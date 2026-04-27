Tertúlia Bola Branca
"Não era ego, era lego": já cheira a título (e ainda o gigante que não tombou) | Tertúlia Bola Branca
27 abr, 2026 - 17:00 • Hugo Tavares da Silva
Como o senhor Manuel viu o Torreense na final da Taça em 1956 (ver em rr.pt), a tertúlia olha para o clube que vai ao Jamor. Depois, debate-se a luta pela Champions e as virtudes deste Porto quase campeão. Com Filipe Moreira, Francisco Sousa e Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva | cuidados técnicos de Ricardo Fortunato e Beatriz Garcia
Veja a Tertúlia Bola Branca, no YouTube:
Tópicos
Comentários