Campos, Borgetti... e Freddy Adu. Com os jornalistas Marco Vaza e Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva.
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